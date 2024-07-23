家貓是其中一種新近演變出來的貓品種。和其他在家飼養動物如狗、或牛相反，貓與人類維持一個高度獨立的關係。所以，貓與其寵主之間的關係主要基於互惠互利。

儘管因家養及配種挑選產生了不同品種的獨特個性，我們大多數的貓顆伴都保留了野生祖先的一些生理和行為特徵。他們在多方面都和非洲野貓以及其他大小的野貓幾乎相同。