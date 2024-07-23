出生至 4 週
初生哺乳期
初生的幼貓會待在母親安全而溫暖的身邊，與兄弟姊妹在一起。 他們大多時間都在睡覺和飲奶。
營養
在初生哺乳期內，母貓會滿足幼貓的所有營養需求。 在出生 18 至 24 小時內，定時攝取母乳中的初乳是很重要的。 初乳中富含加強免疫系統的抗體，以及幫助發育的蛋白質。
健康
認真負責的繁殖者會在幼貓出生後幾天內，帶幼貓去看獸醫。 獸醫會檢查幼貓是否有先天性缺陷，或需要解決的問題。 在新生兒階段與母貓和兄弟姊妹分離，可能導致幼貓身心發育不良，甚至出現攻擊性。 幼貓出生後六個月內，應每月驅蟲一次。
行為
在幼貓階段，她們白天大部分時間都在睡覺，僅限於爬向母親取暖和飲奶才會活動。 咕嚕聲和其他聲音最為明顯，重複的抓東西在以後的生活中也會表現出來。
發育
幼貓剛出生時，還不太會動，亦聽不太到聲音，而且眼睛尚未睜開。 約 5 天後，幼貓就會開始睜開眼睛。 而出生大約一週後，臍帶就會脫落。 此時，幼貓亦會開始每天增胖 10 到 30 克。
飼養環境
乾淨、平靜且溫暖的環境，是頭數周的關鍵。 如果有太多噪音和外在影響，睡眠和餵食習慣可能會被打亂。 讓幼貓的體溫保持在攝氏 34 度非常重要。 如果幼貓的體溫低於攝氏 34 度，他們可能就無法再正常消化乳汁；而他們的體溫如果低於攝氏 32 度，吸奶的反射動作就會消失，亦無法正常進食。