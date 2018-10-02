從出生後的前幾天開始，幼貓就會以非常快的速度成長。 不過他們何時成為成貓？要如何才能完全成長？

貓咪的生命週期

在最初的幾個月裡，幼貓會快速成長，並由與他們的母親和其他幼貓學習社會化。 此時體重會大幅增加。 在四個月或五個月大的時候，幼貓的體重每週會增加 100 公克。 他們的睡眠時間會開始減少，遊戲時間則開始增加。

幼貓成為成貓的階段

出生後第一週，幼貓會睜開眼睛並吸吮母奶。 他們的體重每天會增加 10 公克至 30 公克，因此對於他們的健康而言，每日秤重就非常重要。 出生後兩週，他們長出乳牙並第一次嘗試站立。

一個月後，幼貓會開始喜歡玩遊戲 (這是社會化的一部分，對於他們成年後亦很重要)，此時您亦可以開始讓他們斷奶，並給予有合適營養成分的固體食物。 兩個月大的時候，幼貓應完全斷奶，並且不再完全仰賴母貓給予營養。