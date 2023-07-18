透過本文您可以了解：



一、為什麼貓咪會有貓膀胱或貓下泌尿道疾病？

二、當貓出現泌尿系統問題──貓膀胱炎症狀有哪些？

三、我的愛貓下泌尿道有患病風險嗎？

四、如何治療貓下泌尿症候群？

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一、為什麽貓咪會有貓膀胱或貓下泌尿道疾病？

因為飲食習慣因素，貓咪的泌尿系統 可能會有發炎現象，或是膀胱有礦物質累積。這些礦物質最後會結晶化並形成「 結石 」，這種 貓結石 會刺激泌尿系統並塞住尿道。

當 貓排尿困難 或熟齡 貓頻尿 ，就可能患有慢性腎臟疾病或其他泌尿系統疾病。

全世界的貓都可能患有 貓下泌尿道疾病（簡稱為FLUTD），例如貓咪尿結石 、貓膀胱結石、 貓尿道炎 等，而這種疾病通常無準確潛在原因，但會對寵物健康造成嚴重影響，因此您必須盡快找出原因，並向獸醫尋求適當協助。

二、當貓出現泌尿系統問題—貓膀胱炎症狀有哪些？

如果貓有泌尿系統問題，牠排尿行為就可能改變。有可能會 更頻繁嘗試排尿、但每次只排出一些尿液，或者完全不排尿 。

牠們在排尿時可能看起來很 緊張或感覺疼痛 ，並在排尿地方停留時間也會更長。由於尿中會混有少量血液，所以 貓血尿 可能呈現粉紅色。