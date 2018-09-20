甚麼因素令愛貓擁有健康的消化系統？

飲食對愛貓消化系統的影響

如要讓愛貓保持消化系統健康，一定要有效吸收維持健康所需的所有營養。 因此飲食當中的消化率及營養成分，都是直接影響消化系統以及整體健康狀態的關鍵因素。

貓咪與其他哺乳類動物的不同之處在於，他們無法在體內合成某些有效運作所需的營養， 包括牛磺酸這種在蛋白質中才有的脂肪酸、維生命 D 和維生命 A 等等。為了您愛貓的健康幸福，請務必於他的飲食中包含這些必要營養。

貓咪所需的蛋白質含量比狗和人類都還要高，唯有攝取足量的蛋白質，才能讓貓咪的體內再生健康的細胞，包括爪子、抗體和皮毛。 貓咪攝取的蛋白質中含有 11 種必需胺基酸 (包括牛磺酸)，他們需要牛磺酸才能讓身體有效運作，少了這種脂肪酸，可能就會發生視網膜退化和心臟疾病等問題。

在貓咪的飲食中，脂肪扮演了提供身體密集能量的作用，脂肪能讓貓咪保持整體健康狀態，並讓消化系統維持正常運作。 例如，愛貓需要特定的脂肪酸令皮膚細胞再生和維持有效屏障。 不過，飲食中的脂肪含量需要仔細拿捏，保持平衡；過多的脂肪會導致肥胖和其他問題，有些貓咪還會因此出現消化道敏感問題。

要維持貓咪腸道健康，飲食中不可或缺的一個關鍵就是纖維素，包括不可溶性和可溶性纖維。 不可溶性纖維能促進腸道正常蠕動，增加糞便體積；而可溶性纖維的作用則像「凝膠」一樣，能減緩胃部和小腸的蠕動速度。 想要正確平衡的纖維素，一定要選擇營養成份全面的食物，才能維持愛寵腸胃健康。

飲食中還有另一種對消化系統健康非常重要的要素，那就是益菌素，益菌素能確保愛貓吸收身體所需的營養。 這能促進貓隻腸道中「益菌」的生長，幫助愛貓維持消化系統的健康。 益菌素所含的營養，可對貓咪腸胃道中既有的腸道菌叢發揮正面的作用。

貓咪的消化道非常敏感，而且腸胃系統錯綜複雜，需要正確的照顧才能保持健康，幸福生活。 如果不確定維持愛貓腸胃健康的最佳方法，請諮詢獸醫。