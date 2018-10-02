甚麼是適合幼貓的飲食
幼貓在出生後的數星期內只喝母乳。 但之後，您須讓他們進食含合適營養的食物，以求在 1 歲前這個關鍵時期幫助他們成長。
我的幼貓一開始需要甚麼食物？
幼貓在開始的幾個月會生長得很快速，之後儘管生長速度會減慢，但仍需要適當的營養來促進器官、肌肉和骨骼健康發育。
精確配製的食物可確保您的幼貓獲得所需營養的正確份量，提供對健康發育必需的蛋白質、維生素、礦物質和其他元素。
幼貓初次接觸的食物除了要滿足他們獨特的營養要求外，還必須適合他們幼嫩的消化系統和牙齒。 對於貓來說，食物的氣味和質地比味道更重要，但由於幼貓在 4 個月大之前仍會保留乳齒，因此請務必選擇大小適中的顆粒食物，讓貓咪容易咀嚼。 建議讓幼貓嘗試吃濕糧，因為這對健康有益，而且待貓咪長大後才引入或會較困難。
從出生到 4 個月，您的幼貓會經歷一個快速的生長期，這有助於建立強狀的骨骼和肌肉。 為此，他們需要從飲食中攝取蛋白質和其他關鍵營養，例如促進免疫能力的抗氧化劑。
在 4 至 12 個月之間，幼貓的生長速度會放慢，但仍需要大量能量來支持他們探索周圍環境，同時他們的身體正繼續生長，肌肉亦繼續發育。 但他們的消化系統仍在日趨成熟階段，因此應選擇含豐富能量和非常容易消化的食物，讓幼貓獲得一切所需。
您應該餵幼貓吃生食嗎？
雖然您可能會認為「生食」飲食擁有一些優點，換句話說，即是以未經烹煮的肉與家中其他成分的食物混合來餵食貓咪；不過，要注意的是，您需要了解這種做法可能會對您的幼貓帶來許多風險和健康上的威脅。
首先，自製食品未經特定專業的營養計算，不一定能提供貓成長所必需且均衡充分的營養素。 大多數自製食品往往缺乏至少一種關鍵營養素。 此外，生食可能被細菌污染，進而導致食物中毒。
為甚麼我應該給幼貓換食？
4 週大的幼貓將開始對固體食物產生興趣，通常是被貓媽媽的食物吸引。 從這一點開始，您可以將乾顆粒泡進水或貓用牛奶中，待化至柔軟的濕糧後便可以讓幼貓嗅、舔並吃掉。
如果您的幼貓在您開始養的時候年紀稍大一些，最好沿用原來的繁殖者或飼主給他們的食物來餵食，即可避免消化不良和不必要的壓力。 當幼貓逐漸適應您的居家環境之後，您可以在 7 天的時間內慢慢增加新食物的百分比，漸進式地加入舊有的食物當中。
如果您不確定適合幼貓的最佳飲食，請向您的獸醫查詢，他們將為您提供進一步的建議。
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