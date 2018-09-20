如何治療有泌尿問題的貓咪
泌尿問題對貓咪來說很普遍，幸而這些問題可以透過改變生活方式和飲食來醫治。 如果您發現愛貓最近排尿行為有所改變，首先要做的就是帶他看獸醫。
您的獸醫和您愛貓的泌尿問題
當您帶愛貓見獸醫時，獸醫會替貓咪進行詳細檢查，並詢問您貓有什麼症狀。 這可能包括排尿困難、排尿量較正常少，或根本不能排尿，或排尿時表現出不適以及尿液呈粉紅色 (顯示有血)。
若獸醫確認您的貓有感染，會用抗菌劑治療。 因感染而引起的泌尿問題 (例如膀胱炎) 在貓中較少見，但您的獸醫能夠診斷是否存在這情況。
獸醫可能會發現您的貓有「結石」。 這是由於貓咪的尿裡面有某些礦物質積聚，健康的貓通常可以透過排尿來將之清除。 這些礦物質結晶形成結石，就像人類的腎結石一樣。 結石會刺激貓的泌尿器官，引起發炎和疼痛。
視乎獸醫的診斷和臨床情況，您的獸醫會通過手術來清除結石，然後進行化驗分析， 以便找出結石的成份；這步驟非常重要，因為不同類型的結石需要用不同的治療方法。 獸醫也可能會建議特別設計的飲食，以望有效溶解泌尿系統中的結石。
幫助愛貓治療泌尿問題需要持久的決心，尤其是遇到原因不明的自發性泌尿疾病。您的獸醫定能為您提供支援。
患有泌尿問題的貓咪之居家照護
在初步諮詢後，您的獸醫可能會建議您經由改變愛貓的某些生活方式，來維護其泌尿健康。 過重的貓咪有更高的機率受結石所苦，因為他們喝水和排尿的次數較少，所以獸醫亦可能會建議您幫助他們減重，並增加運動量。
另外，貓咪亦可能會受家庭環境中的壓力影響，而導致罹患泌尿問題。 這些壓力包括：主人把壓力帶給了貓咪、生活在多貓家庭的壓力，或經歷了重大的生活方式轉變。 您的獸醫或許會建議以下方法來減少貓咪承受的壓力：
- 確保您的貓擁有永久、輕鬆、自由安全地進入貓砂盆
- 限制家中不友善的貓咪和其他貓咪的互動
- 改善愛貓的居住環境，提升貓咪的生活品質或居家安全性
- 讓愛貓服用抗焦慮藥物、使用費洛蒙擴散器或治療性食品
透過飲食來治療愛貓的泌尿問題
經由改變愛貓的飲食，能夠重新平衡尿液的酸鹼值，並限制形成結晶的風險和產生結石的礦物質數量，可達成維護貓咪泌尿健康的目標。 其飲食還應含有高品質的蛋白質來源，因為這可以減少貓咪腎臟的工作量，且能避免不必要的壓力。
濕糧食物可能有著極大的功效，因為食物含有高比例的水分在其中，因此請鼓勵您的愛貓更頻繁地排尿，藉此沖洗泌尿系統。 但如果愛貓喜歡吃乾糧食物，那就不妨鼓勵他們多喝水，您可以利用自來水 (如飲水機) 將水盛滿飲水碗方便貓咪飲用，請避免將碗放在出入頻繁的地方附近、貓砂盆或食物區。 您甚至可以提供｢調味水」，例如鮪魚罐頭中剩下的汁液，或從解凍的熟蝦中留下的水分。
在開始著手在居家生活上照料貓咪的泌尿系統之前，請不忘向獸醫請教，以防發生更緊迫、需要醫療照護的問題。 獸醫會告訴您最適合愛寵的療程，亦會在每個步驟為您提供支援。
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