FBN 豹貓成貓專屬配方

產品詳情
ROYAL CANIN® 孟加拉豹貓成貓配方經過特別調配，當中含有你的孟加拉豹貓所需要的營養成分。配方透過把當中的優質蛋白質及脂肪含量調整至適當比例，有助你的孟加拉豹貓維持肌肉質量來支援日常的高活動量所需。若想維持你孟加拉豹貓的消化功能健康，建議最好選用一些高度易消化及含有高蛋白的飲食。ROYAL CANIN® 孟加拉豹貓成貓配方中便含有L.I.P蛋白質（高度易消化的蛋白質），這是一種具有極易吸收特性的蛋白質。另外還有益生元成分，有助促進腸道間菌叢平衡。你孟加拉豹貓身上的觸目毛髮是需要特別照顧護理才能讓牠持續保持在最佳狀態的。ROYAL CANIN® 孟加拉豹貓成貓配方中含有特定的氨基酸、維他命以及Omega 3和Omega 6脂肪酸成分，有助維持皮膚健康及毛髮光滑。
優點
適合孟加拉豹貓的顎結構
Y字形狀的食物顆粒經過特別設計，特別適合孟加拉豹貓的顎結構，能讓貓咪更多咀嚼食物，有助維持口腔衛生。
獨特配方 –纖維混合物及高蛋白含量
獨特配方 –纖維混合物及高蛋白含量
增強消化功能
孟加拉豹貓的消化系統較為敏感。配方中含有高度易消化的蛋白質（L.I.P. *），能有助維持腸胃健康；而適當的纖維及益生元成分則有助促進腸道間菌叢平衡。 * L.I.P.：一種具有極易吸收特性的蛋白質。
運動型需要
一隻健康的孟加拉豹貓應該是活潑、好動、肌肉發達而且靈活多變，充滿活力，突顯其運動能力。配方把當中的優質蛋白質（40％）及脂肪含量（18％）調整至適當比例，有助維持肌肉質量。
健康光滑的毛髮
與眾不同的毛髮上有著引人注目的圖案以及獨特柔軟的絲滑感覺，這都是孟加拉豹貓的鮮明特徵。配方中含有特定的氨基酸、維他命、Omega 3和Omega 6脂肪酸成分，有助維持皮膚健康及毛髮光澤。
維持泌尿系統健康
配方含有均衡的礦物質成分，有助讓成貓的泌尿系統保持健康。
營養資訊
成分：脫水禽肉蛋白，分離植物蛋白*，小麥，動物脂肪，玉米蛋白，玉米，水解動物蛋白，大米，植物纖維，菊苣漿，礦物質，魚油，大豆油，酵母及其部分，果寡糖，琉璃苣油，金盞花萃取物（葉黃素來源）。 添加劑（每KG）：營養添加劑：維他命A：31000 IU，維他命D3：800 IU，E1（鐵）：32 mg，E2（碘）：3.2 mg，E4（銅）：10 mg，E5（錳）： 42mg，E6（鋅）：126mg，E8（硒）：0.07mg-技術添加劑：沉積來源的斜發沸石：10g-防腐劑-抗氧化劑。 分析成分：蛋白質：40％-脂肪含量：18％-粗灰分：7.7％-膳食纖維：3.8％-每KG：Omega 6脂肪酸：43.1克-Omega 3脂肪酸：10.1g。 餵食指引：請參考表格。批次編號，工廠登記編號及最佳食用日期：請參閱包裝上的信息。需存放在陰涼乾燥處。 * L.I.P.：一種具有極易吸收特性的蛋白質。