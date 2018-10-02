貓科病毒性鼻氣管炎 (FHV) 是貓和小貓中常見的病，若結合貓科卡里西病毒 (FCV) 便會引起「貓流感」。

甚麼是貓科病毒性鼻氣管炎及其病因？

貓科病毒性鼻氣管炎是由貓科皰疹病毒引起，症狀如下：

結膜炎：眼組織發炎或腫脹，通常稱為「紅眼症」

角膜潰瘍：開放性眼球傷口

鼻腔分泌物：小貓鼻子流出黏液

貓科病毒性鼻氣管炎與貓科卡里西病毒有什麼區別？

貓科病毒性鼻氣管炎與貓科卡里西病毒是兩種不同的病毒，症狀亦不一樣。 貓科卡里西病毒的症狀包括口腔潰瘍、牙齦炎，和鼻腔分泌物。

這兩種病毒分別很大，但由於它們通常都與「貓科鼻炎」有關，因而容易被混淆。

這個綜合症牽涉眼睛感染 (結膜炎、分泌物) 和/或鼻腔分泌物和/或口腔發炎和潰瘍。 致病原因可能有多種： 包括皰疹病毒和卡里西病毒，另外還有細菌 (貓披衣菌)。

若貓咪染上貓科病毒性鼻氣管炎，我能看得出嗎？

由於該病毒具有潛伏期，因此您的愛貓與其他看似健康的貓接觸時，可能會被傳染。 因此，看似「健康」的貓若是帶菌者，便會危害其他貓， 尤其是小貓。

我家小貓可以接種貓科病毒性鼻氣管炎疫苗嗎？

您的小貓應在發育初期接種預防貓科病毒性鼻氣管炎疫苗，這屬於必須接種的疫苗之一。 其他「必須接種」的疫苗包括：

貓科卡里西病毒

貓科泛白血球減少症病毒

貓科白血病

我的小貓應在甚麼時候接種疫苗？

大多數情況下，貓在 7 至 9 週大時便應注射必須接種的疫苗。

與您的獸醫商量，他們會根據您小貓的生活方式和環境，擬定包括所有必須接種和任何其他建議接種的疫苗接種計劃。

我還能採取甚麼措施來防止病毒傳播？

當病毒存在於特定的地方或環境 (例如家中或貓舍) 時，它的抵抗力很低，您用普通的消毒劑就可將其清除。

請務必保持家居清潔，尤其是貓咪經常活動的地方，以及他們固定使用的物件 (例如食物碗)。

貓科病毒性鼻氣管炎可以非常嚴重，尤其是對年輕的貓或小貓。 若您發現以上任何症狀，請務必與獸醫聯絡，並確保小貓按照疫苗接種時間表在適當時間接受注射。