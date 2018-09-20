在手術後、病癒或渡過其他難關後，您可能會發現愛貓體重低於理想值。 讓愛貓恢復健康的體重，是讓他們維持身心健康、器官機能正常的重要關鍵，此時需要調配合適的飲食和適當的餵食習慣，才能達到目的。

愛貓的理想體重

首先要知道愛貓的理想體重，才可以開始為他們規劃增重飲食，因為很容易過度餵食而讓愛貓體重過重，導致後續併發各種健康問題。 請與您的獸醫討論愛貓應有的理想體重，以及擬定增重的時程。

關注您的愛貓在增重期間的消化情形

如果愛貓因生病而變輕，那麼在增重期間一定要注意，以避免引起消化不良。 貓的消化比人類更為敏感，無法應付變化多端的飲食，這樣會引起腸胃不適，甚至變得更瘦。

從增重飲食當中獲得適當的營養平衡亦很重要，這樣他們的系統就不會惡化。 舉例來說，富含能量的脂肪能協助您的愛貓增重，但亦可能導致腹瀉。 細胞成長所需的蛋白質亦一樣，應準備高品質、容易消化的蛋白質，減少體內系統的負荷。