貓咪的消化系統擁有微妙平衡的作用，腸道細菌必須保持得恰到好處，才能運作正常。 如果遇到飲食變化、舔毛過量或罹患更廣泛的系統性疾病，都會擾亂腸道的細菌平衡，造成常見的消化問題；幸好這些問題經過治療後，都是可以痊癒的。

貓咪若有消化問題會出現甚麼症狀？

如果發現愛貓可能出現消化問題，請注意以下幾種症狀：

反胃或嘔吐，例如吐出毛球

口臭

腹瀉或便祕

不願進食或進食困難

體重減輕或腹部疼痛

如果發現愛貓出現以上任何症狀，請務必立即尋求獸醫的協助，以便即早確診病因和可能的治療辦法。

寄生蟲與貓咪消化道問題

貓咪消化不良亦常常是寄生蟲感染的問題。 這些只有在顯微鏡下才看得到的寄生蟲絕不能小看，它們可能會引起嚴重腹瀉及腹部不適，導致脫水和最終體重減輕的問題。

腸道寄生蟲種類繁多， 貓咪最常感染到的兩種寄生蟲包括 梨形鞭毛蟲和球蟲；前者寄生在貓咪的小腸道內壁，後者則是貓咪在戶外獵食會一併吞下肚的寄生蟲。 球蟲中還包含可能會傳染給人類的一種寄生蟲。

對於這種寄生蟲感染的問題，獸醫可以開藥來緩解貓咪的症狀。