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如何照顧幼貓的健康

幼貓一生中的頭幾個月是一個令人難以置信的成長和發展時期。 在此重要階段照顧他的健康，就是為了奠下基礎，一同迎接健康的未來。

保持幼貓健康的 7 個要訣

有很多簡單的方法都可以照顧他們的健康和幸福。 這些是 Royal Canin 獸醫和營養師提供的重要秘訣。

 

 

1. 學習辦識幼貓的肢體語言，當他生病時，您便能知道。 如果您覺得不對勁，請諮詢您的獸醫。

2. 請確保您的幼貓從專門設計給幼貓的均衡飲食中攝取到適當的營養。

3. 幼貓需要大量睡眠，因此請確保他有一個舒適、安靜的地方休息。

4. 不要在幼貓睡覺時喚醒他

5. 幼貓也需要運動，亦享受被陪伴，所以請花時間跟他玩耍。

6. 讓幼貓不時被不同的人照料，有助幼貓建立自信。

7. 請時常遵循獸醫建議的疫苗接種時間表。

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運用度身定製的營養配方為幼貓增強免疫力

在出生頭幾個月發展強健的免疫系統，對幼貓的長遠健康至關重要。 我們的配方經科學研發，可支持幼犬長遠地健康成長。
幼貓產品
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第一次帶幼貓看獸醫

帶幼貓回家後，務必盡快帶他去見獸醫。 獸醫需要為他做很多重要的檢查和治療，例如接種疫苗和杜蟲。 這是一個很好的機會，讓您可以了解幼貓的健康情況以及照顧他的方式。

初訪獸醫

為幼貓接種疫苗

延伸閱讀

Kitten cat lying down on an examination table being given an injection.

幼貓疫苗接種

幼貓躺在獸醫桌上接受疫苗接種

貓咪疫苗接種時間表

坐在檢驗枱上的年輕貓咪由獸醫檢查。

貓科卡里西病毒

幼貓躺在枱上由獸醫檢查

貓科免疫缺乏病毒

Grey kitten being examined by a vet

貓白血病

年青的貓咪躺在檢驗枱上由獸醫檢查。

貓披衣菌

幼貓被診所的獸醫捉住

貓瘟熱

幼貓躺在獸醫辦公室的檢驗枱上。

貓咪為什麼會感染貓腹膜炎？貓腹膜炎症狀和預防方法

小貓躺在獸醫辦公室的檢驗枱上。

貓科病毒性鼻氣管炎

年青的貓咪躺在檢驗枱上由獸醫檢查。

貓體內的寄生蟲

Kitten lying on a table being examined by a vet

公貓是否應該絕育？

年青的貓咪躺在檢驗枱上由獸醫檢查。

何時要為母貓絕育？

為幼貓杜蟲和絕育

預防幼貓感染蠕蟲

由於幼貓的免疫系統仍在發育中，因此他們比成年貓更容易感染蠕蟲。 蠕蟲是體內寄生蟲，而幼貓和貓常見感染的蠕蟲有 2 種：

  • 蛔蟲寄生在幼貓的小腸中，形成球狀時會引起腸阻塞。
  • 條蟲會依附在腸壁上，導致貓咪腹脹、腹瀉，有時甚至損壞幼貓的皮毛。
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感染蠕蟲的症狀有哪些？

這幾種症狀可能代表您的幼貓感染了蠕蟲，包括： 噁心、腹瀉、腹脹、體重減輕、皮毛質素變差、虛弱、失去精力、屁股生瘡、嘔吐和便血。 如果幼貓感染廣東住血線蟲，可能還會出現咳嗽、喘氣，呼吸急促等症狀。
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幼貓的杜蟲治療

杜蟲治療是幼貓最初疫苗接種計劃的一部分，幼貓應定期接受杜蟲治療。 獸醫會根據您愛貓的生活方式建議日後的杜蟲治療，特別考慮到貓咪會否在戶外活動，以及接觸其他貓隻。
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我的幼貓需要絕育嗎？

雌性貓的絕育叫切除卵巢，雄性貓的就是絕育，兩者都是通過停止排卵或排精來阻止貓的繁殖。 兩者都需要您的愛貓接受一個小手術，而且必須在全身麻醉下由獸醫完成。

Tabby kitten being examined by a vet
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幼貓絕育及切除卵巢的更多好處

除了避免意外懷孕外，為幼貓絕育還有其他健康和行為方面的好處。 例如，雌性貓會停止散發吸引雄性的性激素，而且發情症狀會減少或消除。 您的愛貓也不會那麼容易走失或打架。

兩隻幼貓站在戶外的牆上
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切除卵巢和絕育對健康的一些好處

絕育後，雌性患乳腺腫瘤、卵巢和子宮感染以及蠕蟲感染的風險較小； 絕育還會降低雄性患睾丸癌的風險。 其他好處包括預防性傳染疾病、減少濃烈的尿味和減少噴灑。

Maine Coon kitten sitting outdoors in long grass
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幼貓絕育的最佳年齡

正常來說，幼貓約在 6 至 7 個月開始踏入青春期時，便可以絕育。 您的獸醫能夠提供與您的幼貓有關的指引。

Kitten sitting on a windowsill looking outside

延伸閱讀

年青的貓咪躺在檢驗枱上由獸醫檢查。

貓體內的寄生蟲

Kitten lying on a table being examined by a vet

公貓是否應該絕育？

絕育後，幼貓通常較容易增重，因為他們的食慾會增加，而同時會變得沒那麼活躍。 為免您的幼貓超重以及有相關的健康問題，請謹記為他調整飲食，獸醫可以在這方面提供建議。

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發現疾病的症狀

了解幼貓可能面對的常見健康問題以及如何發現早期症狀，可以使您感到放心，並更妥善地照顧幼貓。

常見健康問題
年幼的英國短毛貓站在白色背景前的黑白照

正確的營養可以幫助您的幼貓保持健康

對幼貓的健康影響最大的因素之一就是他們的飲食。 幼貓和成貓在不同的年齡有不同的營養需求， 所以為您的幼貓提供適合其年齡和個人需求的正確營養，對於確保他們的骨骼強度、皮膚和毛皮健康、消化舒暢度等至關重要。

特定年齡適用的幼貓營養

Sacred Birman kitten in black and white eating from a white dish

餵飼幼貓

深入了解幼貓的營養需求以及如何確保他養成健康的飲食習慣。

餵飼幼貓
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為幼貓度身定製的營養配方

度身定製的營養配方照顧您幼貓在年齡、品種和生活方式方面的特殊需要。

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公貓是否應該絕育？