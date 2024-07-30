帶幼貓回家及相處的第 1 週
照顧幼貓須知
最好在第一個星期開始建立常規習慣，並帶他見獸醫，開始讓他社會化。 如何將幼貓介紹給朋友、家人、孩子和其他寵物認識也很重要； 您亦要了解他們接種疫苗後首次到戶外冒險時該如何處理。
請確保家中的環境適合幼貓居住，並設置好幼貓將要居住的房間。帶幼貓回家的途上還需要一個貓籃。 最好事先找到獸醫，就可以為他預約在回家後幾天做檢查。
千萬不要領養 8 週以下的幼貓，有些繁殖者可能會讓幼貓與母親和同窩幼貓相處到 12 週大。 到了那個階段，幼貓應該斷奶了，並且已經學會了與其他貓互動所需的基本社交技能。 大約在 8 到 16 週之間，他也開始了解自己在家庭中的位置，因此也是時候讓他與您重新安頓下來。
如果您有幾天時間與幼貓安靜地待在家裡，而且沒有安排訪客，那就是帶幼貓回家的理想時間。 請盡量在早上去接走幼貓，讓他有時間在入黑前熟習您的家居。
您要知道您的幼貓向來吃甚麼食物，並了解餵飼規律和貓砂盆的安排。 您還要問清楚他們是否看過獸醫、曾否接種過疫苗或接受杜蟲治療，以及是否有植入身份晶片。 您也可以問問幼貓最喜歡的玩具是甚麼。
如果可以的話，在帶幼貓回家之前，拿一些玩具和毯子放在幼貓那裡幾天。這樣到您回家途中及回家後，那股熟悉的氣味便會令幼貓感到安心。
不管您用甚麼交通方法，請務必使用貓箱，因為不把幼貓固定在車上是很危險的。如果您是步行或乘搭公共交通工具，他可能會逃脫。
請選擇一個大小足夠讓幼貓成年後也可以繼續用的貓箱，並加一張毯子增加舒適度， 較暗的箱會令幼貓感到受保護。 切記帶備一些紙巾和替換用的毯子，方便旅途上發生意外時使用。 在旅途上請把貓箱放近自己，以安撫幼貓。
如果您是駕車的話，請保持寧靜，並緩慢駕駛，以免嚇到幼貓。 請用安全帶把貓籃繫好，使其不會滑落，或者請另一名乘客穩住他。
在貓籃上鋪上一張毯子，並在籃內放任何有熟悉氣味的玩具或毯子，可以令您的幼貓感到安全。 在旅途中將幼貓放在籃子內是最安全的，但是您可以溫柔地對他說話來幫助他保持鎮定。
您和幼貓的第一日
保持家居寧靜
家中新的視野、聲音和氣味以及與母親分離可能會令您的幼貓感到壓力， 所以請保持家居詳和安靜。
讓您的幼貓去探索
到家後，請把貓砂盤放到您為幼貓準備的房間裡，然後把門打開， 讓他準備好的時候自己出來探索，忍住不要馬上去擁抱他。
讓幼貓看看他的床
幼貓探索完自己的房間之後，可能已經準備好要小睡了，所以不要嘗試跟他玩，請先帶他看看他的床。 請也務必讓他知道貓砂盤在哪裡。
照護您的幼貓
幼貓起初可能很膽小，但很快就會想進一步探索。 如果您家中的環境適合幼貓居住，請讓他去探索，並同時照顧著他。 您亦可以在首幾週讓他留在自己的房間裡，以保持安全。那房間需要有窗戶，並有充足的社交接觸。
留在身邊
在您的幼貓 4 個月大之前，都不應該在日間長時間獨自一個。 您可以每小時離開他 5 分鐘，然後逐漸增加時間，讓他習慣獨自一個。 對於某些品種來說，考慮領養兩隻幼貓互相陪伴可能會有好處。
讓他們擁有自己的空間
貓咪需要將他的地盤劃分成不同的區域，分別用作餵飼、休息、清潔 (如廁) 和玩耍。 請觀察幼貓如何使用空間，並在必要時作出改變，令他感到自在。 舉例說，您可能需要將他的床移到更高的位置，或者將其貓砂盤移離食物。
您和幼貓的第一晚
提供安全的睡眠區
為了健康起見，幼貓需要在一個安靜的地方大量睡眠。那個地方使他可以放鬆，並感到安全。 您的幼貓可能每 24 個小時要睡 20 個小時左右，就算成年後也可能需要長達 18 個小時的睡眠。
最好的貓糧和餵飼習慣
起初維持相同的飲食
突然改變幼貓的飲食會導致消化不良和壓力。 因此，請於第 1 週為幼貓準備前主人餵飼他的食物，並維持相同的餵飼習慣。 然後，如果您想的話，可以慢慢地轉換到另一套習慣，並選用適合其年齡的貓糧。
提供安靜的進食地方
這個地方應該是幼貓感到安全的地方，並遠離您和任何其他寵物進食的地方。 貓咪不喜歡在貓砂盆附近進食，並且隨時有清水可以飲用。 請務必將水碗放在遠離食物的位置，以免造成污染。
不要給幼貓喝奶或吃剩飯殘羹
斷奶後，幼貓便失去消化牛奶中糖分的能力，而牛奶會使他們腹瀉。 如果您餵他們吃自己的剩飯殘羹，他們便會開始乞求，或者因為吃得太多不對的食物而生病或超重。
幼貓食慾下降時要保持耐性
幼貓起初可能會因為搬到新家的壓力而食慾下降，但一旦安頓下來，食慾就會恢復。 另外，請記住，貓貓天生不吃大餐，而是全日少吃多餐。 如果幼貓的飲食習慣令您擔憂的話，請諮詢您的獸醫。
如何安全地改變幼貓的飲食
帶您的幼貓見獸醫
與您安頓幾天後，您的幼貓便要去看獸醫。 除了給他們進行全面的健康檢查外，獸醫還會制定疫苗接種時間表，並可以就杜蟲、營養等方面為您提供建議。
乘車出行
您的幼貓可能需要坐車去看獸醫，所以必須讓他習慣坐車。 如果您接他回家時不是坐車的話，不妨在首週帶他跟你一起坐車。 首先要確保他願意留在貓籠裡，暫不啟動引擎，讓他們認識甚麼是車。 到他安頓下來了，就開始使他們熟悉引擎和動態。
使用貓籠
用貓籠把您的幼貓接回家永遠是最安全的。 如果您沒有這樣做，請務必盡快讓幼貓認識甚麼是貓籠，這樣他們去看獸醫時便會願意使用貓籠。 您甚至可以鼓勵幼貓把貓籠當作一個安全的睡眠區。
了解有關讓幼貓社會化的資訊
您有責任幫助幼貓建立自信心，並幫助他適應環境。 只要逐步讓他們接觸新的體驗，並給予溫柔的鼓勵，就可以幫助您的幼貓社會化。
引入新的聲音
幼貓會被聲音嚇到，感到焦慮不安，因此請不斷向他們介紹新的聲音，同時要安撫他們。 這些聲音可能包括洗衣機、音樂或風筒之類的聲音。 請謹記要在幼貓感到自在時，才讓他認識新的聲音。
幫助您的幼貓去探索
您的幼貓需要適應各種地形， 您可以仔細地讓他們認識樓梯、室內攀爬樹及各種平面，幫助他們增強適應力。
讓幼貓習慣被接觸
獸醫會為您的幼貓進行徹底的檢查。 為免引起幼貓的焦慮，最好讓幼貓慢慢習慣被抱起和接觸全身。
與您的幼貓玩耍
請花時間與幼貓玩遊戲，通過這些遊戲慢慢鼓勵他表現出自然的行為，例如偷偷靠近、猛撲和揮擊。
您的幼貓可能會對於搬到新家感到不安，但您可以幫助他保持鎮定。 請時常保持動作緩慢及溫柔，照料他時要非常小心。 逐漸讓他認識新的視野、聲音和氣味時，請使用柔和的聲音，並給予足夠的肯定。 另外，初時請盡量減少訪客人數。
您幼貓的日間常規習慣
使用貓砂盆
很多幼貓通過觀察母親來學習如何使用貓砂盆。 如果您的幼貓沒有經過居家訓練，請把他放在貓砂盤中，拿他的前腿抓一抓貓砂， 每次用餐後和他醒來時都做一次。 貓砂盆必須放在安靜的地方，而且方便貓咪隨時進出使用、遠離食物碗及水碗的地方。
餵飼
第 1 週請遵循幼貓前主人相同的常規習慣， 您之後就可以逐漸過渡到自己的常規習慣。 有 3 個主要選項：
- 抽取幼貓每日食量中的乾糧，讓他隨意慢慢吃。
- 每日餵幾份小餐。
- 抽取少量乾糧當作零食，然後在特定時間餵飼濕糧。
無論選擇哪個選項，您都要堅持地做，以便幼貓掌握情況。
玩耍
請務必讓每位家庭成員都花時間與幼貓玩耍和建立感情。 遊戲區是他的地盤中最重要的一部分，而且他需要空間來奔跑、攀爬和躲藏。 貓尤其喜歡待在高處，所以如果家中沒有可以讓他棲身高處的地方，可以考慮購買貓樹。
行為與訓練
雖然對幼貓保持溫柔很重要，但幼貓需要了解界線在那裡。 面對不可接受的行為 (如翻垃圾)，最好的解決方法之一就是用玩具分散他的注意力，並重複簡單的命令。
運動
黃昏是貓最活躍的時間之一。 如果您在這個時候和您的幼貓玩耍，他會很高興；這也會使他們疲倦，幫助入睡。 貓的另一個活躍時間是黎明。 如果您不是早起的人，可嘗試使用益智餵飼玩具，讓他們在清晨時玩。
床的位置
將幼貓的床放在您希望他成年後使用的地方，因為一旦幼貓開始在某處睡覺，就很難更改位置。 雖然幼貓的床需要放在安靜的地方，但最好盡量靠近您的活動範圍，因為幼貓喜歡看著主人。
一致性
請確保您的幼貓擁有一切所需，例如可以使用的貓砂盆、清水、食物、最愛的玩具和毯子。 然後以關燈或把燈調暗作為信號，表示到了睡眠時間。 頭幾個晚上他可能會哭，但他很快就會知道您早上會回來，並且會從常規習慣中得到安全感。
在幼貓約 4 個月大時，只要已接種加強劑疫苗，就可以在您的監督下外出。 但是，在他約 6 個月大之前，都不適合在沒有監督的情況下外出。
除了要給幼貓接種所有疫苗外，您還應確保：
- 他們容易被識別出來，方法是植入晶片或配上識別標籤的合身項圈。
- 花園適合幼貓使用
- 您知道他最喜歡甚麼，方便您用來吸引他回到室內。
讓幼貓在不受監督的情況下外出之前，必須對他進行絕育，以免他意外懷孕。
幼貓第一次到戶外玩可能會很害怕，但以下一些方法可確保他有一個正面的體驗：
- 選擇一個安靜的時間，讓兒童和其他寵物遠離。
- 在晚餐前出去，這樣您就可以用貓糧引誘他再回來。
- 幼貓探索時，您與他一起散步，他便不會迷路。
- 把門打開，這樣他們就知道如何回到室內。