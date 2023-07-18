通常體重過重肥胖的貓咪或久臥不動的貓咪，較容易面臨泌尿系統罹病風險，且貓膀胱發炎機率高於體重正常且好動的貓。另外，年長貓也容易罹患慢性腎病與其他系統性疾病，如內分泌系統疾病。
有人認為，當愛貓壓力過大時，貓泌尿系統出問題可能性亦會增高。壓力可能包括家中新添成員、搬家、飲食改變、便盆擺放位置不良或不易進出，以及家中有多種動物一起生活。若貓與主人關係密切，甚至可能對主人壓力感同身受，而導致貓膀胱或泌尿道健康出現問題。
四、如何治療貓下泌尿症候群？
假如您發現貓出現上述任何症狀，請及時帶貓去睇獸醫師，獸醫師能為您的愛貓找出問題所在，並提供非常合適的治療方法。
不過，您亦可以從調整生活方式與飲食做起，讓愛貓泌尿系統保持健康。貓天生不太願意飲水，源於牠們是居住於沙漠的哺乳動物後代，身體結構習慣環境無固定水源補充水份，但水是維持貓泌尿系統健康的重要物質。增加飲水量有助於排尿及稀釋尿液，降低貓膀胱結晶的風險。
您可以在家中不同隱蔽位置放幾個水碗來鼓勵貓飲水，不過要避免放在食物碗與貓砂盆旁，或家人經常出入的動線上。同時請將室溫水裝滿至碗緣，方便貓飲用。另外滴水龍頭或噴泉這類流動的水，亦能吸引貓飲水。
貓飲食亦可以幫助泌尿系統健康；有些貓咪乾糧或濕糧都有助於增加水的攝取，降低罹患貓膀胱炎等疾病的機率。
泌尿系統問題在貓身上十分常見，配合獸醫師建議的治療方案，能透過飲食、生活方式，以及必要藥物來維護貓咪健康。