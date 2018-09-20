如何辨認貓處於壓力中
您的愛貓是否表現出不尋常的行為？ 她是否一聽到門鈴響就躲起來，或者在面對家人或客人時，是否露出謹慎或傷心的神情？ 或許您的愛貓一直在貓砂盆外大小便。 這些行為都可能是愛貓受到壓力刺激的跡象。
引發貓咪壓力和焦慮的原因是甚麼？
確定貓是否處於壓力下的一種方法是試著從她們的角度來看周圍。 雖然有客人來訪可能會令主人感到興奮，但新的氣味、陌生人、這樣的來訪會對貓咪的日常生活帶來干擾。 貓咪的常見壓力來源包括新寵物、新嬰兒、裝潢、改建、暴風雨或其日常生活作息的一些改變。
如何辨認貓處於壓力中
貓會以各種方式表現受到壓力影響。 她們可能有皮膚、膀胱或腸胃問題。 她們也可能在貓砂盆外大小便，大聲咆哮或發出嘶嘶聲，甚至對人或其他動物展現侵略性的行為，或者過度整理毛髮。 有些貓還會因壓力過大而過度舔毛，導致脫毛。
幫助預防或緩解貓咪的壓力
怎麼做才能幫助貓咪緩解壓力和焦慮呢？ 其中一點就是，盡量不要讓他們暴露在不愉快的環境中。 若您有事外出，是否可以請寵物保姆來照顧貓咪？這樣他們就能待在有安全感的地方，您亦不必帶著他們到處走。
為了打造一個讓貓咪感覺更幸福的家園，獸醫會用「環境豐富」這個詞來形容家裡的環境。 貓咪如果覺得無聊，就有可能造成行為問題。 貓咪天生就喜歡打獵，所以請盡量找時間跟他們玩遊戲。
額外放置貓砂盆或餐盤，亦是另一個降低貓咪焦慮的好點子。 這樣就可以減少多貓家庭彼此之間搶用和搶食的狀況。 許多貓咪都喜歡垂直空間，如果有貓跳台會更好，這樣他們就能從安全的距離觀察家庭活動。 建議使用噴泉的水盆，讓貓咪不會感覺無聊，亦可以鼓勵他們喝更多的水。
如果您的貓咪對上述建議都不買帳，還有其他方法可以幫助緩解貓咪的壓力。 例如使用香氛器和噴霧劑來噴灑貓科費洛蒙 (在環境中釋放會影響動物行為的化學物質)，幫助緩解貓咪的壓力。 不少獸醫診所都會使用這種費洛蒙讓看診的貓咪冷靜下來。
獸醫亦可能會開立處方藥來緩解壓力。 如果主人無法讓貓咪吞下口服藥，可以改用含有抗壓力營養的處方飲食，只要倒進碗盤裡貓咪就會吃了，非常簡單。
獸醫看診
想要知道貓咪的壓力問題，獸醫是最好解答者，他們還能建議您如何以更輕鬆的方式把貓咪帶來診所。 診斷並確認完壓力的問題後，請跟獸醫討論可不可以採用處方飲食。
點讚和分享此頁