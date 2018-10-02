貓科免疫缺乏病毒
什麼是貓科免疫缺乏病毒？
貓科免疫缺乏病毒 (FIV) 就是俗稱的貓愛滋。 請特別注意：人類是不會感染 FIV 的，而大約 1 至 5％的貓是這種病毒的帶菌者。
貓一旦被 FIV 感染，在餘生中將一直患此病。
FIV 如何在貓群中傳播？
FIV 是當貓咪打架和咬對方時傳播的，在較年幼、未經絕育而經常出外活動的貓中最常見，尤其是當他們要建立自己地盤時。
它亦會透過血液未經預先檢驗的輸血傳播。
如果貓感染了貓科免疫缺乏病毒會怎樣？
FIV 病發過程非常緩慢，通常要幾年時間，貓的白血球會被破壞，這意味著貓咪會失去了抵抗疾病的能力。 免疫系統的降低導致貓咪容易有繼發性感染，並且他們需要更長的時間才能從日常疾病中康服。
FIV 有哪些症狀？
患了 FIV 的貓會出現幾種不同的症狀。 作為主人，您應特別注意以下幾點：
- 體重下降
- 發燒
- 感染
- 腹瀉
- 沒精打采
患此病的貓咪亦可能會出現神經系統疾病和某類型癌症。
是否可以透過檢測知道愛貓有否感染 FIV？
您的獸醫能夠透通驗血來確定您的成貓或小貓是否感染了 FIV。
如果我的貓有 FIV，我應否考慮替他進行安樂死？
愛貓不幸患上 FIV 並不代表應進行安樂死，但主人必須執行健康預防措施，並且絕對不能讓貓咪外出，以免傳染其他貓隻。
我可以給愛貓接種 FIV 疫苗嗎？
業界自 2002 年以來已經研發出一種預防貓科免疫缺乏病毒的疫苗。
當您考慮應否給小貓注射疫苗時，需要先了解各種不同疫苗類別。
具體而言，疫苗可分兩類：「必須接種」和「建議接種」。 不論小貓屬哪種生活方式，主人必須到獸醫處讓他接受「必須接種」的疫苗。
「必須接種」疫苗包括：
- 貓流感：包括貓科皰疹病毒 (fHV) 和貓科卡里西病毒 (FCV)
- 貓科泛白血球減少症 (FPV)
- 貓科白血病病毒 (FeLV)
FIV 疫苗不屬於「必須接種」類別，即是說並非所有成貓或小貓都必須接種。 獸醫將根據貓咪貓咪的生活方式向他們提供屬於「建議接種」類別的疫苗。
若對此問題有疑慮，想了解更多關如您新養小貓應該接種哪類疫苗，請諮詢您的獸醫，他們會根據幾種不同的因素提供建議，包括您的貓是否會外出和是否會與其他貓接觸。
我的愛貓需要注射多少次？
FIV 疫苗需要分 3 次注射，每次應相隔 2 至 4 星期。
我的貓何時開始可獲得預防 FIV 功效？
小貓要等到注射第 3 劑疫苗後才可以免疫，所以在此之前不可讓愛貓外出。
FIV 疫苗需要加強劑嗎？
您的小貓在注射第 2 劑的 1 年後需要注射加強劑，此後每年須定期注射加強劑 1 次。 您的獸醫會向您建議最佳接種時間，並在到期注射加強劑時提醒您。
請記住，若對您新養的成貓或小貓接種疫苗事項有任何不清楚之處，請務必諮詢您的獸醫。
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