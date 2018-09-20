愛貓的飲食如何為消化帶來幫助

貓的一生中可能遇到各種消化問題，不過透過獸醫的建議以適當的食物來餵食，不但能幫助他們管理這些敏感問題，還能減輕這些症狀和不適。

蛋白質在貓咪的食物中所扮演的角色

蛋白質是您愛貓身體的基石，從皮膚、毛髮、爪子到抗體無一不需要蛋白質。 來自蛋白質的氨基酸可以轉化為葡萄糖；這對於貓的大腦、腎臟和紅血球維持正常功能運作至關重要，且還可以提供熱量。

不幸的是，蛋白質亦可能是愛貓出現消化問題的主要原因之一；如當貓不能輕易消化或者有蛋白質過敏以及不耐的狀況時。 高易消化蛋白質可以減緩不適症狀，因為消化道吸收此類營養需進行的工作量較少。 對食物過敏或有不耐症的貓，可使用單一蛋白質來源的食物，例如水解蛋白質或一些較不常見的蛋白質，以求降低腸道症狀反應。

您愛貓膳食中含有的脂肪

脂肪為貓帶來了充沛的熱量，相同重量提供的熱量是蛋白質或碳水化合物的兩倍。 必要脂肪酸對維護某些器官健康功能影響甚鉅 (例如皮膚)，且脂肪攝取可為失重的貓提供需要的熱量；

不過，過多的脂肪可能難以消化。 您的獸醫會針對您愛貓的健康狀況、年齡和生活方式建議合適的脂肪攝取量；這樣有助提供貓咪所需的營養，並避免造成消化系統不必要的負擔。

貓和碳水化合物

貓不像人類一樣需要碳水化合物，不過碳水化合物是葡萄糖的優質來源，可以在飲食中提供能量。 有時候，我們會誤以為貓就像人一樣，可能會患有麩質不耐症或乳糜瀉，但到目前為止，卻未有過這個記錄。 患有胃腸道問題的貓可以透過攝取高消化率的碳水化合物 (例如米) 來改善情況。