愛貓的飲食如何為消化帶來幫助
貓的一生中可能遇到各種消化問題，不過透過獸醫的建議以適當的食物來餵食，不但能幫助他們管理這些敏感問題，還能減輕這些症狀和不適。
蛋白質在貓咪的食物中所扮演的角色
蛋白質是您愛貓身體的基石，從皮膚、毛髮、爪子到抗體無一不需要蛋白質。 來自蛋白質的氨基酸可以轉化為葡萄糖；這對於貓的大腦、腎臟和紅血球維持正常功能運作至關重要，且還可以提供熱量。
不幸的是，蛋白質亦可能是愛貓出現消化問題的主要原因之一；如當貓不能輕易消化或者有蛋白質過敏以及不耐的狀況時。 高易消化蛋白質可以減緩不適症狀，因為消化道吸收此類營養需進行的工作量較少。 對食物過敏或有不耐症的貓，可使用單一蛋白質來源的食物，例如水解蛋白質或一些較不常見的蛋白質，以求降低腸道症狀反應。
您愛貓膳食中含有的脂肪
脂肪為貓帶來了充沛的熱量，相同重量提供的熱量是蛋白質或碳水化合物的兩倍。 必要脂肪酸對維護某些器官健康功能影響甚鉅 (例如皮膚)，且脂肪攝取可為失重的貓提供需要的熱量；
不過，過多的脂肪可能難以消化。 您的獸醫會針對您愛貓的健康狀況、年齡和生活方式建議合適的脂肪攝取量；這樣有助提供貓咪所需的營養，並避免造成消化系統不必要的負擔。
貓和碳水化合物
貓不像人類一樣需要碳水化合物，不過碳水化合物是葡萄糖的優質來源，可以在飲食中提供能量。 有時候，我們會誤以為貓就像人一樣，可能會患有麩質不耐症或乳糜瀉，但到目前為止，卻未有過這個記錄。 患有胃腸道問題的貓可以透過攝取高消化率的碳水化合物 (例如米) 來改善情況。
在貓的飲食中加入纖維
在貓的食物中加入適量的纖維可有效促進胃腸道的健康。 高纖維飲食可以幫助防止毛團的形成 (室內貓特別容易出現這問題)，並可以促進腸道的自然蠕動。 可溶性纖維可以促進腸胃蠕動，也可以調節貓消化系統中的微生物群。
貓飲食中的維生素、礦物質和其他營養成分
貓通常需要多種不同的礦物質和維生素，以支持其身體功能有效運作。 每一種維生素和礦物質都有多種不同的功能，例如維生素 E 是強效的抗氧化劑，亦可滋養皮膚。
益生元和益生菌也可以改善貓的消化敏感。 益生元是非消化性的基層或「平台」，可作為有益的腸道細菌的食物，促進益菌生長。而益生菌是活的有機體，會對貓咪消化系統中的微生物群發揮良好效用。 益生元和益生菌都可以平衡貓消化道中的細菌，維持貓咪身體健康。
若您認為愛貓有消化方面的問題，請務必去看獸醫，他們會向您建議最佳行動方案，並推薦適合而均衡的食物，幫助您的愛寵增強健康。
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