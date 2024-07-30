如何照顧幼貓的健康
保持幼貓健康的 7 個要訣
有很多簡單的方法都可以照顧他們的健康和幸福。 這些是 Royal Canin 獸醫和營養師提供的重要秘訣。
1. 學習辦識幼貓的肢體語言，當他生病時，您便能知道。 如果您覺得不對勁，請諮詢您的獸醫。
2. 請確保您的幼貓從專門設計給幼貓的均衡飲食中攝取到適當的營養。
3. 幼貓需要大量睡眠，因此請確保他有一個舒適、安靜的地方休息。
4. 不要在幼貓睡覺時喚醒他
5. 幼貓也需要運動，亦享受被陪伴，所以請花時間跟他玩耍。
6. 讓幼貓不時被不同的人照料，有助幼貓建立自信。
7. 請時常遵循獸醫建議的疫苗接種時間表。
為幼貓接種疫苗
接種疫苗對於增強幼貓的天然抵抗力至關重要，同時保護他們免受各種傳染性高、甚至致命的疾病。
建議幼貓接種可預防疾病的疫苗，包括：
- 貓白血病：削弱免疫系統，大大增加了受感染的可能性。
- 貓卡里西病毒 (FCV)：傳染性極高，是呼吸道感染的主要原因， 這種病是通過直接接觸受感染的貓的眼睛或鼻子或接觸被污染的物件 (例如碗或玩具) 而傳播的。
- 貓泛白血球減少症病毒 (FPV)：經常致命的病毒性疾病，會引起嘔吐。 貓可能還會腹瀉，但是不一定的。
- 貓疱疹病毒 (FHV-1)：貓流感和眼疾的主要原因。
- 狂犬病病毒 (RV)：由受感染動物的唾液傳播，也可從咬傷傷口傳到皮膚底下。
您的幼貓可能還會需要接種其他疫苗， 獸醫可以建議哪些最適合您的幼貓。
幼貓在正確的年齡接種正確的疫苗非常重要，因為這樣可以保障他們的健康。 您的獸醫能夠評估您的幼貓所面臨的風險，並訂立詳細的幼貓疫苗接種時間表，以滿足他們及其需求。
幼貓第一次接種的理想年齡是 6 至 9 週之間。 請向幼貓的前主人查詢，因為他們可能在您帶幼貓回家前已經為他接種了第一次疫苗。
如果幼貓在特定時間接種加強劑，他們接種的疫苗可以發揮最大效用。 為了保持成年貓的免疫力，疫苗每 1 至 3 年會重新注射一次，具體取決於個別情況和疫苗類型。
幼貓接種疫苗後，可能會出現以下一些常見症狀：
- 輕微發燒。
- 食慾降低或不太願意活動。
- 接種疫苗的位置感到不適或腫脹。
- 輕微噴嚏或咳嗽。
如果這些症狀持續超過 1 至 2 天，請務必聯絡獸醫。
就算幼貓的副作用較輕，也應立即聯絡獸醫。 症狀可能包括：
- 嘔吐或腹瀉。
- 皮膚發癢。
- 臉、脖子和嘴周圍腫脹。
- 呼吸困難或劇烈咳嗽。
為幼貓杜蟲和絕育
預防幼貓感染蠕蟲
由於幼貓的免疫系統仍在發育中，因此他們比成年貓更容易感染蠕蟲。 蠕蟲是體內寄生蟲，而幼貓和貓常見感染的蠕蟲有 2 種：
- 蛔蟲寄生在幼貓的小腸中，形成球狀時會引起腸阻塞。
- 條蟲會依附在腸壁上，導致貓咪腹脹、腹瀉，有時甚至損壞幼貓的皮毛。
感染蠕蟲的症狀有哪些？
幼貓的杜蟲治療
我的幼貓需要絕育嗎？
雌性貓的絕育叫切除卵巢，雄性貓的就是絕育，兩者都是通過停止排卵或排精來阻止貓的繁殖。 兩者都需要您的愛貓接受一個小手術，而且必須在全身麻醉下由獸醫完成。
幼貓絕育及切除卵巢的更多好處
除了避免意外懷孕外，為幼貓絕育還有其他健康和行為方面的好處。 例如，雌性貓會停止散發吸引雄性的性激素，而且發情症狀會減少或消除。 您的愛貓也不會那麼容易走失或打架。
切除卵巢和絕育對健康的一些好處
絕育後，雌性患乳腺腫瘤、卵巢和子宮感染以及蠕蟲感染的風險較小； 絕育還會降低雄性患睾丸癌的風險。 其他好處包括預防性傳染疾病、減少濃烈的尿味和減少噴灑。
幼貓絕育的最佳年齡
正常來說，幼貓約在 6 至 7 個月開始踏入青春期時，便可以絕育。 您的獸醫能夠提供與您的幼貓有關的指引。
絕育後，幼貓通常較容易增重，因為他們的食慾會增加，而同時會變得沒那麼活躍。 為免您的幼貓超重以及有相關的健康問題，請謹記為他調整飲食，獸醫可以在這方面提供建議。
正確的營養可以幫助您的幼貓保持健康
對幼貓的健康影響最大的因素之一就是他們的飲食。 幼貓和成貓在不同的年齡有不同的營養需求， 所以為您的幼貓提供適合其年齡和個人需求的正確營養，對於確保他們的骨骼強度、皮膚和毛皮健康、消化舒暢度等至關重要。
特定年齡適用的幼貓營養
在大約 4 到 8 週的期間，幼貓已準備好從只喝母乳的飲食過渡到下一階段，而且可以斷奶。 您可以 1：3 的比例混合乾糧和水及/或配方奶粉，讓幼貓適應新的質地。 不過，幼貓的消化系統尚未發育成熟，所以您務必要為他們準備容易消化的食物，以滿足這個發展階段的營養需求。
您的幼貓仍然無法消化某些營養，因此需要進食按其消化階段量身定製的食物。 這樣便可確保他們獲得成長、發育和保持健康所需的營養和能量。
幼貓的消化系統和免疫系統正在增強，但仍然很脆弱。 他們的成長速度和能量需求開始減慢，但是他們仍然需要進食幼貓專用的食物。
到了約 12 個月大，您的幼貓會接近其成年體重，就需要開始吃成年份量的成年貓糧。 具體的營養需求取決於貓咪的體型和其他因素，例如活動量以及是否已經絕育。 不妨諮詢獸醫的建議，確保您的愛貓在適當的時候轉吃成年食物。