如何與幼貓拉近距離？讓小貓喜歡您的6個秘訣

透過本文您可以了解：

貓咪是生性善變又挑剔的動物，而身為貓奴的人類，總是使出渾身解數想與這群充滿距離感的毛孩建立關係。好消息是，貓咪其實不像多數人以為的冷酷，尤其是從小飼養的幼貓，隨著時間推移，很容易和飼主培養出深厚感情。

儘早與幼貓培養關係的重要性

您與幼貓的關係愈穩固，牠們的身心發展愈健全。擁有一份可靠且正向的情感關係，是幼貓在成長階段中重要的安全感來源。除了能因此感到快樂、減少心理壓力，生理上也會比較健壯；長大後，更有機會成為一隻有自信的成貓。

不過，與成貓比起來，幼貓不僅精力旺盛，還可能十分調皮。身為愛貓人士的您，千萬要先做好心理準備，並給予足夠的耐心與陪伴。

6 大秘訣與貓咪建立深厚感情

雖然貓咪的親人程度，大多取決於其品種及性格，但仍然有一些通用法則，能幫助飼主更快與幼貓拉近關係、建立信任感。

以下6大贏得幼貓信賴的秘訣，提供給愛貓的您參考：

1. 儘早發展社交能力

身為家長的您，一定要知道毛孩的各個關鍵成長階段。通常幼貓在8週大時，會開始主動想要建立情感連結，而在未滿3個月之前，則是養成社交能力的關鍵期。若您領養了一隻不到3個月的小貓，請鼓勵牠與家中其他成員或寵物互動，建立正向的社交經驗。這將幫助牠日後更容易與他人建立親密關係。

2. 按時餵貓咪吃飯

雖然餵貓吃飯看似是一件再自然不過的事，但它卻能大幅增加幼貓對您的依賴感。由於貓咪是群居動物，傾向對供應牠們食物、水及庇護的對象產生認同。而您若是與其他家庭成員一起撫養幼貓，建議可輪流餵食貓糧、替牠倒水。久而久之，幼貓自然會開始投靠主人。

3. 安排規律的玩樂時間

貓咪天生愛玩，牠們需要大量的遊戲時間，來滿足天生喜愛狩獵、奔馳的野性。充足的運動及玩樂，可以讓幼貓感到無比快樂、身心放鬆。而貓咪愈開心自在，就愈容易與他人友好，甚至進一步和飼主建立緊密連結。不過，提醒飼主不要徒手逗貓，以免遭貓爪抓傷；最好的方法是使用逗貓棒或其他貓咪專用玩具。

4. 任由幼貓在您身上打盹

貓咪愛睡午覺，是眾所皆知的事實。牠們喜歡在陽光充足、舒適柔軟的地方小憩，並能因此感到滿足。幼貓在家時，可能會在您附近盤旋，試圖找個地方安頓下來打盹。這時請您在座位旁刻意留出空間，或是放一張貓床或軟墊，讓幼貓主動向您靠近。牠很可能會將下巴、抓子或身體依偎在您身上，以表達親密及對您的愛慕。

5. 多和貓咪說話及互動

雖然貓咪聽不懂人類的語言，但若您常用平穩、溫柔的語調對牠們說話，會讓牠們更容易與您產生連結。事實上，野生貓咪不太會隨意發出聲音，因此許多專家認為，頻繁的喵叫是貓咪在與人類長期相處之後，才發展出來的適應性行為。所以若您的幼貓不斷發出喵叫聲，請務必回應牠，因為那是牠向您尋求關注與渴望交流的信號。

6. 為您的幼貓梳毛

貓咪其實很擅長自己梳理毛髮，但是年幼的小貓可就不一樣了。透過替幼貓刷牙、梳理毛髮，可以在過程中讓小貓習慣被您照顧及撫摸，大幅提升親密度。然而，多數幼貓並不會乖乖聽話，因此建議您在動手之前，先諮詢獸醫正確的照料方式。

貓咪天生敏感、警覺性高，在與幼貓建立關係的過程中，飼主須注意不要過於心急，強迫家中的小貓與自己互動，而是要用鼓勵的方式慢慢接近對方，並給予多一點時間及空間，否則容易造成反效果。

在親近幼貓時，究竟該如何拿捏界線、知道何時應「以退為進」？

察言觀色很重要！透過以下徵兆，了解貓咪生氣或感到不舒服時的表現方式，讓您知道何時該退一步，保護自己、也尊重對方，與幼貓建立健康又穩固的好感情！



