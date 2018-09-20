為甚麼我的愛貓體重下降？
愛貓的體重會隨著他長大而改變，另外亦可能有其他因素影響，包括貓的性別、品種、年齡、生活方式和飲食等。 但如果您發覺愛貓的體重突然下降，請務必諮詢獸醫，因為這可能顯示有更嚴重的潛在問題。 在體重減輕的同時，貓咪的食慾可能維持正常，但亦可能會出現增或減。
貓咪的腸胃道疾病
如果您的愛貓出現消化系統不適、疼痛或發炎，這可能會導致他食慾不振，並最終因不願進食而致體重減輕。 胃腸道疾病可包括炎症性腸病 (IBD)、腸道菌群失調、食物過敏或小腸功能問題。 您可能還會發覺愛貓的毛和皮膚的質素變差。
系統性疾病
患有系統性疾病 (例如慢性腎臟疾病、甲狀腺機能亢進症，或糖尿病) 的貓咪可能會出現體重減輕的跡象。 視乎是哪種疾病引起體重減輕，您愛貓的食慾或可能沒有改變。 請務必諮詢您的獸醫，以便能夠確實愛貓的體重減輕並非因上述疾病引起。
貓與肝病
患了肝臟疾病的貓咪要到很後期才會出現任何臨床症狀，但會在早期階段出現的癥兆包括體重下降、嗜睡、嘔吐和拒絕進食。
您的愛貓和寄生蟲
多種寄生蟲都會導致您的貓體重減輕。 梨形鞭毛蟲和球蟲這兩類寄生物都會引起嚴重的腹瀉，從而導致脫水和體重減輕。 若您認為貓已受到寄生蟲感染，那您必須諮詢獸醫，因為他們可以辨別貓是受什麼寄生蟲感染，並建議您如何保護您的貓和您自己。
毛團和貓咪
貓會花很多時間整理自己的毛，從而調節體溫並保持頭髮和皮膚清潔。 但如果他們吃進肚中的毛沒有通過消化系統正常排泄出來，便可能會在體內捲起形成毛團。 這些結成塊的毛團會導致胃食道逆流、便秘、食道堵塞和食慾不振，最終引致體重減輕。
貓和維生素缺乏症
體重減輕，以及諸如脫皮、掉毛和抓癢等皮膚病問題可能顯示貓咪缺乏維生素 B，這些症狀通常與胃腸道疾病或飲食不均衡有關。 這種維生素是水溶性的，不能儲存在體內，因此貓的飲食中必須包含複合維生素 B，以幫助維持健康的皮毛狀態。
如果愛貓的飲食不是全面而均衡，他們便可能會缺乏維生素和其他營養。 如果您的貓體重下降，您擔心這可能是由於缺乏維生素所引起，請諮詢獸醫。
若您對貓最近體重減輕有任何疑慮，請務必去看獸醫。他們會進行全面的檢查，並能夠直接解答您的疑問。 確保愛貓保持健康體重的最佳方法是定期去看獸醫，並量度貓的食物，這樣您便可以及時發覺愛貓食量出現任何變化。
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