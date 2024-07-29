幼貓的關鍵營養
我們精心挑選食材，注重其營養成分、質素和可持續性。 這些食材有助確保幼貓獲得所需的營養素，他們才可以健康地成長和發育。 完整而營養豐富的飲食有如一幅複雜的拼圖，要把幼貓所需的營養素精準地結合起來，才可以讓他們健康地發育。
幼貓的飲食必須能支持其成長
幼貓在經歷迅速的生長期時，飲食中需要較高比例的蛋白質。 蛋白質對於建立肌肉、骨骼和其他組織很重要，而且飲食不均衡會引起嚴重的問題，例如骨骼和關節問題。
幼貓的快速成長也會為他們脆弱的消化系統帶來壓力， 所以他們的食物除了要具有適當的營養平衡外，也必須非常容易消化。
幼貓的發育需求
成長中的幼貓與成年貓的需求大不相同，與人類的需求更是大相逕庭。 他們必須從飲食中攝取所需的營養素，以維持身體狀況；而正確的營養組合可以促進身體發育，並確保他們正確地成長。 飲食中還必須考慮他們未成熟的消化系統、免疫力和牙列。 完美度身定製的營養解決方案可支持身體的成長、能量需求和免疫功能。
- 高能量和優質蛋白質有助成長
- 增強未成熟的免疫系統
- 容易消化
- 根據口腔大小和牙齒結構度身定製
- 幫助認知、骨骼和細胞成長
幼貓出生頭幾個星期以至幾個月中，不同的營養素扮演著不同的角色。 在過去 50 年間，我們的營養和研究團隊花費了無數個小時研究幼貓的營養需求，以及營養素在健康成長和發育中所扮演的角色。
「碳水化合物」主要包括糖、纖維和澱粉， 這些食物對於透過飲食促進身體機能方面至關重要。 ROYAL CANIN® 飲食中使用的糖和澱粉對處於成長期的幼貓很有用，也是容易消化並提供能量。
膳食纖維可以在類碳水化合物的物質中找到，例如果膠、纖維素和木質素。 這些物質來自植物材料，例如全麥穀物、根莖類蔬菜、水果和膠凝劑。 在幼貓的飲食中加入少量的膳食纖維，可以預防胃腸道問題，例如腹瀉或便秘。
均衡飲食中，膳食脂肪是最濃縮的能量來源，也可以令幼貓的食物更可口和增加口感。 除了提供能量外，脂肪 (也稱為脂質) 可提供對身體功能至關重要的必需脂肪酸，同時還可以有效改善皮毛質量和促進神經系統的健康。
想幼貓發育健康的話，就要讓他們多攝取蛋白質，因為蛋白質有助形成並更新組織、肌肉和骨骼。 蛋白質是人類和動物食物鏈的寶貴營養，所以我們應該盡量善用蛋白質。 蛋白質由數百甚至數千個胺基酸鏈組成， 而蛋白質中的 20 種胺基酸分為 2 種： 必需胺基酸及非必需胺基酸。 幼貓身體無法產生足夠數量的必需氨基酸讓身體健康地運作和發育，因此必須從食物中攝取。非必需胺基酸是由多出的必需胺基酸轉化而來，但這些胺基酸對健康功能還是極為重要，而且應包含在均衡飲食之中。
牛磺酸是胺基酸的一種，但是也值得特別一提，因為這種胺基酸對幼貓的健康發育和貓的終生健康非常重要。 貓與大多數動物不同，他們無法自行合成足夠的牛磺酸來滿足其需求，偏偏牛磺酸對消化和排毒極為重要。 因此，任何貓都需要從飲食攝取牛磺酸，以維持其消化、繁殖和神經系統的健康功能。
健康發育需要的礦物質有兩種： 宏量元素 (如鈣、磷和鉀等) 可促進幼貓身體的多種關鍵功能，包括健康的骨骼成長、神經脈衝的傳遞和肌肉代謝； 微量元素 (如鐵、銅和錳等) 對於皮膚、骨骼、血液和皮毛的健康尤其重要。
多種生理和發育功能都需要維他命支持，包括：
- 免疫和認知功能
- 細胞功能與修復
- 減少炎症
- 脂肪代謝
- 凝血
- 腦功能和肝功能
維他命有兩種： 水溶性和脂溶性。 水溶性維他命 (如維他命 B、硫胺素和核黃素) 較難儲存在小貓體內，所以他們的日常飲食必須含有這些維他命。
您的愛寵主要 (但不是完全) 通過飲水攝取所需的水份。
飲食也會提供水份—首先是通過食物的水份含量，其次是營養素分解後所產生的水份。 舉例來說，幼貓每消化 1 克脂質，體內就會產生 1 克多的水。
您的愛寵在幼年時期的飲食，會影響他們一生的健康和飲食習慣。 因此，請確保他們在此階段維持健康的均衡飲食，至關重要。 根據愛寵的特定需求精心設計一套營養全面而均衡的飲食，就是一大關鍵。 請諮詢您的獸醫或搜尋其他獸醫，了解為愛寵選擇適當飲食的更多建議和資訊。
我們的幼貓產品系列
ROYAL CANIN® 幼貓營養配方為幼貓提供從出生到 1 歲所有必需的營養素，以支持他們的成長和發育。