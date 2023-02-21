幼貓腸胃處方
貓咪乾糧
幼貓專用處方飼料，請於諮詢獸醫師後使用。
包裝
什麼才是正確的餵食量？
400g
2kg
庫存
本產品為獸醫推薦配方。 請諮詢獸醫，看看是否適合您的寵物。
支持消化系統
高消化率配方以及包括益生元的纖維成分，支持健康的消化過程
適當成長所需
高能量以及適量調配營養 (包括蛋白質及鈣質) 合乎成長中幼貓所需
易於溶解軟化
食物顆粒大小適中 ，入口時既可容易被口水溶解軟化，又可以幫助貓咪適應由流質母乳轉換到固體食物的過程
成分：脫水禽肉蛋白**、動物脂肪**、米**、小麥麩質**、玉米粉**、水解家禽肝臟**、酵母產品、礦物質、魚油**、甜菜漿、蛋粉**、植物纖維、大豆油**、洋車前子殼和籽（粘性物質的來源）、果寡糖（0.5％）、水解酵母（甘露寡糖（0.2％）和貝塔盧聚醣的來源）、金盞花。 **高度易消化的成分
添加劑（公斤）： －營養添加物：維生素A 25500 IU、維生素D3 1000 IU、鐵（3b103） 31毫克、碘（3b201、3b202） 3.1毫克、銅（3b405、3b406） 10毫克、錳（3b502、3b504） 41毫克、鋅（3b603、3b605、3b606） 127毫克、硒（3b801、3b811、3b812）0.04毫克 －技術添加劑：斜發沸石10公克 －保存劑 －抗氧化劑