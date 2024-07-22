乾淨、平靜且溫暖的環境，是頭數周的關鍵。 如果有太多噪音和外在影響，睡眠和餵飼習慣可能會被打亂。 讓幼貓的體溫保持在攝氏 34 度非常重要。 如果幼貓的體溫低於攝氏 34 度，他們可能就無法再正常消化乳汁；而他們的體溫如果低於攝氏 32 度，吸奶的反射動作就會消失，亦無法正常進食。