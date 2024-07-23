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British Shorthair kitten in black and white on a white background

了解您的幼貓行為

幼貓不會說話，但他會以不同方式和您溝通。閱讀他的身體語言以及細聽他發出的聲音可讓您知道很多他對您作出的需求。
Maine Coon kittens jumping in a living room

您的幼貓的身體語言

您的幼貓會以身體語言作出不同的行為提示以表達他的情緒。了解他們的每個行為轉變，您會知道他們需要什麼，是空間、玩樂或是食物。

平靜

平靜姿勢是您的幼貓最基本的姿勢，並以此表現出其他的身體語言。了解您的幼貓友善時的行為非常重要，因就算細微的轉變，您亦可察覺到。

感興趣

如果您的幼貓對某些事物感興趣，他會以身體語言表現出來。這不只是一些負面的東西，這只是代表您的幼貓正專注於某種事物或情況。如果您的幼貓對玩具表現得有興趣，和他遊玩是一個好的建議。這可激發身體上及心理上的發展，以及是您和幼貓建立深厚連繫的絕佳機會。

放鬆

您的幼貓放鬆的行為顯示他感到舒服、安定及有安全感

擔心

察覺您的幼貓擔憂或苦惱的徵兆是十分重要的。如果他們表現擔憂，您應嘗試移除誘發擔憂的事物並給予幼貓空間。請確保您的幼貓可逃離令他擔憂的情況以及給予充分空間以供冷靜。

驚恐

數種身體語言都可提示著您的幼貓正經歷驚恐。其中一種顯示驚恐的姿勢是彎曲的後背及漲起的尾巴。這行為的目的在於令他自己看起來盡量大個兒及盡量嚇退潛在敵人。和感受擔憂的貓的處理方式一樣，重要的是要移除一切觸動情緒的東西，讓幼貓可冷靜下來。

指導您的幼貓行為

幼貓的行為深受外界影響。在初出生數星期至數月，您的幼貓已從同胎兄弟姐妹及母親裡學懂一些行為。當他到您的家的時候，就由您去加深他的正面行為及減少他的負面行為。

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怎樣鼓勵好的行為?

在執行正面行為時，關鍵是一致性。 如果您的幼貓從家裡的其他人那裡收到不同的訊號，會引起混亂，並可能導致他們更多出現不良行為。

Bengal kitten sitting on a grey blanket being stroked by owner
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深化行為

另一個重要的事是集中正面行為。 您的幼貓主要通過在某些動作（來自自己或他人）與結果之間建立聯繫來學習。 例如，如果您的幼貓因嘈雜的噪音或家裡的新來的人而選擇逃離，請避免抱起或擁抱他們來加重他們的後顧之憂。 而應該讓他們從容不迫地玩玩具，以鼓勵他們不用躲藏起來。 這樣，您的小貓就會開始意識到這情況下根本不需要不快樂，並且將來會更加適應這些情況。

Kitten sitting indoors on a wooden floor playing with a red ball
Maine Coon kitten waking along the back of a sofa

什麼導致幼貓有令您討厭的行為?

貓是善於「習慣」的動物，尤其喜歡建立日常的一套常規。有些行為例如抓梳化、咬東西以及拒絕使用貓砂盤等都是幼貓感到不穩及受打擾的象徵。除了持續的正面強化外，如果您發現破壞性行為有所增加，請考慮是否可能存在隱藏的原因。

您的幼貓的梳理毛髮習慣

貓是以清潔聞名，幼貓也不例外。自我梳理毛髮不只是除去掉落的毛髮及塵埃，這個舉動也有情緒上的作用。

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幼貓如何及為什麼梳理自己的毛髮

除了因自己的衛生外，梳理毛髮也被認為是減輕幼貓及貓壓力的一種方法。 例如，您可能會注意到，幼貓從窗戶向外看時會更頻繁地梳理。 如果他們不能出門，通常這是他們分散多餘能量的一種方式。

Kitten lying down on a grey blanket licking its paw
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梳理何時會變得過多？

如果梳理到一個極端情況下，您的幼貓可能會產生禿髮或刺激皮膚。 在嚴重的情況下，您的幼貓什至可能開始咬到自己。 這些行為可能表示由於壓力情況或不熟悉的環境而引起的焦慮，也可能表示潛在的健康問題，例如甲狀腺功能亢進。 如果您發現小貓的梳理過多，請務必諮詢獸醫。

Ragdoll kitten lying on a white blanket licking its paw
Bengal kitten walking indoors

貓行為上的進化

家貓是其中一種新近演變出來的貓品種。和其他在家飼養動物如狗、或牛相反，貓與人類維持一個高度獨立的關係。所以，貓與其寵主之間的關係主要基於互惠互利。

儘管因家養及配種挑選產生了不同品種的獨特個性，我們大多數的貓顆伴都保留了野生祖先的一些生理和行為特徵。他們在多方面都和非洲野貓以及其他大小的野貓幾乎相同。

幼貓行為解構

您的幼貓行為可能看來不尋常，但大多數都有原因。以下是一些幼貓行為的解釋

British Shorthair kitten grooming itself in black and white

幼貓毛髮護理

了解如何滿足您幼貓的美容和衛生需求，從為他們梳理毛髮、給他們洗澡，再到照顧他們的指甲和牙齒。

幼貓美容知識
Norwegian Forest Cat kittens sitting together in black and white

您的幼貓健康

密切注意幼貓的行為並發現任何異常情況，可以很好地顯示他們的健康狀況。 了解更多有關如何維持幼貓健康以及何時需要看獸醫的信息。
幼貓的健康