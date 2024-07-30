1. 學習辦識幼貓的肢體語言，當他生病時，您便能知道。 如果您覺得不對勁，請諮詢您的獸醫。

2. 請確保您的幼貓從專門設計給幼貓的均衡飲食中攝取到適當的營養。

3. 幼貓需要大量睡眠，因此請確保他有一個舒適、安靜的地方休息。