甚麼是適合幼貓的飲食

幼貓在出生後的數星期內只喝母乳。 但之後，您須讓他們進食含合適營養的食物，以求在 1 歲前這個關鍵時期幫助他們成長。

我的幼貓一開始需要甚麼食物？

幼貓在開始的幾個月會生長得很快速，之後儘管生長速度會減慢，但仍需要適當的營養來促進器官、肌肉和骨骼健康發育。

精確配製的食物可確保您的幼貓獲得所需營養的正確份量，提供對健康發育必需的蛋白質、維生素、礦物質和其他元素。

幼貓初次接觸的食物除了要滿足他們獨特的營養要求外，還必須適合他們幼嫩的消化系統和牙齒。 對於貓來說，食物的氣味和質地比味道更重要，但由於幼貓在 4 個月大之前仍會保留乳齒，因此請務必選擇大小適中的顆粒食物，讓貓咪容易咀嚼。 建議讓幼貓嘗試吃濕糧，因為這對健康有益，而且待貓咪長大後才引入或會較困難。

從出生到 4 個月，您的幼貓會經歷一個快速的生長期，這有助於建立強狀的骨骼和肌肉。 為此，他們需要從飲食中攝取蛋白質和其他關鍵營養，例如促進免疫能力的抗氧化劑。

在 4 至 12 個月之間，幼貓的生長速度會放慢，但仍需要大量能量來支持他們探索周圍環境，同時他們的身體正繼續生長，肌肉亦繼續發育。 但他們的消化系統仍在日趨成熟階段，因此應選擇含豐富能量和非常容易消化的食物，讓幼貓獲得一切所需。