甚麼是貓科泛白血球減少症？

貓科泛白血球減少症病毒 (FPV)，亦稱為貓細小病毒，對幼貓和成貓來說是高傳染性且會致命的病毒性疾病。

貓科泛白血球減少症的症狀是甚麼？

患有 FPV 的幼貓和成貓會出現幾種不同的症狀。 您需要密切注意以下的每一種症狀：

發燒

沉鬱

嘔吐

腹瀉 (排泄物經常帶血)

脫水

脫水可能會導致您的愛貓突然死亡， 對於那些在最初幾天活下來的貓，出現免疫抑制，並且喪失免疫系統的功能。 這是由於病毒會破壞可以抵抗感染的紅血球，代表貓很容易遭受二次感染，再接連受到例如是敗血症等疾病攻擊。

如果貓在懷孕時感染了此疾病，流產的機率便會大幅升高，亦很容易出現死胎，或生出大腦發育異常的幼貓 (小腦發育不全)。

貓科泛白血球減少症仍然是貓 (包含幼貓) 常見的臨床疾病嗎？

由於疫苗接種目前已十分普及，FPV 對寵物貓的影響已受到很好控制，但在收容所的貓和流浪貓中疫情還是有爆發的可能性。 若疫情蔓延開來，貓將面臨高死亡率的威脅。

關於貓科泛白血球減少症還有甚麼是我該了解的？

首先要注意的是它具有非常高的傳染性； 更精確來說，它是由在特定環境中長時間存在的細小病毒引發的，且根據條件的不同，此病毒可能潛伏幾週甚至更久的時間。

這種病毒會從接觸的地面開始傳播， 而面對如此具有高度傳染風險的病毒，帶幼貓去施打疫苗是至關重要的，因為即使您的愛貓總是待在室內，亦難逃被感染的風險。

我應該讓幼貓接種貓科泛白血球減少症疫苗嗎？

注射 FPV 疫苗對所有貓來說都是不可或缺的。 目前有兩種疫苗，分別為「核心疫苗」以及「建議性疫苗」。 不論成貓和幼貓屬哪種生活方式，都必須注射核心疫苗。 貓科泛白血球減少症、皰疹病毒和卡里西病毒都屬於核心疫苗的防制疾病。

千萬別忽略了施打疫苗的重要性，請務必帶新飼養的幼貓給獸醫接種。

我的幼貓應在甚麼時候接種 FPV 疫苗？

FPV 疫苗接種分為兩次注射周期，中間間隔三到四週。 幼貓在來到您家之前，可能已先接種過第一次注射，因為只要約 7 至 9 週大就可以接種第一劑。

在將愛貓帶回家前，請一定要先確認他們是否已經完成了第一次的疫苗接種。 帶回家以後，別忘了聯絡獸醫以安排第二次疫苗接種。

施打疫苗後，貓何時會受到保護並免於病毒威脅？

幼貓要等到注射第 2 劑疫苗後才可以免疫，所以在此之前不可讓愛貓外出。

許多不同公司都提供了疫苗接種服務，而接種計劃亦各不相同，請務必向獸醫詢問：幼貓注射疫苗的確切安排為何。

FPV 疫苗是否需要後續疫苗接種？

接種完第二劑後的一年後，幼貓必須定期每年接種一次。

在接種疫苗後，由於不同疾病的免疫力持續度不盡相同，因此您的愛貓每年需要補打的疫苗種類會有些許不同。 請向您的獸醫查詢，他們會告訴您每次預約時，為愛寵接種的疫苗是為了預防哪一種疾病。

在選擇貓舍之前我應該注意甚麼？

一旦感染貓科泛白血球減少症，由於病毒的本質，想要擺脫它非常困難。

優質的貓舍應採取特定的措施，以防止病毒蔓延，並減少此疾病對貓健康的影響。

執行嚴格的衛生措施是必要的，包括：

分區管理：區隔出隔離區和醫療區。

順流原理 - 從最高風險的區域到風險最低的貓的區創建單向路徑。

充分的清潔和消毒：並非所有消毒劑都能對 FPV 起作用，因此必須確保貓舍使用的清潔產品對其有效

別忘了先問貓舍是否準備了這些預防措施，這一點十分重要。

由於 FPV 具有傳染性且可能致命，請務必確保您的幼貓在適當的年齡進行必須的接種，還有也別忽略了每一年需要持續補打的疫苗。 如對幼貓的疫苗接種時間表有任何疑問，請向您的獸醫查詢。