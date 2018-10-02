為幼貓絕育是一種常見的手術，而且對您的愛貓和生活亦有很多好處。 但是，這不是隨便可以做的決定，特別是如果您計劃未來要讓愛貓生幼貓的話更是如此。

甚麼是絕育？

英文「Neutering」是為公貓絕育時使用的字詞。 如果是母貓，則通常稱為「Spaying」，但是有時候公貓和母貓結紮都統稱為絕育。

絕育的原理是甚麼？

絕育是去除貓咪的性荷爾蒙。 對於公貓來說，絕育手術會割除他們的睪丸，讓他們無法製造可以讓母貓受孕的精子，進而達到絕育的效果。 此手術必須由獸醫進行。

甚麼時候為幼貓絕育最好？

在理想的情況下，建議您在幼貓性成熟時進行絕育；對公貓而言，通常是 6 至 12 個月大的時候。 公貓通常會在 7 至 12 月大的時候發育成熟，因此亦會開始尋找母貓交配。 貓咪最快可以在三個月大的時候進行絕育。 如要了解為幼貓絕育的最好時機，請洽詢您的獸醫。

為甚麼我應該為幼貓絕育？

為幼貓絕育的主要好處，是可以避免貓咪不必要的繁殖，因為如果家裡的貓咪生了幼貓，可能不容易管理，亦不容易找到合適的送養人家。 由於貓咪絕育後的交配慾望亦會降低，因此可以降低傳染性病的風險。 同時，他們打架的慾望亦會降低，而這可以讓您的生活更安靜、平和。

幼貓的飲食會有甚麼改變？

絕育後，幼貓對於營養的需求會改變。 其對於熱量的需求會減少約 30%，但食慾會提高約 20 至 25%。 由於幼貓仍在成長，亦需要能量才能發展出健康的肌肉和體重，因此提供能滿足其營養需求的食物就相當重要。 您可以選擇專為絕育貓咪設計的食物。 請向您的獸醫查詢以取得營養建議。

絕育可能會帶來哪些問題？

公貓在被絕育後很有可能發胖，而這可能會引發長期的健康問題。 這可能包括關節疾病、糖尿病和泌尿系統問題。 如果您決定為幼貓絕育，請注意他們的熱量攝取，並多與他們玩耍、刺激他們活動以控制他們的體重。

絕育對於您的愛貓和您的生活來說，可以帶來非常多的好處。 如需更多資訊，請與您的獸醫討論，協助您決定絕育是否適合您的愛貓。