如何治療有泌尿問題的貓咪

泌尿問題對貓咪來說很普遍，幸而這些問題可以透過改變生活方式和飲食來醫治。 如果您發現愛貓最近排尿行為有所改變，首先要做的就是帶他看獸醫。

您的獸醫和您愛貓的泌尿問題

當您帶愛貓見獸醫時，獸醫會替貓咪進行詳細檢查，並詢問您貓有什麼症狀。 這可能包括排尿困難、排尿量較正常少，或根本不能排尿，或排尿時表現出不適以及尿液呈粉紅色 (顯示有血)。

若獸醫確認您的貓有感染，會用抗菌劑治療。 因感染而引起的泌尿問題 (例如膀胱炎) 在貓中較少見，但您的獸醫能夠診斷是否存在這情況。

獸醫可能會發現您的貓有「結石」。 這是由於貓咪的尿裡面有某些礦物質積聚，健康的貓通常可以透過排尿來將之清除。 這些礦物質結晶形成結石，就像人類的腎結石一樣。 結石會刺激貓的泌尿器官，引起發炎和疼痛。

視乎獸醫的診斷和臨床情況，您的獸醫會通過手術來清除結石，然後進行化驗分析， 以便找出結石的成份；這步驟非常重要，因為不同類型的結石需要用不同的治療方法。 獸醫也可能會建議特別設計的飲食，以望有效溶解泌尿系統中的結石。

幫助愛貓治療泌尿問題需要持久的決心，尤其是遇到原因不明的自發性泌尿疾病。您的獸醫定能為您提供支援。