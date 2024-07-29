幼貓生病的常見症狀
了解幼貓可能面對的常見健康問題以及如何發現早期症狀，可以使您感到放心，並更妥善地照顧幼貓。
幼貓常見健康問題
幼貓出生後第 1 年間，很容易出現各種疾病和健康問題。 作為新主人，可能很難知道甚麼是正常現象，甚麼是比較嚴重的跡象。 這些是幼貓健康方面要注意的重要事項。
您的幼貓的行為改變了嗎？
您可以做的其中一件最重要的事情，就是密切觀察幼貓的行為。 任何明顯不符合其個性的改變，都可能是出現問題的第一個跡象。 請注意新出現的行為，例如攻擊性、躁動不安、躲藏、過量喵叫或食慾不振。 如果您發現幼貓不尋常，請聯絡獸醫尋求指引。
幼貓的健康問題：其他典型症狀
密切注意幼貓的身體特徵，也可以幫助您發現其變化。 以下是一些需要注意的事項：
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1.耳朵、眼睛、嘴巴、鼻子
您的愛貓的耳朵是否流出分泌物或有抓傷？ 他的眼睛是水汪汪還是模糊不清的？ 他鼻子乾燥、有流鼻水或打噴嚏嗎？ 如果幼貓的鼻子乾燥、流鼻水或打噴嚏，請也一併檢查他的鼻子。
2.呼吸系統
他在咳嗽、打噴嚏或喘氣嗎？
3.皮膚和毛
無光澤、易斷裂、油膩還是脫毛？
4.體重減輕和食慾不振
您的幼貓變瘦了嗎？還是體重突然增加了？ 他對食物失去興趣嗎？還是已經停止進食？
5.消化系統
他有嘔吐、腹瀉、便秘或特別口渴嗎？
6.泌尿系統
他們更頻繁地排尿嗎？ 尿液顏色有不同嗎？
如果您的幼貓有任何這些症狀，不妨諮詢獸醫的建議。