您新飼養的幼貓即將到來，與您住在一起並長久分享每天的生活。 雖然選擇合適的食物非常重要，但您還要作好其他幾個準備，例如貓咪吃飯喝水的地方、睡覺的地方和玩具。

帶幼貓回家之前，先製作一份必備項目檢查清單可讓您的貓咪以最順利的方式在新家安頓下來。

貓用外出籠

直接將幼貓放在車內極具風險，因此一定要購買夠大的貓用外出籠，這樣當幼貓長大時亦可以使用。 建議您在籠底放置毯子，讓幼貓可以更舒服；另外亦要購買備用墊子，避免途中貓咪因壓力而不小心嘔吐或排泄。

幼貓床

對於新飼養的幼貓來說，舒適的睡床相當重要，因為這可以讓他們在新環境中倍感安全。 但是，幼貓亦可能會找到自己最喜歡的睡覺地方，因為這是他們決定自己的地盤和安頓生活空間的眾多方式之一。

貓砂盆

幼貓需要一個貓砂盆和足夠的貓砂，還要一把貓砂鏟，讓您可以清理貓砂。 建議使用有蓋的貓砂盆，避免貓砂四散，亦可以減少臭味，不過有些幼貓不喜歡有蓋的貓砂盆，因此您必須觀察幼貓的反應。

為幼貓準備飯碗和水碗

建議您為新飼養的幼貓準備兩個碗。 您可以使用磁製、金屬製或玻璃水碗，因為很多貓咪不喜歡塑膠碗裡的飲水味道。 您要有一個小碗承裝食物，還要常備一個大碗承裝清水。

記得兩個碗不要放得太近，避免飲水因食物變髒；原因是，必須隨時有飲用清水供貓咪飲用，才能保持其泌尿系統的健康。

貓抓柱和貓樹

在理想的情況下，貓咪應有自己的貓抓的地方，讓他們可以磨爪，因此建議購買貓抓柱。 建議您亦要購買貓樹，因為幼貓喜歡攀爬，這樣他們不但可以爬高，還可以擁有更具優勢的位置，同時享受在樹枝間跳躍的樂趣。 貓樹亦可以滿足幼貓的運動需求。