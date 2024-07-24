幼貓美容的基本知識
確保幼貓在幼年就習慣做美容，長大後做美容就會輕鬆得多。 每個貓的品種都有獨特的美容需求，而了解這一點對於您的愛貓保持健康毛髪至關重要。
從幼年開始為幼貓進行美容，可以成為您和您的新寵物建立感情的絕佳體驗。 您的幼貓也會從小習慣做美容，日後便不會對此感到壓力，您也會輕鬆一點。
如何為幼貓梳毛
儘管幼貓通常可以自行梳理毛髮，但定期梳毛可以清除任何廢毛和累積的污垢，否則可能會導致毛團形成。
梳毛的過程可以從頭部開始，先緩慢地移動到前腿和胸部，然後再移動到後腿，最後到尾巴。 您應該先用刷子或梳子以順毛方向梳，然後再以逆毛方向去除廢毛及皮屑。
至於合適的梳毛頻率和所需的工具則取決於毛皮的類型。
應特別注意耳朵後面、下巴下面和爪子下面的區域， 這些地方的毛最容易打結，一旦打結就很難梳開
短毛
短毛貓每週梳毛一次便已足夠。 首先，用洗澡手套按幼貓皮毛的反方向輕輕按摩，去除任何枯死的毛髮、皮膚或碎屑。 之後，使用軟刷輕輕梳順打結的毛。
中長毛
中長毛的幼貓每週要梳毛 1 至 2 次，每次幾分鐘；長毛的幼貓則要每日梳一次。 普通的刷子或大齒的金屬梳最適合清除這些毛皮類型的污垢和皮屑。 使用梳子時要格外小心，因為梳子比刷子更深入毛皮，亦即較容易刺激皮膚。
美毛噴霧有助防止毛髮濃密的品種 (如挪威森林貓或緬因貓等) 的毛髮打結。
給幼貓洗澡
幼貓美容程序中的重要一環就是洗澡，尤其是中毛貓或長毛貓。
眾所周知，幼貓非常敏感，因此必須慢慢地讓他們認識這種體驗，以確保他們滿意任何一部分。 這樣可以避免日後洗澡時出現不良行為，並減輕幼貓的壓力。
如何給幼貓洗澡
- 首先，一邊用海綿弄濕您的幼貓，一邊讚美他。 如果他的反應不好，請停止，幾天後再試一次，直到他習慣這個過程
- 當幼貓準備好了，便用較淺的溫水給他泡澡，幼貓站著時水深應該及肩
- 平靜、輕柔地將幼貓放入水中。 貓對大聲的聲音和突然的動作非常敏感，任何干擾都可能使他們驚恐
- 讓您的幼貓沉入水中，再次安撫並讚美他的行為
- 輕輕潤濕您的幼貓，請避開眼睛和耳朵。 用洗髮水按摩皮毛，請仔細清潔尾巴、胸部和腿部
- 將水倒在幼貓的背上，沖去所有洗髮水。 沖洗他的頭部時，最好使用濕海綿或用手，並注意眼睛周圍
幫貓咪洗澡：步驟一
用海綿將幼貓沾濕，同時讚美鼓勵牠們
步驟二
在水盆放入溫水，溫柔地將幼貓放入水中。
步驟三
讓幼貓習慣在水裡的感覺，再次安撫並讚美牠們的表現。
步驟四
使用洗毛精在牠們的毛髮上輕輕搓揉，仔細清潔牠們的尾巴、胸部和四肢。
步驟五
將水慢慢倒在幼貓的背上，沖掉洗毛精的泡泡。
步驟六
洗好澡後，請用乾淨溫暖的毛巾包裹起來。從腹部開始輕輕拍打，再拍至背部、尾巴和頭部。
如何弄乾幼貓的毛皮
洗乾淨後，將幼貓帶出浴缸，然後用乾淨的暖毛巾包裹著他。 從腹部開始輕輕拍打，然後移到背部、尾巴和頭部。
如果您想使用風筒的話，請務必確保風不太熱也不太冷，而且風筒的聲音不會嚇怕幼貓。 切勿用風筒吹幼貓的頭， 反而應該用乾毛巾輕輕按摩該位置。