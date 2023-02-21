FBN 英國短毛成貓專屬主食濕糧（肉汁）

產品詳情

ROYAL CANIN® 英國短毛成貓(肉汁)配方經過特別調配，當中含有你的英國短毛成貓所需要的全部營養。英國短毛貓擁有結實、沉重而又肌肉發達的身體。作為天生便是結實而又充滿力量的貓種，你貓的體重應該是要來源於肌肉而不是脂肪。因此，獲得正確的營養成分（以及正確的份量）是至關重要的。ROYAL CANIN® 英國短毛成貓(肉汁)配方中所含的能量水平適中，所含脂肪經過調整（3.2％），可有效控制體重。ROYAL CANIN® 英國短毛成貓(肉汁)配方含有包括多種維他命在內的特定均衡營養成分，不但可讓毛髮維持健康及得到充份滋養，而且還可以加強及維護皮膚健康。另外為了滿足每隻貓的個別喜好，ROYAL CANIN® 英國短毛成貓(肉汁)配方還可以作為乾糧加進鬆脆可口的寵物食品顆粒之中；如果你正在考慮要混合餵食的話，只需要照着我們的餵食指引，便能讓你的貓得到最準確的乾濕糧混餵份量，達至最理想效果。

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