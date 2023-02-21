FCN 成貓泌尿道加護主食濕糧（肉汁）

FCN 成貓泌尿道加護主食濕糧（肉汁）

貓咪濕糧

您的愛貓飲水或排尿習慣是否有改變? 當貓飲水量不足時，膀胱中某些礦物質含量會升高，進而形成較濃縮的尿液。這些因素會導致排尿習慣的改變，並可能影響下泌尿道健康。飲食營養對維持泌尿道健康有一定的作用。 ・科學實證有效*：飼餵ROYAL CANIN®成貓泌尿道加護配方乾糧，10天內有助於維持泌尿道健康。 *Royal Canin 研發中心數據

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1 x 85g

12 x 85g

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尿液平衡

ROYAL CANIN® 成貓泌尿道加護主食濕糧 (FCN Urinary Care Adult Cat) 配方有助讓尿液中的礦物質含量維持健康平衡。

維持理想體重

有助維持理想體重。

符合本能所需

滿足本能所需要的營養。

產品詳情

・本完整均衡營養配方可長期餵食，有助於保持泌尿道健康。 泌尿道加護建議： 1.搭配ROYAL CANIN® 成貓泌尿道加護配方濕糧作為乾糧的完美補充。 2.養成健康的飲水習慣，請隨時提供新鮮乾淨的飲用水，遠離食物碗和貓砂盆。 3.養成健康的排尿習慣，請保證貓砂盆數量比貓的數量多一個。選擇合適的貓砂，並定期清潔，因為貓對臭味非常敏感。 4.如果您對於愛貓的健康有任何疑問，請諮詢您的獸醫師。

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