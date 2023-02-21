FBN 英國短毛成貓專屬主食濕糧（肉汁）
貓咪濕糧
12個月以上英國短毛貓成貓
包裝
什麼才是正確的餵食量？
1 x 85g
12 x 85g
適合的口感
適合的口感
維持泌尿系統健康
有助維持健康的泌尿系統。
皮毛更健康
有助保持皮膚及毛髮健康。
能量含量適中
脂肪含量經過調整，有效控制體重。
成分：肉類和動物衍生物，穀物，魚和魚衍生物，植物蛋白提取物，油脂，植物來源的衍生物，礦物質，各種糖。 添加劑（每KG）：營養添加劑：維他命D3：260 IU，E1（鐵）：8 mg，E2（碘）：0.33 mg，E4（銅）：2.6 mg，E5（錳）：2.5 mg，E6（鋅 ）：25mg。 分析成分：蛋白質：9％-脂肪含量：3.2％-粗灰分：1.2％-膳食纖維：0.8％-水分：81％。 餵食指引：請參考表格。批次編號，工廠登記編號及最佳食用日期：請參閱包裝上的信息。需存放在陰涼乾燥處。
產品詳情
ROYAL CANIN® 英國短毛成貓(肉汁)配方經過特別調配，當中含有你的英國短毛成貓所需要的全部營養。英國短毛貓擁有結實、沉重而又肌肉發達的身體。作為天生便是結實而又充滿力量的貓種，你貓的體重應該是要來源於肌肉而不是脂肪。因此，獲得正確的營養成分（以及正確的份量）是至關重要的。ROYAL CANIN® 英國短毛成貓(肉汁)配方中所含的能量水平適中，所含脂肪經過調整（3.2％），可有效控制體重。ROYAL CANIN® 英國短毛成貓(肉汁)配方含有包括多種維他命在內的特定均衡營養成分，不但可讓毛髮維持健康及得到充份滋養，而且還可以加強及維護皮膚健康。另外為了滿足每隻貓的個別喜好，ROYAL CANIN® 英國短毛成貓(肉汁)配方還可以作為乾糧加進鬆脆可口的寵物食品顆粒之中；如果你正在考慮要混合餵食的話，只需要照着我們的餵食指引，便能讓你的貓得到最準確的乾濕糧混餵份量，達至最理想效果。