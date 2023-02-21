FCN 成貓泌尿道加護主食濕糧（肉汁）

產品詳情

・本完整均衡營養配方可長期餵食，有助於保持泌尿道健康。 泌尿道加護建議： 1.搭配ROYAL CANIN® 成貓泌尿道加護配方濕糧作為乾糧的完美補充。 2.養成健康的飲水習慣，請隨時提供新鮮乾淨的飲用水，遠離食物碗和貓砂盆。 3.養成健康的排尿習慣，請保證貓砂盆數量比貓的數量多一個。選擇合適的貓砂，並定期清潔，因為貓對臭味非常敏感。 4.如果您對於愛貓的健康有任何疑問，請諮詢您的獸醫師。

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