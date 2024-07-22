Checklist

起初請將幼貓分開 先讓您的幼貓適應自己的區域， 並且在把他介紹給其他寵物之前，確保他已經接受檢查和接種疫苗。

熟悉他們的氣味 拿一塊布輕輕擦拭每隻寵物的臉，再擦拭另一隻寵物的臉， 然後將布放入他們的籃子中，使他們互相認識之前適應不熟悉的氣味。

慢慢來 初時請讓您現有的寵物純粹看著您的幼貓 (例如通過玻璃)， 然後在監督下於中性的房間進行短暫接觸，之後幾天才逐漸增加接觸的時間。 在互相認識的過程中，請確保您的所有愛寵都有安全的地方可以逃跑。

用牽繩把狗牽著 相比起較年長的貓，狗通常較容易接受幼貓，但介紹他們認識時仍然要讓狗保持冷靜，用牽繩把他牽著。 不要強迫他們接觸，讓他們用所需的時間適應彼此。

尊重貓科動物的行為 您的幼貓可能會令您現有的貓感到受威脅，他們可能需要幾天甚至幾個月才能建立和平的地盤關係。