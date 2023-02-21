FBN 豹貓成貓專屬配方

ROYAL CANIN® 孟加拉豹貓成貓配方經過特別調配，當中含有你的孟加拉豹貓所需要的營養成分。配方透過把當中的優質蛋白質及脂肪含量調整至適當比例，有助你的孟加拉豹貓維持肌肉質量來支援日常的高活動量所需。若想維持你孟加拉豹貓的消化功能健康，建議最好選用一些高度易消化及含有高蛋白的飲食。ROYAL CANIN® 孟加拉豹貓成貓配方中便含有L.I.P蛋白質（高度易消化的蛋白質），這是一種具有極易吸收特性的蛋白質。另外還有益生元成分，有助促進腸道間菌叢平衡。你孟加拉豹貓身上的觸目毛髮是需要特別照顧護理才能讓牠持續保持在最佳狀態的。ROYAL CANIN® 孟加拉豹貓成貓配方中含有特定的氨基酸、維他命以及Omega 3和Omega 6脂肪酸成分，有助維持皮膚健康及毛髮光滑。