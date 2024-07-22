向成人、兒童和寵物介紹您的幼貓
如果您的幼貓對人或動物有負面經歷，這種影響可能會持續很長時間。 您必須了解如何進行每次介紹，才能讓幼貓感到自在。
儘管您的幼貓可能很快就能和您自在地相處，但是當他遇到新朋友時，自然會傾向於後退和躲藏。 這是關於認識新事物的要訣，有助他更感自信。
循序漸進
幼貓通常不習慣一次見很多人。 請讓幼貓認識個別的新朋友，並在認識每個新朋友之間給予他足夠的時間休息。
留意他們的肢體語言
幼貓希望後退冷靜一下時，會表露出來。 請留意他們受到威脅時的跡象，例如耳朵扁平、發出嘶嘶聲、尾巴像洗瓶刷一樣豎起。
讓您的幼貓靠近他們
當對方太快靠近，幼貓往往會驚慌失措，然後逃跑。 最好的方法是請大家安靜地坐著，等待您的幼貓去接近他們。
保持冷靜
請大家控制自己的熱情、緩慢地移動，以及低聲說話，以免嚇到幼貓。
不要著急
您的幼貓可能需要一些時間才能跟每個人自在地相處。 不要著急，也絕對要避免將幼貓從一個人傳到另一個人手上。
溫柔對待
請家人和朋友溫柔地照料您的幼貓。 當他們熟習之後，請向他們展示如何安全地將一隻張開的手放在幼犬的肚子下方，另一隻手則放在幼犬的屁股下。
貓咪可以成為兒童的好寵物，但請務必向孩子說明幼貓的護理規則，並謹慎地讓他們認識彼此。 對於幼貓來說，小朋友有時可能會太粗魯或容易興奮，因此請謹記這些重要的注意事項。
讓您的幼貓休息
幼貓需要安靜的時候，未必懂得避開孩子。 因此，請確保孩子知道要讓幼貓休息，而且永遠不要喚醒幼貓，因為睡眠對他的發育至關重要。
教導謹慎的照料方式
請向孩子展示如何撫摸幼貓和如何安全地抱起他，即將一隻張開的手托著他的肚子下方，另一隻手則支撐著他的屁股。 起初最好還是不要讓孩子抱起幼貓。 如果孩子抱起幼貓，請提醒他們不要太用力擁抱他。
必須保持安靜
讓孩子們安靜地坐著，等待幼貓來找他們； 並向他們解釋活潑或吵鬧的行為會使幼貓感到非常害怕。
小心玩耍
孩子必須明白您的幼貓不是玩具， 請向他們展示如何使用幼貓的玩具安全地玩耍，讓大家都可以樂在其中。
守護
為避免意外的抓傷，最好監督著幼兒和幼貓的互動。
劃分地盤是寵物一個很自然的行為，尤其是貓。 因此，請務必準備謹慎地介紹並監督每一個。 以下是一些要記住的要訣。