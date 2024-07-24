梳毛的過程可以從頭部開始，先緩慢地移動到前腿和胸部，然後再移動到後腿，最後到尾巴。 您應該先用刷子或梳子以順毛方向梳，然後再以逆毛方向去除廢毛及皮屑。

至於合適的梳毛頻率和所需的工具則取決於毛皮的類型。