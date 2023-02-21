FCN 成貓泌尿道加護配方

有泌尿道敏感的風險怎麼辦？

有泌尿道敏感的風險怎麼辦？你的愛貓有泌尿道敏感的風險嗎？健康貓的尿液通常也存在著結晶。包括pH值在內的好幾種因素都會影響尿液結晶的多寡，結晶會轉變為結石，而正確的營養配方則能有減少結晶生成的風險。