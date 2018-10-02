從出生到成年，您可透過多種不同的方式幫助貓咪維持健康和令其滿足，包括他們的飲食，以及他們如何與食物互動。

幼貓四週大之前的餵飼方式

您的幼貓從出生到一個月大時，會透過母乳得到需要的所有營養。 一開始他們會吸收初乳，這是一種乳狀液體，有助幼貓早期免疫系統的發育，接著便是母奶。 如果獸醫建議的話，您可以餵他們喝新生貓咪幼貓配方奶，確保他們得到需要的一切營養；如果母貓沒有奶水、奶水量不足，或生了一大群幼貓，這點就特別重要。

一開始您的幼貓的體重可能會稍微下降，因為他們還在學習吮吸。 不過，在此之後，他們的體重就會穩定增長；請您每天幫他們量體重，若體重停滯或下降，便要諮詢獸醫。 在這個時期，最理想的做法就是確保您的幼貓和母貓安全且不受干擾，讓他們安心進食。

幼貓四週到四個月大的餵飼方式

您的幼貓長到四週大時，就會開始對固體食物產生興趣，此時您就可以開始幫他們斷奶。 您可以將用將乾式粗粒食物加幼貓奶或水混合成糊狀，讓幼貓容易吃進去，或改用濕糧替代。 選擇專為幼貓設計且能幫助他們成長的食物，例如富含抗氧化物的食物，以刺激幼貓產生抗體，因為在斷奶期間，他們從母貓那裡獲得抵抗力會開始下降。

您可以開始培養幼貓的良好飲食習慣，切切實實將他們進食、玩耍、睡覺和如廁的區域分隔開，呼應他們自然的行為。 您也要準備充足的清水，讓您的幼貓可隨時補充水分。