FCN 成貓泌尿道加護配方
貓咪乾糧
您的愛貓飲水或排尿習慣是否有改變? 當貓飲水量不足時，膀胱中某些礦物質含量會升高，進而形成較濃縮的尿液。這些因素會導致排尿習慣的改變，並可能影響下泌尿道健康。飲食營養對維持泌尿道健康有一定的作用。 ‧ 科學實證有效：飼餵ROYAL CANIN®成貓泌尿道加護配方乾糧，10天內有助於維持泌尿道健康。**Royal Canin 研發中心數據
包裝
什麼才是正確的餵食量？
2kg
4kg
10kg
有泌尿道敏感的風險怎麼辦？
有泌尿道敏感的風險怎麼辦？你的愛貓有泌尿道敏感的風險嗎？健康貓的尿液通常也存在著結晶。包括pH值在內的好幾種因素都會影響尿液結晶的多寡，結晶會轉變為結石，而正確的營養配方則能有減少結晶生成的風險。
泌尿道保健成猫貓糧
這種有針對性的營養解決方案的主要優點是什麼？ 泌尿道保健貓糧（URINARY CARE）為精準均衡的營養配方，有助保持泌尿道健康。有助控制礦物質的平衡，並降低尿液pH值，形成濃度較低的尿液，進而促進泌尿道的健康。獨家配方成分能形成一個不利尿液結晶生成的泌尿道環境。
經實驗證明的結果/雙倍功效/有效保健下泌尿道健康/ 10天內/理想的礦物質比例/低尿酸pH
經實驗證明的結果：僅飼餵泌尿道保健成貓貓糧（URINARY CARE）10天後即有雙倍*泌尿道保健功效。 *法國皇家公司內部實驗，對照組為健康體態成貓貓糧 2014年。
適用於不在獸醫治療尿道疾病時的健康成貓
如果您對於愛貓的泌尿道健康有任何疑問，請諮詢您的獸醫。
鼓勵您的愛貓多攝取水分
增加每日喝水量能夠提升尿量與尿液稀釋度，能有助於維持愛貓泌尿道的健康。
營養成分分析：水分5.5%、蛋白質33%、脂肪13%、纖維素4.8%、灰分6.7%。
添加劑(每公斤)：營養添加劑：維生素A 14000 IU、維生素D3 700 IU、鐵33mg、碘3.4mg、銅 10mg、錳43mg、鋅134mg 、硒0.05mg；抗氧化物。
成分：玉米、小麥質*、脫水禽肉蛋白、米、小麥、玉米麩質、動物脂肪、蔬菜纖維、水解家禽蛋白、小麥麵粉、礦物質、甜菜漿、酵母產品、大豆油、魚油、金盞花。*L.I.P.：精選高消化性蛋白質具有極易吸收的特性
產品詳情
本完整均衡營養配方可長期餵食,有助於保持泌尿道健康。 泌尿道加護建議： 1.搭配ROYAL CANIN®泌尿道加護貓濕糧作為乾糧的完美補充。 2.養成健康的飲水習慣，請隨時提供新鮮乾淨的飲用水，遠離食物碗和貓砂盆。 3.養成健康的排尿習慣，請保證貓砂盆數量比貓的數量多一個。選擇合適的貓砂，並定期清潔，因為貓對臭味非常敏感。 4.如果您對於愛貓的健康有任何疑問，請詢您的獸醫師。