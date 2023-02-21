幼貓腸胃處方

幼貓腸胃處方

貓咪乾糧

幼貓專用處方飼料，請於諮詢獸醫師後使用。

包裝

400g

2kg

什麼才是正確的餵食量？

庫存

本產品為獸醫推薦配方。 請諮詢獸醫，看看是否適合您的寵物。

尋找零售商

支持消化系統

高消化率配方以及包括益生元的纖維成分，支持健康的消化過程

適當成長所需

高能量以及適量調配營養 (包括蛋白質及鈣質) 合乎成長中幼貓所需

易於溶解軟化

食物顆粒大小適中 ，入口時既可容易被口水溶解軟化，又可以幫助貓咪適應由流質母乳轉換到固體食物的過程

產品詳情

pa.productDetails.productDetailsImageAlt