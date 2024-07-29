幼貓在經歷迅速的生長期時，飲食中需要較高比例的蛋白質。 蛋白質對於建立肌肉、骨骼和其他組織很重要，而且飲食不均衡會引起嚴重的問題，例如骨骼和關節問題。

幼貓的快速成長也會為他們脆弱的消化系統帶來壓力， 所以他們的食物除了要具有適當的營養平衡外，也必須非常容易消化。