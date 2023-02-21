成貓腸胃高纖易消化處方

成貓腸胃高纖易消化處方

貓咪乾糧

需要完善營養的成貓

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支持消化

高消化率配方加入包括益生元的均衡纖維，支援健康消化及腸道運動

腸道輕鬆運動

特別配方包含高含量洋車前子有助維持腸道健康運動

充足能量

充足能量有助維持健康體重

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