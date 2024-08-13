寵物餵食及營養指南 – 幼貓篇
急速成長、不斷探索以及身心發展，就簡單概括了初生幼貓頭幾個月的生活，因此，從養貓咪的第一天就應該把牠們 的健康成長放在第一位。小貓踏入一歲前，你將會親眼見證牠從一個脆弱的小生命變成一隻獨立且充滿好奇心的年輕成貓。多數貓品種會在大約12個月時發育成熟，有些則需要更長時間—例如緬因貓，需要15個月左右才完成發育。從營養學的角度來看，貓生命中的第1年是一個微妙的階段。隨著骨骼漸變堅固，大腦同時以驚人的速度發展，牠們很需要足夠的能量、蛋白質和其他營養。選擇一種能提供所有必需營養的貓糧有助幼貓發育，並為牠們的長遠健康奠定了基礎。
幼貓與成貓對營養需求的差異
幼貓的營養需求與成貓不一樣（和人類更是天壤之別）。幼貓的食物應該比成貓含有更豐富的能量和蛋白質，以支持骨骼和肌肉生長，也應含有豐富的抗氧化劑，以促進免疫力的建立。隨著幼貓探索世界、邊玩耍邊長大，為支持身體健康發展，需要給予適合牠們小巧身軀，又能提供適當營養成分的食物。貓咪的營養需求因品種而異，作為稱職的主人，你也應該好好了解愛貓的需求。.
打好成長基礎：選對幼貓貓糧非常重要
表面看來，幼貓似乎只是在食、玩、睡，還有討人抱抱，但實際上牠們正在經歷一個急促的成長期，所以確保幼貓貓糧能夠提供支持發育的充足營養非常重要。真想不到家中最細小的新成員竟然有一份獨特過人的營養需求清單，不但要符合細小的口腔和牙齒，容易進食兼易消化，亦要含有正確營養成分以免影響其發育。幼貓需要蛋白質來支持肌肉和骨骼的成長。如蛋白質攝取不足，有機會導致日後出現關節和骨骼問題。雖然幼貓在出生時受到母體免疫力的保護，但這種保護會逐漸消失，需要從食物中攝取抗氧化劑以建立尚未成熟的免疫系統，尤其是在接種疫苗前的日子。
健康成長的定義
不同品種的小貓的成長速度各有差異，不過 初生頭幾個月的成長節奏則同樣緊湊。大多數貓咪在12至15個月齡之間長大成人，體型嬌小的星加坡貓（世界上的最小貓種）與大型表親緬因貓或波斯貓即使在相同的成長階段，營養需求也不一樣。仔細閱讀餵食幼貓的營養指引，按年齡和品種提供適量的食物，不妨跟獸醫討論一下愛貓的情況，確保你所提供的食物能滿足牠們身體迅速發展的需求。
從出生到4個月大
初生小貓以驚人速度成長，1週大的小貓剛剛睜開眼睛，在貓媽媽初乳的滋養下，建立起自身的免疫力。緊接而來便是轉吃母乳，幼貓的體重每天會增長大約10-30克（0.3-1盎司）。出生後大概一個月，嬌小的嬰兒搖身一變成為一個好奇又貪玩的冒險家。牠們亦即將進入斷奶階段，一個十分重要的里程碑，準備完全由貓媽媽身體獲得營養，到自力更生。斷奶過程大約歷時2個月，要順利地從母乳轉為進食固體食物，幼貓進食的第一種食物必需是柔軟的，並且富含有助建立免疫力的抗氧化劑以及促進肌肉和細胞生長的胺基酸。
4至12個月大
四至五個月開始是貓咪發育的全盛期，身體不斷發展出強壯的肌肉和骨骼，這時候，幼貓體重每週可增長達約100克（3.5盎司）。牠們比成貓更需要高熱量食物—每克含有更多卡路里。由於尚未長齊牙齒，食物必須符合小巧嘴巴容易進食的要求，同時也要注意份量，以防小貓在成長初期增磅太多。這個階段的小貓忙於玩耍同時也在磨練社交技巧。踏入青春期，你會發現牠們表現得更像成貓，包括每天睡覺長達13到16小時，畢竟成長、發育和社交活動都是非常消耗能量的。
成貓
當貓咪踏入一歲就不再是貓寶寶了，你也要做好和成貓一起生活的準備。一歲的貓咪牙齒已經長好，可以進食成貓食品了，建議請家庭獸醫協助準備轉糧。成貓的食物不再需要那麼高熱量，但仍需保留如胺基酸（包括牛磺酸）、維他命A和D等關鍵營養。你也要決定到底是餵食濕糧還是乾糧（抑或兩者兼備），並根據貓咪的生活方式和活動量選擇合適的貓糧。給貓咪提供正確的食物份量非常重要，以避免出現超重問題。
乾糧濕糧各有優勢
哪種貓糧適合我的貓咪呢？
很多新手主人都會面臨一個選擇題，就是應該給貓咪吃哪種貓糧比較好。濕糧有助於水分攝取，香味亦較濃，而由於貓對氣味比對味道更敏感，即使挑食的貓咪也會比較願意進食。然而乾糧可以維持較長的新鮮度—對於少食多餐的猫咪來說是好消息。
乾糧的質地有令你意想不到的好處
其實乾糧有著與牙刷相若的作用，可以溫柔地去除牙垢。關於貓咪轉食乾糧的時間，其實從開始斷奶時，即是大約1個月大左右，就可以開始餵食專門設計給小貓的水化乾糧了。當你對貓糧有更深入的了解，你甚至會認同乾濕混餵會更理想，無論是乾濕糧交替餵食，還是一起餵食也可以（最好不要把乾糧和濕糧放在同一個碗裡，因為如果貓咪不立即吃完，濕糧會令乾糧變得濕軟）。
掌握每個飲食轉換期
每一次轉換飲食，你都應該循序漸進地進行調整，以防貓咪出現腸胃不適。貓咪對飲食變化非常敏感，放慢腳步有助避免很多問題出現。小貓出生後的幾周內都是喝母乳的，轉換飲食時可以先用特別為貓設計的母乳替代品來維持養分的提供。但切記貓咪不應喝牛奶（成貓也不可），因為牛奶當中高乳糖成分會令貓咪無法消化牛奶，甚至有機會導致腹瀉。
ROYAL CANIN 貓咪營養配方的科研成果
我們擅長透過優質的營養 來維持寵物健康，為每隻幼貓的營養需求制定合適的配方。對我們來說，餵養貓咪不僅為了其身體成長及提供能量，更是為了保護牠們。我們設計了最佳的營養配方以建立對抗疾病的防禦網，同時給予能量、促進細胞生長和修復。
把幼貓接回家之前可以根據牠的品種、年齡及發育情況評估牠的食量。當你知道每餐應該給予多少食物後，最好每天都提供同樣的份量。你可能不清楚每天應該餵食多少次，但貓咪的行為自然會讓你知道。貓咪通常一天少食多餐，會自動調節自己的進食量。雖然不能以偏概全，但如果你貓咪的進食習慣是這樣的話，可以放一碗適合牠的食物讓牠隨心進食，只要不超過每日應該進食的份量就可以。
幼貓大約1個月大左右就會踏入斷奶期，通常到2個月大就完成。從4個月到1歲大，幼貓的食物需要提供足夠的能量來支持身體的急速發育，到1歲左右踏入成年（取決於貓咪的品種），營養吸收不再以促進發育為目標，不過仍然需要提供足夠的營養來維持健康，並根據品種、生活方式和成長階段進行調整。
設立舒適的用餐環境
貓咪不但對食物很有要求，連進食的空間也一絲不苟。嘗試建立一個安穩、寧靜的用餐空間給你的愛貓，最好安排在一個沒人看到的位置，避免被干擾，並且要有一條容易出入的通道。沒有人會喜歡用餐區就在垃圾桶旁邊，貓也一樣，而且水跟食物最好保持一定距離，以防水有機會沾濕食物。理想的情況下，貓咪的進食空間不應太靠近人類的飯桌，第一，貓咪跟人類的消化系統完全不同，不能進食人類的食物。第二，人類的食物可能會損害貓咪的健康，將這兩個區域分開能減少貓咪偷吃地上剩菜的機會。
幼貓應該飲用多少水？
基本上，小貓每公斤體重應該喝大約60毫升（約2盎司）的水，但你不用認真計算：因為部分水分會來自食物，牠們喝更多或更少取決於吃乾糧還是濕糧。天氣溫度、活動量和身體狀況也會影響牠們對水的需求。你只需提供新鮮、乾淨的食水，放在家中幾個安靜的位置，每天至少加水一次，盛水的碗亦應該定期清洗，以防止病原體滋生。建議可使用玻璃、瓷器或金屬碗，因為有些貓咪可能會不喜歡塑料碗的氣味。