照顧和餵飼您的懷孕貓

當您發現愛貓懷孕時，如果可以仔細管理其營養攝取且細心餵飼，就可以讓幼貓有機會以最佳狀態開始其生命旅程。

貓咪懷孕期間會發生甚麼事

貓咪的懷孕期間平均約持續 65 天，但是 61 到 72 天之間都是有可能的。 在懷孕前三分之二的時間裡，母貓的身體傾向於增加脂肪，以為幼貓做好準備。 在最後三分之一的懷孕期，母貓所增加的任何體重都是直接來自於幼貓的成長。

對於您的女王 (母貓的暱稱) 而言，想要讓她得到需要的營養和增重，以幫助幼貓在出生和哺育時獲得良好照顧，最佳的方法不外乎是使用富含脂肪的飲食來餵飼，不過，請務必小心地控制以免他們過度增重。

懷孕貓咪的體重管理

雖然您的女王懷孕前三分之二的時間裡將會不斷增重，但超重的幅度不應超過理想體重的 40％。 肥胖會令母貓生產幼貓的過程出現併發症，亦會讓愛貓在日後面臨健康問題。 因此，對於選擇合適的食物以及運用正確方式來餵飼懷孕的愛貓，萬萬不可輕視；如此一來，便可為母貓和新生幼貓的健康帶來保障。

餵飼懷孕貓的食物種類和方式

在懷孕初期您應該使用富含脂肪的食品餵飼母貓，請選擇專門為懷孕貓，以及為分泌母乳哺乳幼貓研發的食物。 請將懷孕期的食物與現有食物混合，協助母貓慢慢適應新食物，不妨從 25% 新食物和 75% 現有食物的比例著手。 在 5 到 7 天內，您可以逐步增加新食物的百分比，直至達到 100％。 這有助減少因飲食突然變化導致的任何消化不良症狀。

當您的愛貓肚子越來越大時，她的營養需求每週會增加 10％左右。 到了懷孕的最後階段，她將攝取比正常多 70% 的熱量。 高能量食物可以解決這個難題，而不會使母貓需要大量進食，避免消化困難。