帶幼貓回家及相處的第 1 週

之前，必須

。 請確保家中的環境適合幼貓居住，並設置一個房間，裡面放滿他所需的一切，包括床、食物碗及水碗、貓砂盤和玩具。

您還需要一個貓籃把幼貓帶回家，以及準備前主人一直

。 不妨找一個您信任的獸醫，並預約在

後幾天進行檢查。

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