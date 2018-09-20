貓咪吐毛球？認識常見貓咪吐毛球原因、嘔吐處理方式

貓咪的消化問題可能是受到許多不同的事情所引起，並產生不同的症狀，所以了解消化問題的跡象就會有所幫助。

貓咪吃飯或吞嚥困難

如果愛貓的食道阻塞 (例如毛團)，或者食道或胃部的肌肉功能不正常，就會發現貓咪有進食或吞嚥困難。

您會看到貓咪似乎不太想吃東西，表情痛苦，而且吃東西變得困難或緊張。 他們可能會在吃完東西後不久無預警地反芻，被動地吐出食物。 也可能因為食道中卡著未消化的食物而咳嗽。

貓咪嘔吐或是吐出毛團

貓咪偶爾嘔吐並不罕見，特別是在吃了自身認為有害的東西時更是如此。 如果經常嘔吐，例如每月兩次以上，可能就代表更嚴重的問題，例如感染、發炎性疾病或潰瘍，但是貓咪嘔吐原因各形各色。 當愛貓嘔吐時，會吐出胃部或膽汁中部分消化的食物，通常是吃完東西後隔一段時間才發生。 這種嘔吐與被動立即反應的反芻行為不同。

如果愛貓反芻出小小一團團亂蓬蓬的毛髮，代表就是毛團造成的問題。 如果愛貓的消化道黏了許多舔毛後的多餘毛髮，在消化時就會造成毛團反芻問題。 通常貓咪可以自行消化並排出這些毛髮，但是如果多到超過身體負荷時，就會形成毛團。 長毛貓比較容易有毛團的問題，不過只要是家貓其實都會發生，因為他們比浪貓花更多時間舔毛。 有的貓咪並不會吐出完全成形的毛團，而是在嘔吐物中出現毛髮。