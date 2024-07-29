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幼貓的關鍵營養

我們精心挑選食材，注重其營養成分、質素和可持續性。 這些食材有助確保幼貓獲得所需的營養素，他們才可以健康地成長和發育。 完整而營養豐富的飲食有如一幅複雜的拼圖，要把幼貓所需的營養素精準地結合起來，才可以讓他們健康地發育。

小貓在室內站著舔自己的嘴唇，旁邊放有一個不銹鋼餵食碗
年幼的孟加拉貓在白色床單上玩耍，他們的媽媽站在其身後

幼貓的飲食必須能支持其成長

幼貓在經歷迅速的生長期時，飲食中需要較高比例的蛋白質。 蛋白質對於建立肌肉、骨骼和其他組織很重要，而且飲食不均衡會引起嚴重的問題，例如骨骼和關節問題。
幼貓的快速成長也會為他們脆弱的消化系統帶來壓力， 所以他們的食物除了要具有適當的營養平衡外，也必須非常容易消化。

幼貓的發育需求

成長中的幼貓與成年貓的需求大不相同，與人類的需求更是大相逕庭。 他們必須從飲食中攝取所需的營養素，以維持身體狀況；而正確的營養組合可以促進身體發育，並確保他們正確地成長。 飲食中還必須考慮他們未成熟的消化系統、免疫力和牙列。 完美度身定製的營養解決方案可支持身體的成長、能量需求和免疫功能。

我們的幼貓產品系列

ROYAL CANIN® 幼貓營養配方為幼貓提供從出生到 1 歲所有必需的營養素，以支持他們的成長和發育。

年幼的伯曼貓在白色背景前吃著濕糧的黑白照

探索更多有關餵飼的資訊

根據幼貓的特定需求而度身定製一套營養全面的飲食十分重要，因為這樣可以支持他們健康地發育，並為健康的未來奠定基礎。

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