自製貓糧對我的貓咪來說是健康選擇嗎？

部分主人可能想要在餵飼貓咪方面擔當更主動的角色，因此會餵愛貓自家製作的食物。

為貓咪準備並烹飪食物可能既有趣又好玩，而且亦可以在其飲食之中添加多種風味或新口味； 不過，自家製作貓糧所帶來的風險，可能遠超於任何潛在的好處，因為要平衡貓咪所需攝取的營養可說是相當複雜。 此外，貓咪看待食物的方式同樣複雜，而且喜歡與否，不單單取決於食物的口味。

如果缺少某種重要營養素，貓咪可能會營養不良，繼而影響其健康狀況。 因此，請務必了解貓咪的個別營養需求，並需要考慮可滿足需求的最佳方法。

貓咪人類大不同

與製作人類餐點相比，自行製作貓糧肯定大有不同。 首先，貓咪的食物不需要不同的口味。 人類有 9000 個味蕾，而貓咪只有 475 個1；隨著年齡增長，他們將失去敏感度。 考慮到這一點，依據貓咪的「口味」來制定他們的食物，便變得不重要了。

因此，請勿限制自己以貓咪可能會喜歡的成份來自行製作貓糧。 對於貓咪來說，食物的大小、形狀、氣味和質地都是他們接受新食物的關鍵；因此，要調整上述事項，同時要符合精確的營養成份，可能變得相當複雜。

我的貓咪需要甚麼營養素？

根據寵物食品研究所的數據顯示，貓咪每天需要 40 多種必要營養素。2雖然貓咪是明確的肉食性動物，但他們需要的飲食不只限於肉類。 事實上，他們需要從各式各樣的其他來源來獲得不同的營養素，從而維持健康並獲得能量，包括：

蛋白質

脂肪

碳水化合物

維他命

礦物質

在自然界之中，野貓會吃掉其獵物的所有部分 (包括骨頭以及含有少量蔬菜物質的腸子)，從而獲得所需的均衡營養。 他們亦可能會偶爾吃些植物。

不過，我們需要為家貓將這些營養組合中的每種營養以不同的份量混在一起，從而提供完整、均衡的飲食。 如一個營養組太多或太少，可能會對其健康造成影響。

貓咪無法以自然的方法將所需的維他命、礦物質和必要氨基酸合成，因此，必須透過進食來獲取這些營養。 例如，牛磺酸對於貓咪的視力和心臟都是至關重要的營養素，且只能從動物蛋白質中獲得。