貓膀胱為什麼會發炎？如何改善貓下泌尿道疾病問題？

貓咪膀胱發炎、貓結石、貓血尿等是非常常見的泌尿系統問題。您想了解貓下泌尿道疾病成因、症狀與治療改善方法，絕對不能錯過這篇文章。
成年貓躺在室內的深色木地板上。

 

透過本文您可以了解：


一、為什麼貓咪會有貓膀胱或貓下泌尿道疾病？
二、當貓出現泌尿系統問題──貓膀胱炎症狀有哪些？
三、我的愛貓下泌尿道有患病風險嗎？
四、如何治療貓下泌尿症候群？

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一、為什麽貓咪會有貓膀胱或貓下泌尿道疾病？

因為飲食習慣因素，貓咪的泌尿系統可能會有發炎現象，或是膀胱有礦物質累積。這些礦物質最後會結晶化並形成「結石」，這種貓結石會刺激泌尿系統並塞住尿道。

貓排尿困難或熟齡貓頻尿，就可能患有慢性腎臟疾病或其他泌尿系統疾病。

全世界的貓都可能患有貓下泌尿道疾病（簡稱為FLUTD），例如貓咪尿結石貓膀胱結石貓尿道炎等，而這種疾病通常無準確潛在原因，但會對寵物健康造成嚴重影響，因此您必須盡快找出原因，並向獸醫尋求適當協助。

 

二、當貓出現泌尿系統問題—貓膀胱炎症狀有哪些？

如果貓有泌尿系統問題，牠排尿行為就可能改變。有可能會更頻繁嘗試排尿、但每次只排出一些尿液，或者完全不排尿

牠們在排尿時可能看起來很緊張或感覺疼痛，並在排尿地方停留時間也會更長。由於尿中會混有少量血液，所以貓血尿可能呈現粉紅色。

其他時候，貓可能會頻繁舔舐或清潔其生殖器區域、食慾不振，或表現出其他行為改變。

成年貓躺在室內貓樹的頂部。

三、我的愛貓下泌尿道有患病風險貓主食罐推薦，認識貓咪濕糧、乾糧的好處及差別？嗎？

通常體重過重肥胖的貓久臥不動的貓，較容易面臨泌尿系統罹病風險，且貓膀胱發炎機率高於體重正常且好動的貓。另外，年長貓也容易罹患慢性腎病與其他系統性疾病，如內分泌系統疾病。

有人認為，當愛貓壓力過大時，貓泌尿系統出問題可能性亦會增高。壓力可能包括家中新添成員、搬家、飲食改變、便盆擺放位置不良或不易進出，以及家中有多種動物一起生活。若貓與主人關係密切，甚至可能對主人壓力感同身受，而導致貓膀胱或泌尿道健康出現問題。

四、如何治療貓下泌尿症候群？

假如您發現貓出現上述任何症狀，請及時帶貓去睇獸醫師，獸醫師能為您的愛貓找出問題所在，並提供非常合適的治療方法。

不過，您亦可以從調整生活方式與飲食做起，讓愛貓泌尿系統保持健康。貓天生不太願意飲水，源於牠們是居住於沙漠的哺乳動物後代，身體結構習慣環境無固定水源補充水份，但水是維持貓泌尿系統健康的重要物質。增加飲水量有助於排尿及稀釋尿液，降低貓膀胱結晶的風險。

您可以在家中不同隱蔽位置放幾個水碗來鼓勵貓飲水，不過要避免放在食物碗與貓砂盆旁，或家人經常出入的動線上。同時請將室溫水裝滿至碗緣，方便貓飲用。另外滴水龍頭或噴泉這類流動的水，亦能吸引貓飲水。

貓飲食亦可以幫助泌尿系統健康；有些貓咪乾糧或濕糧都有助於增加水的攝取，降低罹患貓膀胱炎等疾病的機率。

泌尿系統問題在貓身上十分常見，配合獸醫師建議的治療方案，能透過飲食、生活方式，以及必要藥物來維護貓咪健康。

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