如何幫助貓咪增重
在手術後、病癒或渡過其他難關後，您可能會發現愛貓體重低於理想值。 讓愛貓恢復健康的體重，是讓他們維持身心健康、器官機能正常的重要關鍵，此時需要調配合適的飲食和適當的餵食習慣，才能達到目的。
愛貓的理想體重
首先要知道愛貓的理想體重，才可以開始為他們規劃增重飲食，因為很容易過度餵食而讓愛貓體重過重，導致後續併發各種健康問題。 請與您的獸醫討論愛貓應有的理想體重，以及擬定增重的時程。
關注您的愛貓在增重期間的消化情形
如果愛貓因生病而變輕，那麼在增重期間一定要注意，以避免引起消化不良。 貓的消化比人類更為敏感，無法應付變化多端的飲食，這樣會引起腸胃不適，甚至變得更瘦。
從增重飲食當中獲得適當的營養平衡亦很重要，這樣他們的系統就不會惡化。 舉例來說，富含能量的脂肪能協助您的愛貓增重，但亦可能導致腹瀉。 細胞成長所需的蛋白質亦一樣，應準備高品質、容易消化的蛋白質，減少體內系統的負荷。
貓咪在增重期間的飲食
為了協助您的愛貓增加體重，不建議只增加目前給予他們的食物。 他們的消化系統可能無法消化大量食物，而且他們可能沒甚麼胃口，所以可能連碰也不想碰。 貓咪提供特定的營養平衡，協助他們增加體重或在癒後復原。 舉例來說，如果在他們的飲食中加入益菌素，從而重新平衡他們胃裡的微生物群並強化其消化健康，這種特定的飲食對他們來說就很有幫助。
可協助貓咪增加體重的食物應有高能量密度的營養成分。 這樣貓咪雖然吃得少，但仍可以從飲食中或得他們需要的所有營養。 給貓咪的食物也要能夠刺激食慾且容易進食；尺寸剛好的顆粒飼料或材質較柔軟的食物可以鼓勵貓咪多進食。
如何餵食您的愛貓以助他們增重
很重要的一點，是要讓貓咪在用餐時覺得沒有壓力且感覺舒適，這樣他們才會開始定期進食並增加體重。 幾種您可以採取的方法包括：
- 將他們每日的食物分量分成少量，並定時給予
- 幫食物加熱，讓食物散發香氣以刺激他們的食慾
- 不要在貓咪進食的時候看著他們，因為這對他們而言可能很有壓力
- 看看他們喜歡使用哪種器皿進食 (例如：他們最喜歡的碗)，並讓他們可以方便使用
- 將他們的食物、貓砂、飲水和遊戲區域分開，模仿他們在野外的生活環境
- 和您的獸醫討論使用可以刺激他們食慾的藥物
您的獸醫可以告訴您最好的方式，確保您的愛貓可以適當地增重並保持健康良好的生活方式。 如果您不確定該如何進行，請務必與獸醫聯絡。
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