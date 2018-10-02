幼貓不同發展階段的餵食指南
從出生到成年，您可透過多種不同的方式幫助貓咪維持健康和令其滿足，包括他們的飲食，以及他們如何與食物互動。
幼貓四週大之前的餵飼方式
您的幼貓從出生到一個月大時，會透過母乳得到需要的所有營養。 一開始他們會吸收初乳，這是一種乳狀液體，有助幼貓早期免疫系統的發育，接著便是母奶。 如果獸醫建議的話，您可以餵他們喝新生貓咪幼貓配方奶，確保他們得到需要的一切營養；如果母貓沒有奶水、奶水量不足，或生了一大群幼貓，這點就特別重要。
一開始您的幼貓的體重可能會稍微下降，因為他們還在學習吮吸。 不過，在此之後，他們的體重就會穩定增長；請您每天幫他們量體重，若體重停滯或下降，便要諮詢獸醫。 在這個時期，最理想的做法就是確保您的幼貓和母貓安全且不受干擾，讓他們安心進食。
幼貓四週到四個月大的餵飼方式
您的幼貓長到四週大時，就會開始對固體食物產生興趣，此時您就可以開始幫他們斷奶。 您可以將用將乾式粗粒食物加幼貓奶或水混合成糊狀，讓幼貓容易吃進去，或改用濕糧替代。 選擇專為幼貓設計且能幫助他們成長的食物，例如富含抗氧化物的食物，以刺激幼貓產生抗體，因為在斷奶期間，他們從母貓那裡獲得抵抗力會開始下降。
您可以開始培養幼貓的良好飲食習慣，切切實實將他們進食、玩耍、睡覺和如廁的區域分隔開，呼應他們自然的行為。 您也要準備充足的清水，讓您的幼貓可隨時補充水分。
四週到四個月大的幼貓餵飼方式
當貓咪逐漸長大的時候，請維持良好的餵飼習慣，並讓貓咪在安靜的地方安心進食，減少他們承受的壓力。 貓咪天生就是少量多餐，每天會攝取少量食物 15 至 20 次。 許多貓咪都會自己控制食量，所以您可以提供他們一天所需的食物總量，並讓他們可以隨時進食。
如果您選擇為貓咪絕育，由於他們的能量消耗在手術後會減少 30%，但胃口會增加達 26%，所以體重就可能會快速增加。 選擇專為絕育後的貓咪依照品種和性別所特別配置的食物，並密切注意他們的體重。
建議您在貓咪約 12 個月大、長成成貓的時候，亦將他們的生活方式納入餵飼方式考慮。 室內貓因為活動量比戶外貓少，所以需要的能量也較少，因此請給予適當的食物份量，避免他們體重增加並因此出現健康方面的問題。
建立良好的餵飼習慣，並依照幼貓的需求為他們提供適合的食物，可以讓他們長成健康且快樂的成年貓。 如不確定如何餵飼愛貓，請聯絡您的獸醫尋求建議。
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