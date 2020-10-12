自製貓糧對我的貓咪來說是健康選擇嗎？
部分主人可能想要在餵飼貓咪方面擔當更主動的角色，因此會餵愛貓自家製作的食物。
為貓咪準備並烹飪食物可能既有趣又好玩，而且亦可以在其飲食之中添加多種風味或新口味； 不過，自家製作貓糧所帶來的風險，可能遠超於任何潛在的好處，因為要平衡貓咪所需攝取的營養可說是相當複雜。 此外，貓咪看待食物的方式同樣複雜，而且喜歡與否，不單單取決於食物的口味。
如果缺少某種重要營養素，貓咪可能會營養不良，繼而影響其健康狀況。 因此，請務必了解貓咪的個別營養需求，並需要考慮可滿足需求的最佳方法。
貓咪人類大不同
與製作人類餐點相比，自行製作貓糧肯定大有不同。 首先，貓咪的食物不需要不同的口味。 人類有 9000 個味蕾，而貓咪只有 475 個1；隨著年齡增長，他們將失去敏感度。 考慮到這一點，依據貓咪的「口味」來制定他們的食物，便變得不重要了。
因此，請勿限制自己以貓咪可能會喜歡的成份來自行製作貓糧。 對於貓咪來說，食物的大小、形狀、氣味和質地都是他們接受新食物的關鍵；因此，要調整上述事項，同時要符合精確的營養成份，可能變得相當複雜。
我的貓咪需要甚麼營養素？
根據寵物食品研究所的數據顯示，貓咪每天需要 40 多種必要營養素。2雖然貓咪是明確的肉食性動物，但他們需要的飲食不只限於肉類。 事實上，他們需要從各式各樣的其他來源來獲得不同的營養素，從而維持健康並獲得能量，包括：
- 蛋白質
- 脂肪
- 碳水化合物
- 維他命
- 礦物質
在自然界之中，野貓會吃掉其獵物的所有部分 (包括骨頭以及含有少量蔬菜物質的腸子)，從而獲得所需的均衡營養。 他們亦可能會偶爾吃些植物。
不過，我們需要為家貓將這些營養組合中的每種營養以不同的份量混在一起，從而提供完整、均衡的飲食。 如一個營養組太多或太少，可能會對其健康造成影響。
貓咪無法以自然的方法將所需的維他命、礦物質和必要氨基酸合成，因此，必須透過進食來獲取這些營養。 例如，牛磺酸對於貓咪的視力和心臟都是至關重要的營養素，且只能從動物蛋白質中獲得。
如果您採用的是自製貓糧食譜，那麼便很難以貓咪健康所需的精確份量來說明這些必要營養素。 您必須深思熟慮您所採用的自製食譜，是否能夠提供全面且均衡的營養，並避免使用對貓咪有毒的成份。 如果您希望為多隻貓咪製作自家製飲食，這可能會變得更為複雜，因為每隻貓咪的營養需求通常各有不同。
每隻貓咪大不同
貓咪的營養需求取決於眾多因素 — 在確定寵物的營養組合時，獸醫或寵物營養師會先考慮以下事項：
年齡
品種
生活情況
健康
生活方式
敏感狀況
體重
您的獸醫應該可以為您的貓咪提供度身定制的指引，不過，請記住貓咪的需求會隨時間而改變。 即使是健康的成年貓亦會經歷活動量和生活方式的改變，因此，他們在營養需求方面同樣需要轉變幾次。
您可以自己製作貓糧嗎？
在考慮是否要自己製作貓糧之前，您必須對自己的科學知識和技巧有信心，才可以為他們提供完整而均衡的飲食。 在您諮詢獸醫並掌握了貓咪的營養需求之後，便必須購買專業的工具來製作貓糧。 為避免受細菌污染，請務必嚴格遵守衛生規定。
在考慮加入甚麼成份到自家製貓糧時，亦必須加倍小心。 對於人類有營養的成份，實際上可能會令貓咪中毒。 眾所周知，葡萄富含人類所需的維他命 C 和 K，但對於貓咪來說，卻具有難以置信的毒性。
如果您不擅長自行製作貓糧，即使是貓咪可安全食用的成分，製作過程亦可以相當複雜。 寵物主人可能會覺得難以平衡合適的營養素和做到份量正確；如果處理不當，還可能會出現過度餵飼或營養不良的風險。
貓咪人類大不同
貓咪的營養需求與人類不同： 他們的飲食所需的脂肪比例比我們來得高，而且蛋白質份量亦要多兩倍以上。 而他們對待食物、進食和消化的方式亦大不相同。
貓咪亦可能會因為轉換了新食物、不喜歡食物的氣味，或因為之前消化食物有困難等原因而拒絕進食。 事實上，貓咪的消化系統不太適合多變的飲食。 其消化道僅佔其體重的 3%，而人類則為 11%。 即是說，食物在其體內的運送速度會更快；此外，他們不太能同時忍受和消化各種食物，而又不會感到不適。
在您餵貓咪吃自家製餐點時，貓咪的日常餵養方式亦可能會面對挑戰。 任何新鮮貓糧的保質期都比乾糧的來得短，而且只可以在短時間內放在餵養碗中。 如果長時間放著不吃，您和貓咪都會面臨健康風險。
自製貓糧適合我的貓咪嗎？
自製熟食貓糧可以提供高品質的飲食。 不過，要取得合適的營養平衡，則需要技巧和時間。
2013 年，一項針對 200 種自家製飲食的研究發現，超過 95% 都缺乏了一種或多種必要營養素。 正如我們展示的內容一樣，這些缺乏營養的情況會對貓咪的健康造成莫大的影響。3
雖然餵貓咪吃新鮮肉可能不錯，但對於貓咪來說，最重要的是他們可以吃到的營養價值。 貓咪需要依靠身為主人的您，來確保他們所吃的餐點完整均衡，因此，為他們選擇飲食之前，請務必要細心考慮他們所有獨特的營養需求。
您可能會找到像 Royal Canin 這樣完整且營養均衡的預製食物 — 其實，這種食品更合適。 這些食品採用與人類食物相同的衛生規則來精心準備的，且經過專門調整，以迎合貓咪的年齡、品種、健康狀況和生活方式之所需。 此外，比起自家製貓糧來說，這通常更加便宜、更方便食用。
如果您正在考慮改變貓咪的飲食，建議您先與獸醫討論，以確保您能夠符合他們的獨特需求。
1 《貓百科全書》，2017 年 Royal Canin 著；第 254 頁
2 https://www.petfoodinstitute.org/pet-food-matters/ingredients/all-about-function/
3 Stockman J、Fascetti AJ、Kass PH, et al. (2013 年) 評估為狗狗而設的自家製保養飲食食譜。 J Am 獸醫協會；2013 年著：242：500-1505
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