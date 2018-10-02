幫助懷孕貓咪在家分娩

家中很快便會增添一窩初生小貓，您必須準備妥當，胸有成竹地等待那天的到臨。 如果您選擇讓愛貓在家中分娩，可以先做一些簡單但必要的準備工夫，確保愛貓快樂、健康地在全無壓力的環境下生產。

準備好讓愛貓在家中分娩

在理想情況下，懷孕愛貓在臨近生產時最好能有屬於自己的房間或地方。 女皇 (母貓) 在妊娠的最後兩週會變得有攻擊性，因此應隔離母貓，不要讓小孩接近。 房間需要保持溫暖 (大約 22°C)，這會讓貓咪感覺舒適，避免體溫過低，在理想情況下，房間濕度最好保持在 65-70％之間。

建議您為女皇預備一個生產箱， 可以用一個紙皮箱，大小要足夠讓母貓平躺，四面要夠高以防初生小貓跌出。 箱內先鋪一層塑膠墊，再鋪報紙 (如果弄髒了，可方便更換)，最後鋪上毯子。

生產箱裡面應該比房間的其餘部分較溫暖，因為初生小貓身體狀況較脆弱。 使用紅外線燈亦是一種保持室温的好方法，因為它不會將熱量過份集中在某處，温度應設為 30°C。

如何分辨貓咪即將分娩

貓咪進入生產的初階段可能較難察覺，因為他們不會有明顯陣痛。 但您會見到母貓似乎焦躁不安，並表現出奇怪的行為，例如一直跟著 (或迴避) 主人。 母貓也可能會不停地喵喵叫，並且會過度地整理自己的毛。

當她快要分娩時，她會抓撓生產箱並且走進箱內躺好，然後開始大聲嗚嗚地叫。 當您發現貓咪有紅色的分泌物流出，代表很快 (通常不超過一小時) 便會見到小貓和胎盤出現。