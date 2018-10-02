幼貓成長的 5 個關鍵里程碑

在貓咪的一生之中，他們的行為、體格和飲食需求方面會經歷許多變化。 幼貓出生後的前幾個月非常重要，因為此時他們正在認識周圍的世界，並逐漸成長為健康的成年貓。 了解這些不同的成長階段，您就可以盡力滿足他們所需，為他們的健康打下良好的基礎。

幼貓出生後第一週

幼貓一出生時就會開始吸奶，而且在出生後三天之內會找到自己喜歡吸吮的奶頭，然後在斷奶之前都會一直吸吮這個奶頭。 早期的哺乳非常重要，因為幼貓攝取的初乳可以協助他們產生抵抗力。

五日大的時候，他們會睜開眼睛，而大約一週後臍帶就會自然脫落。 他們的體重每天會增加 10 公克至 30 公克，因此每天為他們量體重並注意母貓的行為非常重要，以免母貓不願意再哺乳。

幼貓出生後兩週

此時幼貓會開始嘗試站立，但因為他們的身體亦正在快速成長，所以一天有 90% 的時間他們都在睡覺。 他們會開始長出第一顆乳牙 (全部 26 顆)，而且一直要到他們 5 個月至 7 個月大的時候才會換牙。

幼貓出生後四週

此時的幼貓喜歡玩耍和走動，而且會開始與他們的兄弟姊妹互動。 他們會開始對母貓的固體食物感興趣，所以您可以開始慢慢協助他們斷奶，改為攝取更合適的食物。 建議此時逐漸改為給予用溫水或奶水泡軟的飼料，讓他們容易咀嚼和消化。