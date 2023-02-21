FCN 成貓泌尿道加護主食濕糧（肉汁）
貓咪濕糧
您的愛貓飲水或排尿習慣是否有改變? 當貓飲水量不足時，膀胱中某些礦物質含量會升高，進而形成較濃縮的尿液。這些因素會導致排尿習慣的改變，並可能影響下泌尿道健康。飲食營養對維持泌尿道健康有一定的作用。 ・科學實證有效*：飼餵ROYAL CANIN®成貓泌尿道加護配方乾糧，10天內有助於維持泌尿道健康。 *Royal Canin 研發中心數據
包裝
什麼才是正確的餵食量？
1 x 85g
12 x 85g
尿液平衡
ROYAL CANIN® 成貓泌尿道加護主食濕糧 (FCN Urinary Care Adult Cat) 配方有助讓尿液中的礦物質含量維持健康平衡。
維持理想體重
有助維持理想體重。
符合本能所需
滿足本能所需要的營養。
添加劑(每公斤)：營養添加劑：維生素D3 250 IU、鐵2mg、銅1.9mg、鋅5mg、錳0.5mg、碘0.24 mgㆍ
營養成分分析：水分81.7%、蛋白質9.2%、脂肪3%、纖維素0.7%、灰分1.6%。
成分：肉及相關產品、穀物、礦物質、蔬菜纖維、酵母。
|貓體重
|濕糧
|乾糧*+濕糧
|3 公斤
|2 + 1/2 包
|26 公克 + 1 包
|4 公斤
|3 包
|37 公克 + 1 包
|5 公斤
|3 + 1/2 包
|46 公克 + 1 包
|6 公斤
|4 包
|55 公克 + 1 包
*建議搭配成貓泌尿道加護配方乾糧
產品詳情
・本完整均衡營養配方可長期餵食，有助於保持泌尿道健康。 泌尿道加護建議： 1.搭配ROYAL CANIN® 成貓泌尿道加護配方濕糧作為乾糧的完美補充。 2.養成健康的飲水習慣，請隨時提供新鮮乾淨的飲用水，遠離食物碗和貓砂盆。 3.養成健康的排尿習慣，請保證貓砂盆數量比貓的數量多一個。選擇合適的貓砂，並定期清潔，因為貓對臭味非常敏感。 4.如果您對於愛貓的健康有任何疑問，請諮詢您的獸醫師。