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在母貓絕育後，貓咪會獲得許多貓絕育好處，比如減少吵鬧、延長壽命等，不過，亦有潛在的併發症和負面影響。所以，為母貓絕育是一個很重要的決定，需要主人結合實際情況再作打算。

甚麼是貓絕育？

貓絕育是讓母貓無法生育的一種手術。母貓絕育的英文是「Spaying」，而公貓絕育則是「Neutering」，不過「Neutering」也是公貓母貓絕育的統稱。

母貓絕育的原理是甚麼？

母貓絕育必須由獸醫或其他合格的專業人士進行須全身麻醉的手術。手術後，母貓就不會再製造可以受精的卵子，亦不會再釋放會吸引公貓的性激素。

母貓甚麼時候可以絕育？

無論是公貓絕育還是母貓絕育，貓絕育時間都可以在性成熟時進行。對母貓而言，通常是在六至七個月大時絕育，不過三個月大的時候亦可以安全手術。母貓通常會在六個月大的時候第一次發情，此時牠們的行為會發生變化，比如牠們會一直喵喵叫、會磨蹭您的腿或家具，而且會在背部被碰觸時做出交配姿勢。

貓絕育好處有哪些？

母貓是否需要絕育的決定權全在主人身上，如果希望母貓將來可以生育幼貓，則可以選擇不絕育或暫時不絕育。最主要的是，為貓絕育好處很多：

絕育還可以：

延長貓咪的壽命

避免不慎生出更多幼貓

降低母貓與其他貓咪打架的可能性

減少貓咪之間性病傳染

避免貓咪隨地排尿

防止貓咪離家出走

減少吵鬧且會令主人困擾的發情症狀

貓絕育後會帶來甚麼飲食影響？

貓絕育後，您會漸漸開始發現其食慾和運動量會發生改變。貓咪食量可能增加20-25%，但實際的熱量消耗卻減少了30%。亦即是說，在貓貓絕育後，貓咪很容易攝取過量的食物，但運動量卻比絕育之前更少，所以導致身體將多餘的熱量轉換成脂肪，容易造成肥胖問題。



如果您決定在幼貓時就為愛貓絕育，由於貓咪此時的身體仍會正常成長，因此你需要給貓咪餵食能夠支持成長所需、但又不會導致體重異常增加的貓咪飲食。在此時，主人可以選擇專為絕育後的幼貓所特別配置的食物，比如絕育貓體重維持健康管理袋裝濕糧，並使用正確的餵養方式餵食手術後的愛貓，以促進貓絕育傷口康復。

貓絕育副作用有哪些？

貓絕育後最大的副作用，就是可能會增加貓咪的體重，最後導致健康出現問題。比如，糖尿病和關節疾病都與貓咪的肥胖症有關，而且不愛動或室內貓還可能會因為運動量不夠，以及過份整理毛髮，最終導致出現貓吐毛這種消化系統問題。



決定為貓咪絕育，對貓咪的健康和生活品質會帶來積極影響，不過亦可能會使貓出現長期的肥胖問題。當貓咪因絕育而肥胖時，主人可以提供適合的食物，同時促使貓咪多做運動，讓貓咪保持健康體重。如果您需要更多建議，請與您的獸醫商討，他們可以為您提供最好的治療建議。