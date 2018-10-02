甚麼是貓科白血病？

貓科白血病 (FeLV) 是一種逆轉錄病毒，屬於與 HIV 相同的病毒族群，但是不會傳染給人類。

雖然現在貓白血病不像以前那麼常見，但還是有 1% 以下的健康貓咪遭到感染。 這是因為 1990 年代以來，幼貓和貓咪普遍都會接種有效的疫苗，因此人類才不會遭到感染。

如果貓咪或幼貓得到貓白血病會怎麼樣？

貓科白血病會抑制免疫系統，導致感染期變慢，而遭到感染的貓咪就很容易得到其他疾病，包括：

癌症

不同身體器官發炎

生殖問題

若是幼貓得到貓白血病，身體可能逐漸變得衰弱，若不及時治療就會導致死亡。

貓科白血病如何傳染？

經由唾液中傳染，例如貓咪互相為對方舔毛、共用碗裡的食物，以及經常親暱地在一起等等。 身體其他分泌物、血液和乳汁亦會是傳染的途徑。

病毒可能會隱藏在幼貓或貓咪身體的細胞內，遲遲不發作。 從最初感染經過很長一段時間，等到病毒基因滲透到貓咪基因中，才會發作並引發疾病。

貓科白血病在貓咪身上會持續多久？

貓科白血病通常持續長達三年，但是許多貓咪往往撐不了多久就會死亡。

可否接種專門預防貓科白血病的疫苗？

值得慶幸的是，還好有專門疫苗可以接種，幫助預防持續感染和致命疾病。

貓科白血病疫苗是貓咪主要接種的疫苗之一，亦即是說所有貓咪和幼貓都必須強制接種。 請與獸醫約診，為幼貓準備適當的疫苗接種程序。

甚麼時候讓幼貓接種疫苗最好？

幼貓最好在八週大的時候接種第一次疫苗，接著隔三到五週再接種第二次疫苗。 這樣子接種主要疫苗才能保護幼貓免於最常見和高風險的疾病。 疫苗種類包括：

貓流感 – 包含貓科皰疹病毒 (fHV) 和貓科卡里西病毒 (FCV)

貓科泛白血球減少症 (FPV)

貓科白血病病毒 (FeLV)

獸醫還會根據幼貓的生活方式，尤其是會不會往戶外跑，或者會不會與其他貓咪接觸，提醒您要不要接種其他建議的疫苗。

貓科白血病的疫苗是否需要注射加強劑？

需要，跟其他主要疫苗一樣；獸醫會在貓咪 12 至 16 週大時為其接種貓科白血病疫苗的第一次加強劑。

當幼貓長到一歲時，要再接種第一次的週年加強劑，之後每年施打一次即可。 如需更多資訊或專家建議，請聯絡當地的獸醫。