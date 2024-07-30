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訓練你的幼貓

幼貓通過 2 種不同的方式學習： 最初是模仿母親的行為，以及通過新的體驗和正面鼓勵去學習。 儘管幼貓比幼犬獨立，但亦必須從小便訓練幼貓學習正確的行為和與其他人和動物共用家居的規則。

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對他們的身心健康有好處

在幼貓的遊戲時間中加入訓練，可以幫助他們充分利用所有多餘的精力，並使他們保持快樂、活躍和健康。 教導幼貓新的技能以及幫助他們提高敏捷度，也可以幫助他們保持精神上的刺激。

Maine Coon kitten sitting outside on a wooden table
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這會幫助幼貓學習如何表現

很多幼貓會咬人和抓人， 在他們的爪子和牙齒完全發育之前，可通過遊戲幫助他們了解哪些行為是可以接受和不可以接受的。

Grey tabby kitten sat indoors next to a grey sofa
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這使他們在新環境中減輕焦慮

請定期修剪幼貓的爪子、帶他看獸醫或給他服藥。 訓練可以幫助您的幼貓適應這些陌生的體驗和應對新情況，這樣他便能保持鎮定，不會作攻擊性的反應。

Two kittens running outside on grass
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讓他們有在家的感覺

訓練幼貓不一定要教他們技巧， 簡單如教他們使用貓砂盤、使用貓抓柱，甚至在您叫他名字的時候走過來也可以。 這些訓練全都可以使您的愛寵在家裡感到輕鬆自在。

Grey tabby kitten lying down on a white sheet

如何訓練幼貓認出自己的名字

教導幼貓回應您對他的稱呼，其實比想像中容易。 這些簡單的技巧應該有幫助。

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如何訓練幼貓使用貓砂盆

大多數幼貓都是通過觀察母親來學習如廁的基本技巧。 但是，如果您的幼貓不知道如何使用貓砂盆，您就有責任向他展示怎樣做。 在幼貓養成不良習慣之前就為他進行如廁訓練，可以為幼貓和您自己免卻不少焦慮和壓力。
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在寧靜處獨立安放貓砂盤

將幼貓的貓砂盆放在家中一個安靜的角落。 如果您還有其他貓，請確保這個貓砂盤是獨立擺放的。

British Shorthair kitten standing in a litter tray
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使用同一款貓砂盤

請記住使用幼貓習慣的貓砂類型。 如果您不肯定是哪一種的話，可能需要嘗試幾款不同的類型。

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在餐後或睡醒後使用

在進食或睡醒後，請立即將幼貓放進貓砂盤裡。 之後，如果您的幼貓願意，請拿他的其中一隻爪子去抓貓砂。

Kitten lying on a grey rug
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注意肢體語言

請在其他時間也注意幼貓。 如果他看起來需要如廁，只需要將他放進貓砂盤即可。

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避免懲罰

當幼貓在貓砂盆以外的地方發生意外時，切勿懲罰他，因為這樣會造成負面的聯想。

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為甚麼我的幼貓不使用貓砂盤？

您的幼貓不想使用貓砂盤的原因有很多。 以下是一些最常見的注意事項：

清潔度

請務必每日清潔幼貓的貓砂盆、去除強烈的氣味，並添加新的貓砂

體型

貓砂盤可能太小，您的幼貓不習慣使用它

位置

如果貓砂盤放在嘈雜或喧鬧的地方，或者離食物和水碗太近，幼貓可能會不敢使用。

不好的經歷

當幼貓在貓砂盤時，請勿觀看或打擾他們，以免製造負面的聯繫

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如何訓練幼貓使用貓抓柱

幼貓本能喜歡把爪子磨利。 為了幫助他做到這一點而又不損壞家具，不妨在他剛到家後買一個貓抓柱，然後訓練幼貓使用它。
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用氣味吸引他們

您的幼貓具有驚人的敏銳嗅覺，比人類強 14 倍。 用帶柑橘味的噴霧噴灑家具會使幼貓遠離； 同樣地，用纈草或貓薄荷味的噴霧噴灑新的貓抓柱，會更容易吸引富好奇心的貓咪。

Small kitten playing with a cat tree indoors
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在遊戲時間中加入抓撓

將幼貓喜歡的玩具放在貓抓柱上、把羽毛逗貓棒懸在表面上，或者附上一些柔軟的紙巾，都可以吸引幼貓在遊戲期間積極地使用爪子。 他們還會藉此把貓抓柱的位置牢記在心中。

Bengal kitten sitting in a cat tree
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幼貓搔抓時予以讚賞

當您的幼貓第一次在貓抓柱使用爪子時，讚美並撫摸他。 某些易受影響的幼貓會將搔抓聯想到人類的情感和鼓勵。

Bengal kitten in a cat bed being stroked by owner
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為甚麼我的幼貓不使用貓抓柱？

每隻幼貓都不一樣， 因此，如果您的愛寵不使用他的貓抓柱，可能是因為貓抓柱的位置不對，或者貓抓柱的外觀或氣味不對勁。 貓抓柱應時常放在幼貓最常出現的地方。 您還應該記下您的幼貓喜歡如何用貓抓柱磨爪子。 他有用後腿伸展嗎？ 還是在地板上伸展？ 這樣做可以幫助您選擇高身的貓抓柱，還是長型的貓抓墊，以配合幼貓的需求。
Sacred Birman kittens and mother black and white

幼貓社會化

您應盡早開始讓幼貓社會化，以避免任何不良行為，並幫助他們成長為自信、溫馴的成年貓。 了解如何令幼貓社會化。

讓幼貓社會化
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為幼貓度身定製的營養配方

ROYAL CANIN® 幼貓營養配方為幼貓提供從出生到 1 歲所有必需的營養素，以支持他們的成長和發育。

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