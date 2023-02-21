FBN 豹貓成貓專屬配方

FBN 豹貓成貓專屬配方

貓咪乾糧

12個月以上孟加拉豹成貓

包裝

2kg

10kg

什麼才是正確的餵食量？
產品詳情

ROYAL CANIN® 孟加拉豹貓成貓配方經過特別調配，當中含有你的孟加拉豹貓所需要的營養成分。配方透過把當中的優質蛋白質及脂肪含量調整至適當比例，有助你的孟加拉豹貓維持肌肉質量來支援日常的高活動量所需。若想維持你孟加拉豹貓的消化功能健康，建議最好選用一些高度易消化及含有高蛋白的飲食。ROYAL CANIN® 孟加拉豹貓成貓配方中便含有L.I.P蛋白質（高度易消化的蛋白質），這是一種具有極易吸收特性的蛋白質。另外還有益生元成分，有助促進腸道間菌叢平衡。你孟加拉豹貓身上的觸目毛髮是需要特別照顧護理才能讓牠持續保持在最佳狀態的。ROYAL CANIN® 孟加拉豹貓成貓配方中含有特定的氨基酸、維他命以及Omega 3和Omega 6脂肪酸成分，有助維持皮膚健康及毛髮光滑。

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優點

適合孟加拉豹貓的顎結構

Y字形狀的食物顆粒經過特別設計，特別適合孟加拉豹貓的顎結構，能讓貓咪更多咀嚼食物，有助維持口腔衛生。

獨特配方 –纖維混合物及高蛋白含量

獨特配方 –纖維混合物及高蛋白含量

增強消化功能

孟加拉豹貓的消化系統較為敏感。配方中含有高度易消化的蛋白質（L.I.P. *），能有助維持腸胃健康；而適當的纖維及益生元成分則有助促進腸道間菌叢平衡。 * L.I.P.：一種具有極易吸收特性的蛋白質。

運動型需要

一隻健康的孟加拉豹貓應該是活潑、好動、肌肉發達而且靈活多變，充滿活力，突顯其運動能力。配方把當中的優質蛋白質（40％）及脂肪含量（18％）調整至適當比例，有助維持肌肉質量。

健康光滑的毛髮

與眾不同的毛髮上有著引人注目的圖案以及獨特柔軟的絲滑感覺，這都是孟加拉豹貓的鮮明特徵。配方中含有特定的氨基酸、維他命、Omega 3和Omega 6脂肪酸成分，有助維持皮膚健康及毛髮光澤。

維持泌尿系統健康

配方含有均衡的礦物質成分，有助讓成貓的泌尿系統保持健康。

營養資訊