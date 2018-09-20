預防貓咪胃部不適

每隻貓一生中難免會有胃部不適的時候，但您可以用不同方式盡量不要讓此情況經常發生。
成年貓在室內躺在一條奶油色的毯子上。

雖然貓咪偶爾會消化不良，不過這應不會經常發生。 只要配合適當的飲食和餵食行為，您就可以幫助貓咪免受胃部不適之苦。

貓咪出現消化問題的症狀

如果您的貓咪出現胃部不適或其他消化問題，最常見的症狀包括嘔吐和腹瀉。 您也許還會留意到貓咪的進食量變少，或吃東西有困難。

引起胃部不適的原因有很多種，包括：

  • 毛球，可能導致堵塞和嘔吐
  • 進食人類食物或桌上剩食
  • 飲食轉換過快
  • 系統性健康狀況，如甲狀腺功能亢進或腎病
  • 攝食有毒食物或物質
  • 感染寄生蟲，而非寄生

成年貓咪在室內站著享用碗中美食。

適當飲食可助預防愛貓胃部不適

幫助愛貓避免消化問題和胃部不適的最簡單方法之一，就是為他們準備完整、營養均衡的食物。 如果愛貓有特殊消化敏感症狀，您的獸醫可能會推荐含營養的特殊食品，以促進消化系統健康。

這些飲食中含有極易消化的蛋白質，讓貓隻的身體容易消化和吸收。 您的獸醫可能會建議您選擇高能量飲食，讓愛貓可以透過吃份量較少的食物就能獲取所需的營養和卡路里。

專為改善貓隻胃腸道健康而設計的食物亦可能包含益菌素。 目的是要促進貓隻消化道中「益菌」的生長。

為愛貓準備預防胃部不適的食物

除了選擇有助促進貓隻消化健康的飲食外，還請參照以下指引來餵養他們。

避免突然改變貓的飲食，以免引起胃部不適。 引進新食物時，請用 7 至 10 天時間漸進地轉換新食物，辦法是將新舊食物混合，並逐日增加新食物所佔比例。

您亦可以將愛貓每日的食量分作幾頓小餐餵食， 這做法可減輕大份量的一餐對貓咪的消化系統造成的負荷，有助防止胃部不適。 盡量讓貓咪在安靜環境中進食，不受干擾，以免他們因情緒不安而致胃部不適。

亦切勿給貓咪吃剩飯殘羹， 這些都可能會導致胃部不適，甚至傷害他們。 巧克力、生雞蛋和肝臟都可能對貓的身體造成不良影響。

若對貓的消化健康有疑慮，並想更深入了解幫助貓隻的最佳方法，請向獸醫諮詢。

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