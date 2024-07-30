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帶幼貓回家及相處的第 1 週

帶幼貓回家確實很令人興奮，但是對於他來說是一個很大的變化，因為他要離開家、母親和同窩的幼貓。 請謹記這些事情，有助您的幼貓與您安頓下來。

照顧幼貓須知

迎接一隻新的幼貓有很多因素需要考慮。 在帶幼貓回家之前，您需要做好充分準備，並了解第一日和第一晚接近他的方式，包括如何餵飼

最好在第一個星期開始建立常規習慣，並帶他見獸醫，開始讓他社會化。 如何將幼貓介紹給朋友、家人、孩子和其他寵物認識也很重要； 您亦要了解他們接種疫苗後首次到戶外冒險時該如何處理。

您準備好帶幼貓回家了嗎？

帶幼貓回家之前，必須做好充分的準備。 請確保家中的環境適合幼貓居住，並設置一個房間，裡面放滿他所需的一切，包括床、食物碗及水碗、貓砂盤和玩具。

您還需要一個貓籃把幼貓帶回家，以及準備前主人一直餵飼的一些食物。 不妨找一個您信任的獸醫，並預約在帶幼貓回家後幾天進行檢查。

您和幼貓的第一日

幼貓對新環境非常敏感，因此迎接新成員時請務必謹慎。 請遵循這些重要提示，以減輕幼貓的負擔。
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保持家居寧靜

家中新的視野、聲音和氣味以及與母親分離可能會令您的幼貓感到壓力， 所以請保持家居詳和安靜。

Kitten standing indoors
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讓您的幼貓去探索

到家後，請把貓砂盤放到您為幼貓準備的房間裡，然後把門打開， 讓他準備好的時候自己出來探索，忍住不要馬上去擁抱他。

Kitten walking along a windowsill indoors
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讓幼貓看看他的床

幼貓探索完自己的房間之後，可能已經準備好要小睡了，所以不要嘗試跟他玩，請先帶他看看他的床。 請也務必讓他知道貓砂盤在哪裡。

Kitten sitting in a cat bed
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照護您的幼貓

幼貓起初可能很膽小，但很快就會想進一步探索。 如果您家中的環境適合幼貓居住，請讓他去探索，並同時照顧著他。 您亦可以在首幾週讓他留在自己的房間裡，以保持安全。那房間需要有窗戶，並有充足的社交接觸。

Kitten sitting on owners lap
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留在身邊

在您的幼貓 4 個月大之前，都不應該在日間長時間獨自一個。 您可以每小時離開他 5 分鐘，然後逐漸增加時間，讓他習慣獨自一個。 對於某些品種來說，考慮領養兩隻幼貓互相陪伴可能會有好處。

Kitten being held by its owner
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讓他們擁有自己的空間

貓咪需要將他的地盤劃分成不同的區域，分別用作餵飼、休息、清潔 (如廁) 和玩耍。 請觀察幼貓如何使用空間，並在必要時作出改變，令他感到自在。 舉例說，您可能需要將他的床移到更高的位置，或者將其貓砂盤移離食物。

Kitten lying on a wooden windowsill next to a plantpot

您和幼貓的第一晚

幼貓在他第一晚通常都會很不安，在接下來的兩、三個晚上繼續哭泣也是正常的。 這些技巧可以幫助您的幼貓安頓下來。

提供安全的睡眠區

請將幼貓的床放在舒適、安靜的地方，加上一張毯子，並要確保他可以取得水和食物和使用貓砂盤。 把燈關掉有助幼貓建立睡眠規律，但幼貓在第一晚還在適應環境，可以留一盞夜燈。

為了健康起見，幼貓需要在一個安靜的地方大量睡眠。那個地方使他可以放鬆，並感到安全。 您的幼貓可能每 24 個小時要睡 20 個小時左右，就算成年後也可能需要長達 18 個小時的睡眠。

最好的貓糧和餵飼習慣

第一次餵飼幼貓是幼貓與您同行的重要一步。 當您了解他的需求，便可以確保一切順利。

起初維持相同的飲食

突然改變幼貓的飲食會導致消化不良和壓力。 因此，請於第 1 週為幼貓準備前主人餵飼他的食物，並維持相同的餵飼習慣。 然後，如果您想的話，可以慢慢地轉換到另一套習慣，並選用適合其年齡的貓糧。

提供安靜的進食地方

這個地方應該是幼貓感到安全的地方，並遠離您和任何其他寵物進食的地方。 貓咪不喜歡在貓砂盆附近進食，並且隨時有清水可以飲用。 請務必將水碗放在遠離食物的位置，以免造成污染。

不要給幼貓喝奶或吃剩飯殘羹

斷奶後，幼貓便失去消化牛奶中糖分的能力，而牛奶會使他們腹瀉。 如果您餵他們吃自己的剩飯殘羹，他們便會開始乞求，或者因為吃得太多不對的食物而生病或超重。

幼貓食慾下降時要保持耐性

幼貓起初可能會因為搬到新家的壓力而食慾下降，但一旦安頓下來，食慾就會恢復。 另外，請記住，貓貓天生不吃大餐，而是全日少吃多餐。 如果幼貓的飲食習慣令您擔憂的話，請諮詢您的獸醫。

了解有關幼貓營養和餵飼幼貓的資訊

幼貓的飲食應包含其發育各個階段所需的所有營養， 因此您需要隨著幼貓成長調整所提供的食物和比例。
餵飼幼貓

如何安全地改變幼貓的飲食

幼貓的消化系統非常脆弱，突如其來的變化會使其不適。 當您準備改變幼貓的食物時，必須謹慎而緩慢地進行過渡，以避免造成消化問題。 請參閱我們的指南，以安全地改變幼貓的飲食。
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帶您的幼貓見獸醫

與您安頓幾天後，您的幼貓便要去看獸醫。 除了給他們進行全面的健康檢查外，獸醫還會制定疫苗接種時間表，並可以就杜蟲、營養等方面為您提供建議。

Kitten being held and examined by a vet
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乘車出行

您的幼貓可能需要坐車去看獸醫，所以必須讓他習慣坐車。 如果您接他回家時不是坐車的話，不妨在首週帶他跟你一起坐車。 首先要確保他願意留在貓籠裡，暫不啟動引擎，讓他們認識甚麼是車。 到他安頓下來了，就開始使他們熟悉引擎和動態。

Kitten lying down on a white blanket in a cat carrier
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使用貓籠

用貓籠把您的幼貓接回家永遠是最安全的。 如果您沒有這樣做，請務必盡快讓幼貓認識甚麼是貓籠，這樣他們去看獸醫時便會願意使用貓籠。 您甚至可以鼓勵幼貓把貓籠當作一個安全的睡眠區。

Kitten coming out of a cat carrier at a vet clinic
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了解有關讓幼貓社會化的資訊

您有責任幫助幼貓建立自信心，並幫助他適應環境。 只要逐步讓他們接觸新的體驗，並給予溫柔的鼓勵，就可以幫助您的幼貓社會化。

Neva Masquerade kitten sitting indoors
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引入新的聲音

幼貓會被聲音嚇到，感到焦慮不安，因此請不斷向他們介紹新的聲音，同時要安撫他們。 這些聲音可能包括洗衣機、音樂或風筒之類的聲音。 請謹記要在幼貓感到自在時，才讓他認識新的聲音。

Sacred Birman kitten walking in a kitchen
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幫助您的幼貓去探索

您的幼貓需要適應各種地形， 您可以仔細地讓他們認識樓梯、室內攀爬樹及各種平面，幫助他們增強適應力。

Kitten exploring outdoors
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讓幼貓習慣被接觸

獸醫會為您的幼貓進行徹底的檢查。 為免引起幼貓的焦慮，最好讓幼貓慢慢習慣被抱起和接觸全身。

British Shorthair kitten being stroked by owner
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與您的幼貓玩耍

請花時間與幼貓玩遊戲，通過這些遊戲慢慢鼓勵他表現出自然的行為，例如偷偷靠近、猛撲和揮擊。

Kitten playing in a kitchen chasing a stick

幼貓社會化

您應盡早開始讓幼貓社會化，以避免任何不良行為，並幫助他們成長為自信、溫馴的成年貓。 了解如何令幼貓社會化。
讓幼貓社會化

第一次帶您的幼貓看獸醫

幼貓與您安頓幾天後，請務必帶他去看獸醫，接受檢查。 只要做好充分的準備，這對您的幼貓來說一定是一件正面的事情。 您亦可以藉此機會更深入地了解照顧他的方式。

初訪獸醫

您的幼貓可能會對於搬到新家感到不安，但您可以幫助他保持鎮定。 請時常保持動作緩慢及溫柔，照料他時要非常小心。 逐漸讓他認識新的視野、聲音和氣味時，請使用柔和的聲音，並給予足夠的肯定。 另外，初時請盡量減少訪客人數。

如何讓您的幼貓認識兒童、寵物和其他成人

與其他動物和人相遇時，幼貓很容易不知所措，甚至感到恐懼。因此，請務必以正確的方式讓他們認識彼此。

介紹您的幼貓

您幼貓的日間常規習慣

您與幼貓相處的頭幾天以至頭幾週，都會影響他與您家人融合的方式，以及他是否能成長為一隻快樂和善於交際的貓咪。 以下是一些建立常規習慣的方式，可以讓您的幼貓以最好的方式開展一生。
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使用貓砂盆

很多幼貓通過觀察母親來學習如何使用貓砂盆。 如果您的幼貓沒有經過居家訓練，請把他放在貓砂盤中，拿他的前腿抓一抓貓砂， 每次用餐後和他醒來時都做一次。 貓砂盆必須放在安靜的地方，而且方便貓咪隨時進出使用、遠離食物碗及水碗的地方。

Kitten sitting in a litter trey
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餵飼

第 1 週請遵循幼貓前主人相同的常規習慣， 您之後就可以逐漸過渡到自己的常規習慣。 有 3 個主要選項：

  • 抽取幼貓每日食量中的乾糧，讓他隨意慢慢吃。
  • 每日餵幾份小餐。
  • 抽取少量乾糧當作零食，然後在特定時間餵飼濕糧。

無論選擇哪個選項，您都要堅持地做，以便幼貓掌握情況。

Kitten sitting on a white rug eating from a red bowl
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玩耍

請務必讓每位家庭成員都花時間與幼貓玩耍和建立感情。 遊戲區是他的地盤中最重要的一部分，而且他需要空間來奔跑、攀爬和躲藏。 貓尤其喜歡待在高處，所以如果家中沒有可以讓他棲身高處的地方，可以考慮購買貓樹。

Grey and white kitten playing indoors with a red ball
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行為與訓練

雖然對幼貓保持溫柔很重要，但幼貓需要了解界線在那裡。 面對不可接受的行為 (如翻垃圾)，最好的解決方法之一就是用玩具分散他的注意力，並重複簡單的命令。

Bengal kittens playing together indoors
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運動

黃昏是貓最活躍的時間之一。 如果您在這個時候和您的幼貓玩耍，他會很高興；這也會使他們疲倦，幫助入睡。 貓的另一個活躍時間是黎明。 如果您不是早起的人，可嘗試使用益智餵飼玩具，讓他們在清晨時玩。

Grey kitten walking through grass
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床的位置

將幼貓的床放在您希望他成年後使用的地方，因為一旦幼貓開始在某處睡覺，就很難更改位置。 雖然幼貓的床需要放在安靜的地方，但最好盡量靠近您的活動範圍，因為幼貓喜歡看著主人。

Neva Masquerade kittens sitting together in a grey cat bed
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一致性

請確保您的幼貓擁有一切所需，例如可以使用的貓砂盆、清水、食物、最愛的玩具和毯子。 然後以關燈或把燈調暗作為信號，表示到了睡眠時間。 頭幾個晚上他可能會哭，但他很快就會知道您早上會回來，並且會從常規習慣中得到安全感。

Siamese kitten standing on a table indoors

在幼貓約 4 個月大時，只要已接種加強劑疫苗，就可以在您的監督下外出。 但是，在他約 6 個月大之前，都不適合在沒有監督的情況下外出。

除了要給幼貓接種所有疫苗外，您還應確保：

  • 他們容易被識別出來，方法是植入晶片或配上識別標籤的合身項圈。
  • 花園適合幼貓使用
  • 您知道他最喜歡甚麼，方便您用來吸引他回到室內。

讓幼貓在不受監督的情況下外出之前，必須對他進行絕育，以免他意外懷孕。

幼貓第一次到戶外玩可能會很害怕，但以下一些方法可確保他有一個正面的體驗：

  • 選擇一個安靜的時間，讓兒童和其他寵物遠離。
  • 在晚餐前出去，這樣您就可以用貓糧引誘他再回來。
  • 幼貓探索時，您與他一起散步，他便不會迷路。
  • 把門打開，這樣他們就知道如何回到室內。

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