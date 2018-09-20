如何餵飼手術後的愛貓以促進康復

透過本⽂您可以了解：

⼀、貓絕育或做其他手術後，主人應如何照顧？

⼆、貓手術後，主人如何餵養才可以確保貓咪營養？

三、貓手術後，應何時去獸醫院複診？

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如果您的愛貓最近動過手術，便建議您了解如何進行貓術後照顧，幫助牠更快速復原。

手術可能會讓貓咪的身體和心靈都出現難受的感覺。在術後期間，貓咪身體需要進行修復和維持健康，因此主人給貓咪餵食什麼以及如何餵養都至關重要。

一、貓絕育或做其他手術後，主人應如何餵養？

貓手術後，身體和消化道都無法負擔像手術前的食量。在這時，消化和適當吸收食物中的營養對貓的身體而言，都是吃力的事。貓咪需要將身體能量調配傷口處，以加快癒合進程。

您可以向獸醫咨詢應如何餵養剛做完手術的貓咪？貓咪回家後應該讓牠吃多少份量？或需要改變貓咪的飲食嗎？大多數獸醫會建議，在貓咪出院回家當晚，主人餵貓咪吃少量食物，譬如正常份量的一半，以預防貓咪胃部不適。但您亦需考慮貓咪的實際情況以及做的是哪種手術（如貓絕育、貓剖腹產或其他開刀手術），方能決定愛貓進食份量。很多貓在手術後，食慾會降低，但若貓食慾不振的情況一直持續並未改善，建議您咨詢獸醫。

如果貓咪在手術後當天吃完食物後嘔吐，您可以詢問醫生，應如何逐步使貓咪恢復原先的食量和餵養方式。

術後的愛貓需要戴上貓頸圈，以防止牠舔舐或抓傷傷口。不過，主人應確保這不會影響到愛貓的飲食，否則您可在貓咪進食時，把貓頸圈摘下。您亦可以根據貓咪所接受的手術類型，來調整餵養方式，或與獸醫商量後，使用適合的方法去餵貓。