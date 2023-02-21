FHN 幼貓營養配方

FHN 幼貓營養配方

貓咪乾糧

營養均衡且完整的貓種，針對懷孕及哺乳期母貓，以及1至4月齡以下處於第一成長階段之離乳期幼貓。

包裝

2kg

4kg

10kg

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支持免疫系統

生長期是幼貓生命中的重要階段，在此階段幼貓將逐步經歷重大變化，探索周圍環境，發掘新鮮事物，此時免疫系統也逐漸發育。幼貓配方糧特別添加含維生素E的專利抗氧化複合物，支持幼貓第二成長階段自身抵抗力。

消化系統健康

含極易消化的蛋白質L.I.P.*及益生元（果寡糖FOS），增強消化系統耐受性。 *L.I.P.：極易消化的蛋白質。

健康成長

合適的蛋白質、維他命和礦物質含量，包括維他命D和鈣。高能量滿足迅速成長需求。

L.I.P.

Royal Canin嚴選消化率達九成以上的蛋白質。

產品詳情

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