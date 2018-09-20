貓咪吐毛球？認識常見貓咪吐毛球原因、嘔吐處理方式
貓咪的消化問題可能是受到許多不同的事情所引起，並產生不同的症狀，所以了解消化問題的跡象就會有所幫助。
貓咪吃飯或吞嚥困難
如果愛貓的食道阻塞 (例如毛團)，或者食道或胃部的肌肉功能不正常，就會發現貓咪有進食或吞嚥困難。
您會看到貓咪似乎不太想吃東西，表情痛苦，而且吃東西變得困難或緊張。 他們可能會在吃完東西後不久無預警地反芻，被動地吐出食物。 也可能因為食道中卡著未消化的食物而咳嗽。
貓咪嘔吐或是吐出毛團
貓咪偶爾嘔吐並不罕見，特別是在吃了自身認為有害的東西時更是如此。 如果經常嘔吐，例如每月兩次以上，可能就代表更嚴重的問題，例如感染、發炎性疾病或潰瘍，但是貓咪嘔吐原因各形各色。 當愛貓嘔吐時，會吐出胃部或膽汁中部分消化的食物，通常是吃完東西後隔一段時間才發生。 這種嘔吐與被動立即反應的反芻行為不同。
如果愛貓反芻出小小一團團亂蓬蓬的毛髮，代表就是毛團造成的問題。 如果愛貓的消化道黏了許多舔毛後的多餘毛髮，在消化時就會造成毛團反芻問題。 通常貓咪可以自行消化並排出這些毛髮，但是如果多到超過身體負荷時，就會形成毛團。 長毛貓比較容易有毛團的問題，不過只要是家貓其實都會發生，因為他們比浪貓花更多時間舔毛。 有的貓咪並不會吐出完全成形的毛團，而是在嘔吐物中出現毛髮。
貓咪出現腹瀉情況
就像嘔吐一樣，腹瀉可能表示貓咪罹患更嚴重的疾病。 獸醫會以不同症狀與不同原因作為判斷的依據，區分大腸和小腸腹瀉。
如果您家貓咪出現大腸腹瀉的情況，他們的糞便份量往往時而正常，時而減少；有時排便頻率會增加，而且時常帶血或黏液。 您可能還會發現，他們在一天最後一次排出的糞便會較軟。 您家貓咪亦可能會出現急著排便和排便頻率增加的情況。
貓咪出現小腸腹瀉的情況時，往往會一次大量排便，且糞便帶有各種顏色，例如是綠色或橙色，亦可能參雜未消化的食物。 您家貓咪亦可能出現嘔吐、體重減輕和胃腸脹氣的情況。
檢查貓咪糞便的難處之一，在於貓咪可能跑到外面去排便。 如果是這樣，請檢查貓咪肛門附近是否有糞便，有的話，可能表示出現腹瀉症狀，另外就是監控貓咪出去外面排便的頻率。
如果您發現貓咪出現上述任何症狀，務必帶他們去看獸醫以找出原因並妥善治療。 多種消化問題都可以透過正確的飲食獲得緩解或改善，因此您可請獸醫提供最好的飲食建議，以協助您的愛貓維持消化健康。
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