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Sacred Birman mother and kittens

幼貓的社會化與遊戲

您應盡早開始讓幼貓社會化，以避免任何不良行為，並幫助他們成長為自信、溫馴的成年貓。 了解如何及為何要令幼貓社會化。

幼貓社會化的常見問題

雖然幼貓通常被視為是獨立的，但是在他們幼年時指導其行為、制定簡單的規則及鼓勵社交習慣也是很重要的。 以下是一些有關社會化的最常見問題，以及如何開始社會化的提示。

Kitten sitting indoors with a little girl

社會化的基本知識

為了成功地使您的幼貓社會化，並讓他認識新的視野、聲音、人、地方和氣味，有很多考慮因素可供參考。

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尊重他們的獨立性

幼貓把生活劃分為 4 個主要區域： 餵飼區、睡眠區、衛生區和遊戲區。 當您讓幼貓社會化時，謹記要尊重這些不同的區域和幼貓的日常活動。

Ginger kitten playing with a toy on a white rug
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獎勵良好行為

讓幼貓知道他們做對了事情是訓練過程中的重要一環。 當他們按要求行事時，您可以嘗試用零食或您知道他們喜歡的健康小食，或者特別表達關愛。 這些全都會激勵幼貓重複做出良好的行為。

Sacred Birman kitten being held by its owner
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盡早開始

年幼幼貓的學習速度很快，因此在他到家後就應盡快開始讓他接受社會化訓練。

Tabby kitten indoors interacting with its owner
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抽空陪他們玩耍

遊戲是幼貓社會化的關鍵，因為可以讓幼貓探索周圍的環境、發展體能，並與您建立穩固的感情。

Grey and white kitten playing with a ball indoors next to a window
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為幼貓的生活加入新的體驗

如幼貓從很小就開始接觸不同的人、聲音和體驗，他們會更自在和自信。 其中一個重點是要讓他們習慣認識新朋友，被未見過的人撫摸和照料。

話雖如此，過量接觸可能會令幼貓不知所措，繼而對人或體驗產生負面聯想。 因此，請緊記讓幼貓時刻感到安全，並密切注意其肢體語言。

A ginger and a black and white kitten standing on a step outdoors
Tabby kitten playing in a kitchen with a ribbon on string

如何照顧幼貓的身心健康

心理和身體的鍛煉都是幼貓早期發育和長遠健康的關鍵， 所以每日運動、遊戲和刺激至關重要。 讓幼貓保持活躍可以幫助他們：
  • 保持健康
  • 學習新技能
  • 保持機靈
  • 探索周圍的環境
  • 避免肥胖
  • 保護他們免受晚年健康問題的困擾
  • 與您建立牢固的感情

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玩耍

幼貓在玩耍時會受到精神上和身體上的刺激，並會練習自然的行為。 因此，您的目標是每天與您的幼貓一起玩 2 至 3 次，每次大約 15 分鐘。

Tabby kittens playing together on a grey sofa
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跑步和追逐遊戲

幼貓一看到移動的物體，就會立即想奔跑和追逐。 可以讓幼貓移動的玩具包括：

  • 機械老鼠或可移動的老鼠
  • 放在地板上的紙巾球
  • 手電筒
  • 魚竿玩具
  • 懸垂的繩
Siamese kitten playing indoors with a red ball
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攀爬

幼貓喜歡攀爬，所以貓樹很適合讓您的愛寵在上面棲息。 還有其他方法可以鼓勵您的幼貓伸展和攀爬：

  • 在高身的架上放一張墊子，讓他爬上去也不會弄傷自己
  • 高身的貓抓柱

但是要注意，幼貓的協調性可能不佳，比較容易摔倒， 在頭幾個月可能需要監督他。

British Shorthair kitten standing on a cat tree next to a window
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使進餐時間更活躍

貓是在野外狩獵的動物，您可以輕鬆地在家中複製這種環境，方法是選擇一些遊戲和玩具，在幼貓執行所要求的動作後便給予少量食物。 這會使您的幼貓在進餐時更加活躍，並為他帶來心理和生理上的刺激。 另一個方法是，您可以把他的食物隱藏起來，並鼓勵他把食物找出來。

Black and white kitten standing inside playing with a ball

幼貓需要更多運動的跡象

如果您想知道幼貓是否需要更多運動，這些是需要注意的跡象：

昏昏欲睡

對玩具和遊戲不感興趣

昏昏欲睡

對玩具和遊戲不感興趣

Maine coon kitten black and white

訓練你的幼貓

您應盡早開始訓練您的幼貓，以避免任何不良行為，並幫助他們成長為自信、溫馴的成年貓。

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