FHN 幼貓營養配方
貓咪乾糧
營養均衡且完整的貓種，針對懷孕及哺乳期母貓，以及1至4月齡以下處於第一成長階段之離乳期幼貓。
包裝
什麼才是正確的餵食量？
2kg
4kg
10kg
支持免疫系統
生長期是幼貓生命中的重要階段，在此階段幼貓將逐步經歷重大變化，探索周圍環境，發掘新鮮事物，此時免疫系統也逐漸發育。幼貓配方糧特別添加含維生素E的專利抗氧化複合物，支持幼貓第二成長階段自身抵抗力。
消化系統健康
含極易消化的蛋白質L.I.P.*及益生元（果寡糖FOS），增強消化系統耐受性。 *L.I.P.：極易消化的蛋白質。
健康成長
合適的蛋白質、維他命和礦物質含量，包括維他命D和鈣。高能量滿足迅速成長需求。
L.I.P.
Royal Canin嚴選消化率達九成以上的蛋白質。
成分：脱水禽肉蛋白、動物脂肪、米、小麥麩質*、玉米粉、水解動物蛋白(家禽、魚肉)、酵母產品、礦物質、甜菜漿、蔬菜纖維、大豆油、魚油、果寡糖、水解酵母(甘露寡糖及 β-葡聚糖來源)、裂殖壺藻油( DHA來源)、金盞花提取物(葉黃素來源)。*L.I.P.：極易消化性蛋白質。 添加劑(每千克)：營養添加劑：維他命A 25500國際單位、維生素D3 1000國際單位、E1 (鐵) 37mg、E2 (碘) 3.7mg、E4 (銅) 11mg、E5 (錳) 48mg、E6 (鋅) 129mg、E8 (硒) 0 .05mg；技術性添加劑：沸石粉 5g；保存劑；抗氧化物。 成分分析保證值：粗蛋白質 34.0%、粗脂肪 25.0%、粗灰分 7.6%、粗纖維 1.8%、維生素E 540mg/kg、維生素C 230mg/kg、ω-脂肪酸(DHA) 1.0%。