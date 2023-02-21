成貓腸胃高纖易消化處方
貓咪乾糧
需要完善營養的成貓
包裝
什麼才是正確的餵食量？
2kg
4kg
庫存
本產品為獸醫推薦配方。 請諮詢獸醫，看看是否適合您的寵物。
支持消化
高消化率配方加入包括益生元的均衡纖維，支援健康消化及腸道運動
腸道輕鬆運動
特別配方包含高含量洋車前子有助維持腸道健康運動
充足能量
充足能量有助維持健康體重
成分：米、脫水禽肉蛋白、玉米、小麥麩質、動物脂肪、玉米麩質、洋車前子殼和籽(6％)、水解家禽肝臟、菊苣漿、礦物質、蛋粉、魚油、大豆油、酵母產品、棕櫚酸脂肪酸甘油酯、檸檬酸酯化硬脂酸、果寡糖（0.47％）、水解酵母（甘露寡糖的來源）（0.19％）、金盞花。
添加劑（公斤）： －營養添加劑：維他命A 23000 IU、維他命D3 800 IU、鐵（3b103） 24毫克、碘（3b201、3b202） 2.4毫克、銅（3b405、3b406） 7毫克、錳（3b502、3b504）31毫克、鋅（3b603、3b605、3b606）135毫克、硒（3b801、3b811、3b812）0.03毫克 －保存劑 －抗氧化劑
蛋白質 31.0％、脂肪 15.0％、灰分 7.3％、纖維 2.9％、EPA / DHA 0.33％。
For RSA: Guaranteed analysis g/kg: Crude Protein (min) 290 - Moisture (max) 85 - Crude Fat (min) 130 - Crude Fibre (max) 40 - Crude ash (max) 80. Product registration number: XXXXXX - Act 36/1947. For Namibia: N-FF XXXX.