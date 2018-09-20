貓咪常見的消化問題
貓咪的消化系統擁有微妙平衡的作用，腸道細菌必須保持得恰到好處，才能運作正常。 如果遇到飲食變化、舔毛過量或罹患更廣泛的系統性疾病，都會擾亂腸道的細菌平衡，造成常見的消化問題；幸好這些問題經過治療後，都是可以痊癒的。
貓咪若有消化問題會出現甚麼症狀？
如果發現愛貓可能出現消化問題，請注意以下幾種症狀：
- 反胃或嘔吐，例如吐出毛球
- 口臭
- 腹瀉或便祕
- 不願進食或進食困難
- 體重減輕或腹部疼痛
如果發現愛貓出現以上任何症狀，請務必立即尋求獸醫的協助，以便即早確診病因和可能的治療辦法。
寄生蟲與貓咪消化道問題
貓咪消化不良亦常常是寄生蟲感染的問題。 這些只有在顯微鏡下才看得到的寄生蟲絕不能小看，它們可能會引起嚴重腹瀉及腹部不適，導致脫水和最終體重減輕的問題。
腸道寄生蟲種類繁多， 貓咪最常感染到的兩種寄生蟲包括 梨形鞭毛蟲和球蟲；前者寄生在貓咪的小腸道內壁，後者則是貓咪在戶外獵食會一併吞下肚的寄生蟲。 球蟲中還包含可能會傳染給人類的一種寄生蟲。
對於這種寄生蟲感染的問題，獸醫可以開藥來緩解貓咪的症狀。
您的愛貓和毛團
對貓咪來說，毛團可能是常見的消化問題，特別是生活在室內或少動的貓咪更是如此，因為整理毛髮是他們的主要活動之一。
當貓咪在整理毛髮時，可能會將廢毛舔下肚，然後這些毛卡在他們的消化道裡，於是便形成毛團。 一般情況下，因整理毛髮而攝入的毛髮會透過貓咪的糞便排出，但如果毛髮量過多，貓咪的身體就無法正常消化並形成毛團。
如果您的愛貓有毛團的問題，他們可能會出現吞嚥或進食困難，最終吐出毛團。 要解決這個問題，您可以利用梳毛的方式協助貓咪去除多餘的毛髮，並給予他們含有適量纖維的食物，這種方式有助分散攝入的毛髮，讓毛髮更容易通過消化道。
愛貓的炎症疾病
如果貓咪的消化道中有一個或多個器官發炎，他們就會出現消化不適的情況，而且食物亦可能會刺激他們的消化系統。
在貓咪的體內，三個消化器官 (肝臟、胰臟和小腸) 彼此的位置非常相近，亦即是說，炎症可能會很容易在這些器官之間傳播開來 (注意： 發生原因不明，但不一定是細菌)。 這可能會引致貓科胰臟炎，亦即是上述全部三種消化器官同時發炎。
如果您的愛貓患有此病，症狀會與單一器官發炎非常相似，包括慢性嘔吐和腹瀉、體重減輕和食慾改變，有時候貓咪為了嘗試獲得所需的養分，甚至可能會出現貪吃的情況。
這種病症是可以控制的，而獸醫亦會在處方用藥之前嘗試排除消化問題的任何其他原因 (例如：寄生蟲)，並為您的愛貓推薦一種特定的飲食。
消化問題對您和您的愛貓而言都是非常不舒服，而且相當令人不悅，所以只要一出現任何問題，請一定要去看獸醫，確保為您的寵物提供最好的照顧。
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