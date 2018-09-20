雖然貓咪偶爾會消化不良，不過這應不會經常發生。 只要配合適當的飲食和餵食行為，您就可以幫助貓咪免受胃部不適之苦。

貓咪出現消化問題的症狀

如果您的貓咪出現胃部不適或其他消化問題，最常見的症狀包括嘔吐和腹瀉。 您也許還會留意到貓咪的進食量變少，或吃東西有困難。

引起胃部不適的原因有很多種，包括：