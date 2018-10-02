幼貓衛生與美容的要訣

幼貓醒著時大多時間都在理毛，但身為主人的您，亦應為幼貓理毛和衛生負起責任並從旁協助。

像這樣照顧幼貓，不只能讓您的貓咪身心健康，還能建立密切的關係。

協助幼貓理毛

定期幫幼貓梳毛，順便檢查是否有跳蚤和蝨子等寄生蟲，有助防止在胃中積聚毛團。

如何幫幼貓梳毛

一開始動作要非常輕柔，讓貓咪習慣讓人梳毛。

一律先順向梳毛，然後再逆向梳毛，並輕輕除去掉毛和小毛結。

若毛打結，請動作輕柔、耐心地解開，千萬不要用力拉扯、破壞毛。

建議您理毛到最後跟幼貓玩一個小遊戲，讓幼貓覺得這是一件好玩的事情。

春季和夏季是換毛的季節，需要更常定期並仔細梳毛。 先用橡膠按摩手套，再換成梳子，就更容易清除掉毛。

如何為短毛貓理毛

對於短毛貓來說，每週梳毛一次就夠了。 在梳毛之前，您可以先用理毛手套逆向按摩貓咪的毛，以去除掉脫落的毛髮並整理皮膚。 盡可能使用有天然絲質刷毛的軟刷，避免破壞皮毛。

如何為中長毛貓和波斯貓理毛

每天梳理幾分鐘，就可避免打結並去除髒污。 金屬材質且間距較寬的齒梳最適合。 使用梳子時應小心，因為梳子接觸皮毛比刷子更深，這表示很可能刺激皮膚，因此務必花時間選擇合適的梳子。

如何為幼貓修剪爪子

幼貓會用爪子標記他們的領地。 為避免貓咪搔癢而受傷，在不影響自然行為的情況下，最好修剪他們的爪子。 修剪爪子完全不會痛，但可能會讓幼貓很緊張，因此務必盡早開始，讓貓咪從小習慣這個過程。

詢問獸醫：開始為您的貓咪修剪爪子之前，應先請獸醫解釋可以修剪到哪裡，而不會造成疼痛或流血。

確認您和貓咪都保持舒適狀態：先選擇一個舒適的地方坐下，然後將幼貓放在您的大腿上，用大腿輕輕夾住他的身體。 剪好一隻爪子，可以撫摸幼貓的肚子安慰一下，再修剪下一隻爪子。

閘刀剪是修剪爪子的最佳工具：剪爪子的白色尖端，不要碰到粉紅色三角形的末端，這裡是爪子底部的肉 (指甲下的肉)。 若您剪的位置太靠近指甲下的肉，就可能讓幼貓緊張和流血。

花時間慢慢來：最好分幾次，一次剪一點，不要一次剪掉一大片。

幼貓的爪子是觀察健康狀況很好的指標。 爪子太硬或太軟，都可能是營養不良或細菌感染的跡象；如注意到這類情況，請諮詢獸醫。