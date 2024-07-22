幼貓從出生到成年的發展
了解幼貓從發展到成年的驚人轉變，可以幫助您確保他在每個發展階段都獲得適當的營養比重。
出生
請在幼貓出生後立即引導他吸吮母乳。 在頭幾個小時和頭幾天裡，母貓會將重要的營養傳遞給他的一窩幼貓，以支持他們的健康成長。
出生
營養
幼貓出生後，他們天生就懂得爬向母親，然後開始吸奶。 他們就是這樣攝入初乳，即母乳中一種含豐富抗體的成分，可增強免疫系統。
出生
健康
出生時，新生幼貓的風險有 2 個： 胎盤剝離造成不同時間的缺氧，以及離開子宮後立即接觸到周圍的細菌和病毒。 繁殖者必須採取謹慎的衛生預防措施，確保已妥當預備好分娩箱，並監察幼貓的出生，以控制對新生幼貓健康的影響。
出生
行為
儘管幼貓出生時沒有使用耳朵或眼睛，但他們在此早期階段已表現出多種反射行為。 幼貓已經能夠依靠氣味和觸覺確定周圍環境， 可以依偎著媽媽取暖，並通過吸奶獲得營養。
出生
發育
幼貓出生時應該是母親體重的 2-3％ 左右。 在頭幾天裡，他的體重會比出生體重每日增加約 10％。 公貓較重且生長較快。 幼貓天生失明和失聰， 他們會找到母親尋求庇護和攝取營養。
出生
環境
新生的幼貓應全天候與母親一起，以保持溫暖、乾淨和飽足。 他們的圈內應保持攝氏 22 度左右，以降低體溫過低的風險，理想的濕度應在 65-70％ 之間。
初生哺乳期
新生的幼貓會待在母親安全而溫暖的身邊，與兄弟姊妹在一起。 她們大多時間都在睡覺和餵飼。
0 至 3 週
健康
負責任的繁殖者應確保幼貓在出生的頭幾天接受獸醫的檢查。 獸醫會檢查幼貓是否有先天性缺陷，或需要解決的問題。 在初生哺乳階段與母貓和兄弟姊妹分離，可能導致幼貓身心發育不良，甚至出現攻擊性。 幼貓出生後六個月內，應每月杜蟲一次。
0 至 3 週
營養
在這個階段，幼貓仍然十分依賴母乳來支持其免疫系統及提供幫助發育所需的主要蛋白質。 在頭 4 個星期，幼貓可能會開始喝水，所以請您在附近放一個方便飲水的淺碗。
0 至 3 週
行為
在此階段，幼貓一天中大部分時間都在睡覺，頭幾週約 90％ 時間都在睡覺。 除了爬向母親取暖和飲奶外，他們幾乎都不會動。 咕嚕聲和其他聲音最為明顯。
0 至 3 週
發育
約 5 天大時，幼貓就會開始睜開眼睛。 而出生大約一週後，臍帶就會脫落。 此時，幼貓亦會開始每天增胖 10 到 30 克。
0 至 3 週
環境
乾淨、平靜且溫暖的環境，是頭數周的關鍵。 如果有太多噪音和外在影響，睡眠和餵飼習慣可能會被打亂。 讓幼貓的體溫保持在攝氏 34 度非常重要。 如果幼貓的體溫低於攝氏 34 度，他們可能就無法再正常消化乳汁；而他們的體溫如果低於攝氏 32 度，吸奶的反射動作就會消失，亦無法正常進食。
斷奶
幼貓體格快速發育並來到了斷奶期， 這正是幼貓向母貓和其他手足學習的重要成長階段。
4 至 8 週
營養
幼貓長出乳齒時，就代表開始斷奶。 經過一段時間，幼貓就會開始對母親的固體食物表現出興趣，並且開始改變飲食，不再只喝母乳。 其消化系統尚未發育成熟，這表示您務必要為他們準備容易消化的食物，以滿足這個階段的營養需求。
4 至 8 週
健康
「免疫空窗期」在此階段出現。 此時，母貓提供的抗體水平已不足以保護幼貓，但另一方面，抗體水平卻又過高以致疫苗效用欠佳，幼貓因而容易生病。 睡眠有助增強免疫力，因此請務必讓幼貓有個溫暖舒適和安靜的睡眠環境。
4 至 8 週
行為
隨著這階段的發展，小貓開始與同窩出生的貓有更多互動，並且開始互相舔理毛髮。 他們開始活躍地玩耍、奔跑、猛撲和偷偷靠近等， 而且他們的視力在此階段已經完全成熟。
4 至 8 週
發育
小貓到 4 星期大時，嗅覺已經完全發育成熟，聽力也發育良好。 到第 6 和第 7 週，他們開始發展成年的睡眠方式和運動能力。 他們通過與兄弟姊妹的互動來發展重要的社交技能，並從觀察母親的行為來學習。
4 至 8 週
環境
隨著小貓越來越好動和喜歡探索，請確保愛貓有個安全的環境。 在這階段的學習亦非常重要，請盡量讓小貓可以有玩具玩和能夠接觸到其他刺激。 讓小貓經常與不同人逗玩和互動，有助他們成年後建立自信。
快速成長期
小貓開始了解自己所在的世界，並發展往後一生的各種行為。
2 至 4 個月
健康
從大約 8 週開始，就是幼貓接受例行必須接種的疫苗的理想年齡，及後 3 至 5 週後則需要接受第二次注射。 這個過程很重要，因為可以確保每隻幼貓在成年後都得到適當保護。 請諮詢您的獸醫，以確保已製定疫苗接種時間表。
2 至 4 個月
營養
由於某些營養無法消化吸收，因此請確保為幼貓準備每個不同發育階段適合的飲食。 這樣才能確保幼貓在此至關重要的發育階段攝取到所需的營養和能量。
2 至 4 個月
行為
這時是幼貓的行為最容易受兄弟姐妹、其他寵物或人類影響的階段。 他們亦開始了解自己在家庭中的地位，根據經歷和受到訓練，開始形成主導和順從的行為。
2 至 4 個月
發育
這是愛寵在與人發展關係期間的關鍵階段，因此請在和他們相處時保持一致性，另外提供支援和關愛亦非常重要。
2 至 4 個月
環境
幼貓約在 8 週大時，就可以離開母貓進入新家庭。 不同的品種有所不同，最長可能需要 12 週大。 若要飼養幼貓，請務必確實將新環境準備妥當：電線和插座都已蓋妥；窗戶、陽台和椅子都已固定妥當，而且任何鋒利或小型物品都已收好。
持續成長
成年期即將到臨，幼貓的身體逐漸達到完全成熟的狀態。
4 個月以上
健康
這段期間，貓咪會開始通過噴尿和對物品、其他動物和人類摩擦臉頰上的氣味腺來做記號。 這是性成熟開始的訊號。 此時您應與獸醫討論為貓咪絕育。
4 個月以上
營養
隨著幼貓逐漸成長，且體重接近成貓的體重時，貓咪的飲食需要改為成貓專用的食物及適合成貓的份量。 他們所需的營養平衡取決於他們的體型與代謝因素，例如他們是否可以出門以及是否已經絕育。
4 個月以上
行為
隨著貓的身體逐漸成熟，對支配家中空間的探索也越來越多。 這將包括挑戰家人和其他寵物的地位。 作為主人，您必須維持貓咪出生最初幾個月的例行日常生活程序和行為，確保性格一致並緩解壓力。
4 個月以上
發育
在這個階段，幼貓會開始長出 30 顆恆齒。 如果貓咪還沒有絕育，到了 6 個月大就會達到性成熟，並開始生殖週期和交配行為。 幼貓到第 8 個月時，體重已達成年的 80％。 視品種而定，約 12 至 15 個月大時就已經成年。
4 個月以上
環境
如果幼貓已接種了一切所需的疫苗，只要長到約 6 個月大時，就可以開始讓他們接觸外界。 最好讓他們分階段慢慢探索外面環境， 直到幼貓對四周環境感到放心為止，當他們待在戶外時最好隨伺在側。 幼貓感到自在之後，才會開始進一步冒險。 大致上公貓探索的範圍較廣，母貓則傾向不要離家太遠。 在這個階段，主人的口令必須一致並且做到賞罰分明。
進入成年
幼貓達到成年體重時，已經是出生體重的 40 至 50 倍。
12 至 18 個月
進入成年
幼貓大約在 12 個月大時成年，較大型的貓品種要到 15 個月大才成年。 隨著幼貓過渡到成年貓，現在是時候為他們逐漸轉移到可以滿足其品種和生活方式的營養要求的飲食了。