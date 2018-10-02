幼貓衛生與美容的要訣
幼貓醒著時大多時間都在理毛，但身為主人的您，亦應為幼貓理毛和衛生負起責任並從旁協助。
像這樣照顧幼貓，不只能讓您的貓咪身心健康，還能建立密切的關係。
協助幼貓理毛
定期幫幼貓梳毛，順便檢查是否有跳蚤和蝨子等寄生蟲，有助防止在胃中積聚毛團。
如何幫幼貓梳毛
- 一開始動作要非常輕柔，讓貓咪習慣讓人梳毛。
- 一律先順向梳毛，然後再逆向梳毛，並輕輕除去掉毛和小毛結。
- 若毛打結，請動作輕柔、耐心地解開，千萬不要用力拉扯、破壞毛。
- 建議您理毛到最後跟幼貓玩一個小遊戲，讓幼貓覺得這是一件好玩的事情。
- 春季和夏季是換毛的季節，需要更常定期並仔細梳毛。 先用橡膠按摩手套，再換成梳子，就更容易清除掉毛。
如何為短毛貓理毛
對於短毛貓來說，每週梳毛一次就夠了。 在梳毛之前，您可以先用理毛手套逆向按摩貓咪的毛，以去除掉脫落的毛髮並整理皮膚。 盡可能使用有天然絲質刷毛的軟刷，避免破壞皮毛。
如何為中長毛貓和波斯貓理毛
每天梳理幾分鐘，就可避免打結並去除髒污。 金屬材質且間距較寬的齒梳最適合。 使用梳子時應小心，因為梳子接觸皮毛比刷子更深，這表示很可能刺激皮膚，因此務必花時間選擇合適的梳子。
如何為幼貓修剪爪子
幼貓會用爪子標記他們的領地。 為避免貓咪搔癢而受傷，在不影響自然行為的情況下，最好修剪他們的爪子。 修剪爪子完全不會痛，但可能會讓幼貓很緊張，因此務必盡早開始，讓貓咪從小習慣這個過程。
- 詢問獸醫：開始為您的貓咪修剪爪子之前，應先請獸醫解釋可以修剪到哪裡，而不會造成疼痛或流血。
- 確認您和貓咪都保持舒適狀態：先選擇一個舒適的地方坐下，然後將幼貓放在您的大腿上，用大腿輕輕夾住他的身體。 剪好一隻爪子，可以撫摸幼貓的肚子安慰一下，再修剪下一隻爪子。
- 閘刀剪是修剪爪子的最佳工具：剪爪子的白色尖端，不要碰到粉紅色三角形的末端，這裡是爪子底部的肉 (指甲下的肉)。 若您剪的位置太靠近指甲下的肉，就可能讓幼貓緊張和流血。
- 花時間慢慢來：最好分幾次，一次剪一點，不要一次剪掉一大片。
幼貓的爪子是觀察健康狀況很好的指標。 爪子太硬或太軟，都可能是營養不良或細菌感染的跡象；如注意到這類情況，請諮詢獸醫。
如何清潔小貓臉部
- 為小貓清潔眼睛：有些貓 (例如臉型扁平的貓) 慣常分泌涙水，因而在眼睛下方留下涙痕。 您可以用藥用敷布沾眼藥水，從眼瞼內側向外擦拭，來清潔皮毛。
- 清潔小貓的鼻子：健康小貓的鼻子應經常保持濕潤和乾淨。 有些貓的鼻孔角落會有鼻腔分泌物。 您用敷布或紙巾和溫水就可以很容易抹去分泌物。
- 清潔小貓的耳朵：小貓的耳朵應該定期檢查。 如果耳朵很髒，只需滴少量耳藥水，然後按摩外耳。
若發現有任何分泌物或排出物，可諮詢您的獸醫進行診斷，他們會建議適當的治療方法。
照顧小貓的口腔衛生
小貓在兩至六週大時便會開始長出乳齒。 保持小貓的口腔衛生很重要，因為不良的衛生習慣會導致牙齒脫落、牙齦發炎和口臭。
- 替小貓刷牙：建議使用貓咪專用的牙刷和牙膏。 應從小開始替愛貓刷牙，只要您堅持不放棄，愛貓很快便會習慣。
- 避免牙垢堆積：請選擇防牙垢的乾糧，這類乾糧有特殊的質地，並含有特殊物質可吸收唾液中的鈣，減少牙垢形成。
若您對小貓的牙齒狀況有任何疑慮，請諮詢您的獸醫，獸醫會給您專業意見，並可使用超聲波儀器替小貓的牙齒除垢。
如何替小貓洗澡
很少貓會喜歡水，但對於中長毛貓和長毛貓來說，洗澡是美容和衛生習慣中重要一環，因此最好讓小貓從小就習慣洗澡。
請務必使用貓咪專用洗髮水，以確保酸度適合貓的皮膚和毛髮，切勿使用人類用的洗髮水，因為當中可能含有對小貓有毒的成分。
1. 讓愛貓逐漸習慣接觸水，請記住動作要溫柔但堅定
2. 一開始先用海綿弄濕愛貓， 如果他的反應是有敵意，請停下來，過幾天後再試，直到愛貓能夠接受水
3. 輕輕地洗淨愛貓的皮毛，尤其是髒污的部分
4. 在浴缸注入温度 36 至 37°C 的水，然後將小貓輕輕放入
5. 用溫柔的語調和撫摸來讓愛貓安心
6. 輕輕將水倒在愛貓的背上，便可沖去洗髮水，注意避開眼睛和耳朵
7. 用乾淨溫暖的毛巾包著小貓。 您可以使用吹風機將皮毛完全吹乾，但請確保風速要低，出風温度不要太高，亦不要太靠近。
替小貓整理毛髮可讓您和新寵物建立親密關係，亦是照顧他們健康的方法之一。 透過這過程，您會更熟悉愛貓的皮膚、眼睛、耳朵、牙齒和毛髮，這有助您識別愛貓任何異常情況。 若一旦發現任何突然的變化或異常，請諮詢獸醫以獲取專業建議和治療。
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