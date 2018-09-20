為甚麼我的愛貓體重下降？

愛貓的體重會隨著他長大而改變，另外亦可能有其他因素影響，包括貓的性別、品種、年齡、生活方式和飲食等。 但如果您發覺愛貓的體重突然下降，請務必諮詢獸醫，因為這可能顯示有更嚴重的潛在問題。 在體重減輕的同時，貓咪的食慾可能維持正常，但亦可能會出現增或減。

貓咪的腸胃道疾病

如果您的愛貓出現消化系統不適、疼痛或發炎，這可能會導致他食慾不振，並最終因不願進食而致體重減輕。 胃腸道疾病可包括炎症性腸病 (IBD)、腸道菌群失調、食物過敏或小腸功能問題。 您可能還會發覺愛貓的毛和皮膚的質素變差。

系統性疾病

患有系統性疾病 (例如慢性腎臟疾病、甲狀腺機能亢進症，或糖尿病) 的貓咪可能會出現體重減輕的跡象。 視乎是哪種疾病引起體重減輕，您愛貓的食慾或可能沒有改變。 請務必諮詢您的獸醫，以便能夠確實愛貓的體重減輕並非因上述疾病引起。

貓與肝病

患了肝臟疾病的貓咪要到很後期才會出現任何臨床症狀，但會在早期階段出現的癥兆包括體重下降、嗜睡、嘔吐和拒絕進食。