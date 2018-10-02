照顧和餵飼您的懷孕貓
當您發現愛貓懷孕時，如果可以仔細管理其營養攝取且細心餵飼，就可以讓幼貓有機會以最佳狀態開始其生命旅程。
貓咪懷孕期間會發生甚麼事
貓咪的懷孕期間平均約持續 65 天，但是 61 到 72 天之間都是有可能的。 在懷孕前三分之二的時間裡，母貓的身體傾向於增加脂肪，以為幼貓做好準備。 在最後三分之一的懷孕期，母貓所增加的任何體重都是直接來自於幼貓的成長。
對於您的女王 (母貓的暱稱) 而言，想要讓她得到需要的營養和增重，以幫助幼貓在出生和哺育時獲得良好照顧，最佳的方法不外乎是使用富含脂肪的飲食來餵飼，不過，請務必小心地控制以免他們過度增重。
懷孕貓咪的體重管理
雖然您的女王懷孕前三分之二的時間裡將會不斷增重，但超重的幅度不應超過理想體重的 40％。 肥胖會令母貓生產幼貓的過程出現併發症，亦會讓愛貓在日後面臨健康問題。 因此，對於選擇合適的食物以及運用正確方式來餵飼懷孕的愛貓，萬萬不可輕視；如此一來，便可為母貓和新生幼貓的健康帶來保障。
餵飼懷孕貓的食物種類和方式
在懷孕初期您應該使用富含脂肪的食品餵飼母貓，請選擇專門為懷孕貓，以及為分泌母乳哺乳幼貓研發的食物。 請將懷孕期的食物與現有食物混合，協助母貓慢慢適應新食物，不妨從 25% 新食物和 75% 現有食物的比例著手。 在 5 到 7 天內，您可以逐步增加新食物的百分比，直至達到 100％。 這有助減少因飲食突然變化導致的任何消化不良症狀。
當您的愛貓肚子越來越大時，她的營養需求每週會增加 10％左右。 到了懷孕的最後階段，她將攝取比正常多 70% 的熱量。 高能量食物可以解決這個難題，而不會使母貓需要大量進食，避免消化困難。
別忘了定期為您的愛貓量體重並調整他的食物份量，這有助避免他在懷孕期間過度增重。 請繼續依照您平常固定的習慣餵飼您的愛貓： 在一天中相同的特定時間和特定地點進行餵飼。 請確保貓咪獲得充足的水分供應。
在您的愛貓分娩後餵飼他的方式
幼貓出生後，母貓便會立即開始照顧他們，每天將分泌高達四分之一公升的母奶。 這對母貓的營養需求有顯著的影響，他可能需要增加兩到三倍的營養攝取。
在母貓育兒期間，您應該視情況餵飼他；亦即是不受任何限制拘束，因為他需要攝取比平常多很多的食物量。 請選擇一種高品質且富含高能量的食品，成份需要包含母貓分泌母乳所需的適當營養和脂肪酸，還有別忘了在哺乳期快結束時將您愛貓的食物換回平常非哺乳期的食品。
您必須與獸醫保持聯繫並為愛貓安排定期檢查，以確保他與幼貓的健康都處於良好狀態。 如不確定餵飼懷孕母貓的最佳方式，請務必諮詢獸醫，他們會很樂意向您提供協助。
相關文章
點讚和分享此頁