我的幼貓何時成年？
在出生後的頭幾個月，幼貓會快速成長和變化，但怎麼知道他們何時成年？您可以如何促進他們的成長？
從出生後的前幾天開始，幼貓就會以非常快的速度成長。 不過他們何時成為成貓？要如何才能完全成長？
貓咪的生命週期
在最初的幾個月裡，幼貓會快速成長，並由與他們的母親和其他幼貓學習社會化。 此時體重會大幅增加。 在四個月或五個月大的時候，幼貓的體重每週會增加 100 公克。 他們的睡眠時間會開始減少，遊戲時間則開始增加。
幼貓成為成貓的階段
出生後第一週，幼貓會睜開眼睛並吸吮母奶。 他們的體重每天會增加 10 公克至 30 公克，因此對於他們的健康而言，每日秤重就非常重要。 出生後兩週，他們長出乳牙並第一次嘗試站立。
一個月後，幼貓會開始喜歡玩遊戲 (這是社會化的一部分，對於他們成年後亦很重要)，此時您亦可以開始讓他們斷奶，並給予有合適營養成分的固體食物。 兩個月大的時候，幼貓應完全斷奶，並且不再完全仰賴母貓給予營養。
幼貓長到 3 到 6 個月大時，會成長並發育出強健的肌肉和骨骼，並發展社交技能。 他們需要富含能量的食物，對能量的需求約為成貓的三倍，但他們的乳牙還未全數脫換為成貓的牙齒，因此需要容易咀嚼的食物。 他們的睡眠情況就如成貓一樣，一天約 13 到 16 個小時。
幼貓蛻變為成貓的最後階段
幼貓長到一歲之後，就是成貓了。 剛進入成貓的這個階段，他們會很愛玩耍且完全馴化，身體健康且皮毛有光澤，擁有強壯的骨骼和肌肉，同時展現出色的狩獵反應。
了解幼貓發育為成貓的過程，您就能在飲食、行為與居家生活方面給予他們適當的幫助。 若您擔心您家幼貓未朝正確方向發展，請諮詢您的獸醫。
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