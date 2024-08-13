打好成長基礎：選對幼貓貓糧非常重要

表面看來，幼貓似乎只是在食、玩、睡，還有討人抱抱，但實際上牠們正在經歷一個急促的成長期，所以確保幼貓貓糧能夠提供支持發育的充足營養非常重要。真想不到家中最細小的新成員竟然有一份獨特過人的營養需求清單，不但要符合細小的口腔和牙齒，容易進食兼易消化，亦要含有正確營養成分以免影響其發育。幼貓需要蛋白質來支持肌肉和骨骼的成長。如蛋白質攝取不足，有機會導致日後出現關節和骨骼問題。雖然幼貓在出生時受到母體免疫力的保護，但這種保護會逐漸消失，需要從食物中攝取抗氧化劑以建立尚未成熟的免疫系統，尤其是在接種疫苗前的日子。