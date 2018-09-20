如何餵飼手術後的愛貓以促進康復
透過本⽂您可以了解：
⼀、貓絕育或做其他手術後，主人應如何照顧？
⼆、貓手術後，主人如何餵養才可以確保貓咪營養？
三、貓手術後，應何時去獸醫院複診？
【點擊標題可快速跳⾄該段落】
如果您的愛貓最近動過手術，便建議您了解如何進行貓術後照顧，幫助牠更快速復原。
手術可能會讓貓咪的身體和心靈都出現難受的感覺。在術後期間，貓咪身體需要進行修復和維持健康，因此主人給貓咪餵食什麼以及如何餵養都至關重要。
一、貓絕育或做其他手術後，主人應如何餵養？
貓手術後，身體和消化道都無法負擔像手術前的食量。在這時，消化和適當吸收食物中的營養對貓的身體而言，都是吃力的事。貓咪需要將身體能量調配傷口處，以加快癒合進程。
您可以向獸醫咨詢應如何餵養剛做完手術的貓咪？貓咪回家後應該讓牠吃多少份量？或需要改變貓咪的飲食嗎？大多數獸醫會建議，在貓咪出院回家當晚，主人餵貓咪吃少量食物，譬如正常份量的一半，以預防貓咪胃部不適。但您亦需考慮貓咪的實際情況以及做的是哪種手術（如貓絕育、貓剖腹產或其他開刀手術），方能決定愛貓進食份量。很多貓在手術後，食慾會降低，但若貓食慾不振的情況一直持續並未改善，建議您咨詢獸醫。
如果貓咪在手術後當天吃完食物後嘔吐，您可以詢問醫生，應如何逐步使貓咪恢復原先的食量和餵養方式。
術後的愛貓需要戴上貓頸圈，以防止牠舔舐或抓傷傷口。不過，主人應確保這不會影響到愛貓的飲食，否則您可在貓咪進食時，把貓頸圈摘下。您亦可以根據貓咪所接受的手術類型，來調整餵養方式，或與獸醫商量後，使用適合的方法去餵貓。
二、貓手術後，應如何調配貓咪營養？
無論是術前還是術後，在貓飲食上，主人都需要注意蛋白質、脂肪、碳水化合物、纖維、維他命、礦物質及其他營養成分的調配，幫助貓咪術後維持消化和身體健康。
在愛貓手術後逐漸康復的過程中，獸醫可能會建議您使用為促進「康復」而設計的飲食配方。康復飲食旨在為貓咪提供恢復健康所需的所有營養，同時降低貓咪的消化負擔。這些食物營養均衡且豐富，所含的蛋白質、脂肪和卡路里含量均適中。雖然貓咪攝入較少的份量，但仍能獲得所需的能量和營養。
此外，康復飲食中的蛋白質有助細胞生長和重建，同時亦極易消化，有利於貓咪身體吸收。您可以給貓咪餵食含有極易消化蛋白的營養配方，幫助貓咪增強體質，更順利康復。
大多數貓貓手術後，食慾會下降，因此康復性貓食物需要足夠美味，並能引起貓貓食慾。除了味道之外，食物的粗粒大小、形狀和份量都適中，也能促使貓進食，幫助貓咪增重 。
三、主人應何時帶貓咪去獸醫院複診？
如果您的愛貓在手術後得到適當的護理和餵養，康復速度就會比較快。但若發現以下任何症狀，建議您立即帶寵物去醫院複診，並進行貓身體檢查：
- 出血
- 貓嘔吐、貓腹瀉或便秘
- 持續食慾不振或貓飲水量減少
- 貓抑鬱、虛弱或沒精打采
- 顫抖或體溫變化
- 腳步不穩
- 呼吸吃力或痛苦
對手術後的愛貓額外小心照顧，令貓咪擁有健康的消化系統，而適當的護理有助牠們更快康復和重新過上正常的生活。不同貓咪術後情況不一樣，若不確定如何給愛寵更好的照顧，您可向獸醫進行諮詢。
點讚和分享此頁