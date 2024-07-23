了解您的幼貓行為
您的幼貓的身體語言
您的幼貓會以身體語言作出不同的行為提示以表達他的情緒。了解他們的每個行為轉變，您會知道他們需要什麼，是空間、玩樂或是食物。
平靜
感興趣
放鬆
擔心
驚恐
指導您的幼貓行為
幼貓的行為深受外界影響。在初出生數星期至數月，您的幼貓已從同胎兄弟姐妹及母親裡學懂一些行為。當他到您的家的時候，就由您去加深他的正面行為及減少他的負面行為。
怎樣鼓勵好的行為?
在執行正面行為時，關鍵是一致性。 如果您的幼貓從家裡的其他人那裡收到不同的訊號，會引起混亂，並可能導致他們更多出現不良行為。
深化行為
另一個重要的事是集中正面行為。 您的幼貓主要通過在某些動作（來自自己或他人）與結果之間建立聯繫來學習。 例如，如果您的幼貓因嘈雜的噪音或家裡的新來的人而選擇逃離，請避免抱起或擁抱他們來加重他們的後顧之憂。 而應該讓他們從容不迫地玩玩具，以鼓勵他們不用躲藏起來。 這樣，您的小貓就會開始意識到這情況下根本不需要不快樂，並且將來會更加適應這些情況。
什麼導致幼貓有令您討厭的行為?
貓是善於「習慣」的動物，尤其喜歡建立日常的一套常規。有些行為例如抓梳化、咬東西以及拒絕使用貓砂盤等都是幼貓感到不穩及受打擾的象徵。除了持續的正面強化外，如果您發現破壞性行為有所增加，請考慮是否可能存在隱藏的原因。
您的幼貓的梳理毛髮習慣
貓是以清潔聞名，幼貓也不例外。自我梳理毛髮不只是除去掉落的毛髮及塵埃，這個舉動也有情緒上的作用。
幼貓如何及為什麼梳理自己的毛髮
除了因自己的衛生外，梳理毛髮也被認為是減輕幼貓及貓壓力的一種方法。 例如，您可能會注意到，幼貓從窗戶向外看時會更頻繁地梳理。 如果他們不能出門，通常這是他們分散多餘能量的一種方式。
梳理何時會變得過多？
如果梳理到一個極端情況下，您的幼貓可能會產生禿髮或刺激皮膚。 在嚴重的情況下，您的幼貓什至可能開始咬到自己。 這些行為可能表示由於壓力情況或不熟悉的環境而引起的焦慮，也可能表示潛在的健康問題，例如甲狀腺功能亢進。 如果您發現小貓的梳理過多，請務必諮詢獸醫。
貓行為上的進化
家貓是其中一種新近演變出來的貓品種。和其他在家飼養動物如狗、或牛相反，貓與人類維持一個高度獨立的關係。所以，貓與其寵主之間的關係主要基於互惠互利。
儘管因家養及配種挑選產生了不同品種的獨特個性，我們大多數的貓顆伴都保留了野生祖先的一些生理和行為特徵。他們在多方面都和非洲野貓以及其他大小的野貓幾乎相同。
幼貓行為解構
在首數月，您的幼貓或會爪東西以除去指甲的外層及幫助生長。抓東西也是您的幼貓的天然舉動去劃分他的區域。要防止他抓梳化，您可以購買適合的替代品如抓刮柱或墊。而因為貓會抓刮以劃分區域，所以放置抓刮柱或墊在他們通常抓刮的地方是十分重要的。
其中一個寵主常犯錯誤是把幼貓放在您的手上玩耍。這樣做會在不自覺間鼓勵您的幼貓覺得可以捏、輕咬或抓您的手，阻止這種行為的最佳方法是在玩耍時為小貓提供其他玩具。
另外一個原因或者是他建立的常規被擾亂。改變他的睡眠或進食地點、家庭增添新成員或搬家等都會導致幼貓情緒緊張，如果沒有處理好，這些轉變有可能導致噬咬行為。
幼貓不肯使用貓砂盤可以有數個不同原因。第一，貓砂盤是否在適當位置，足夠遠離他的食物盤並謹慎放在一個不受打擾的位置。如果和其他貓共用，這有可能是導致壓力或驚恐的原因而使幼貓不使用貓砂盤。建議家中每隻貓都有最小一個貓砂盤，另加一個多出的。
和噬咬一樣，您的幼貓可能會因為焦慮和受打擾而避開使用貓砂盤。考慮一下您的幼貓最近是否改變了日常或社交狀況。
如果您消除了所有這些可能的原因，則可能是疾病的跡象。 如果您不確定幼貓的健康或行為，請務必諮詢獸醫。
幼貓的發聲、語氣或長度都可能具有多種不同的含義。 喵嗚聲可能表明您的小貓餓了，想嬉戲或打招呼。 了解小貓的發聲和肢體語言將為您建立持續而充實的關係打下良好的基礎。 您可在之前的文章中找到更多有關識別小貓的社交線索的信息。