什麼是貓科免疫缺乏病毒？

貓科免疫缺乏病毒 (FIV) 就是俗稱的貓愛滋。 請特別注意：人類是不會感染 FIV 的，而大約 1 至 5％的貓是這種病毒的帶菌者。

貓一旦被 FIV 感染，在餘生中將一直患此病。

FIV 如何在貓群中傳播？

FIV 是當貓咪打架和咬對方時傳播的，在較年幼、未經絕育而經常出外活動的貓中最常見，尤其是當他們要建立自己地盤時。

它亦會透過血液未經預先檢驗的輸血傳播。

如果貓感染了貓科免疫缺乏病毒會怎樣？

FIV 病發過程非常緩慢，通常要幾年時間，貓的白血球會被破壞，這意味著貓咪會失去了抵抗疾病的能力。 免疫系統的降低導致貓咪容易有繼發性感染，並且他們需要更長的時間才能從日常疾病中康服。

FIV 有哪些症狀？

患了 FIV 的貓會出現幾種不同的症狀。 作為主人，您應特別注意以下幾點：

體重下降

發燒

感染

腹瀉

沒精打采

患此病的貓咪亦可能會出現神經系統疾病和某類型癌症。

是否可以透過檢測知道愛貓有否感染 FIV？

您的獸醫能夠透通驗血來確定您的成貓或小貓是否感染了 FIV。

如果我的貓有 FIV，我應否考慮替他進行安樂死？

愛貓不幸患上 FIV 並不代表應進行安樂死，但主人必須執行健康預防措施，並且絕對不能讓貓咪外出，以免傳染其他貓隻。

我可以給愛貓接種 FIV 疫苗嗎？

業界自 2002 年以來已經研發出一種預防貓科免疫缺乏病毒的疫苗。

當您考慮應否給小貓注射疫苗時，需要先了解各種不同疫苗類別。

具體而言，疫苗可分兩類：「必須接種」和「建議接種」。 不論小貓屬哪種生活方式，主人必須到獸醫處讓他接受「必須接種」的疫苗。

「必須接種」疫苗包括：

貓流感：包括貓科皰疹病毒 (fHV) 和貓科卡里西病毒 (FCV)

貓科泛白血球減少症 (FPV)

貓科白血病病毒 (FeLV)

FIV 疫苗不屬於「必須接種」類別，即是說並非所有成貓或小貓都必須接種。 獸醫將根據貓咪貓咪的生活方式向他們提供屬於「建議接種」類別的疫苗。

若對此問題有疑慮，想了解更多關如您新養小貓應該接種哪類疫苗，請諮詢您的獸醫，他們會根據幾種不同的因素提供建議，包括您的貓是否會外出和是否會與其他貓接觸。

我的愛貓需要注射多少次？

FIV 疫苗需要分 3 次注射，每次應相隔 2 至 4 星期。

我的貓何時開始可獲得預防 FIV 功效？

小貓要等到注射第 3 劑疫苗後才可以免疫，所以在此之前不可讓愛貓外出。

FIV 疫苗需要加強劑嗎？

您的小貓在注射第 2 劑的 1 年後需要注射加強劑，此後每年須定期注射加強劑 1 次。 您的獸醫會向您建議最佳接種時間，並在到期注射加強劑時提醒您。

請記住，若對您新養的成貓或小貓接種疫苗事項有任何不清楚之處，請務必諮詢您的獸醫。