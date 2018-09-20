您的愛貓是否表現出不尋常的行為？ 她是否一聽到門鈴響就躲起來，或者在面對家人或客人時，是否露出謹慎或傷心的神情？ 或許您的愛貓一直在貓砂盆外大小便。 這些行為都可能是愛貓受到壓力刺激的跡象。

引發貓咪壓力和焦慮的原因是甚麼？

確定貓是否處於壓力下的一種方法是試著從她們的角度來看周圍。 雖然有客人來訪可能會令主人感到興奮，但新的氣味、陌生人、這樣的來訪會對貓咪的日常生活帶來干擾。 貓咪的常見壓力來源包括新寵物、新嬰兒、裝潢、改建、暴風雨或其日常生活作息的一些改變。

如何辨認貓處於壓力中

貓會以各種方式表現受到壓力影響。 她們可能有皮膚、膀胱或腸胃問題。 她們也可能在貓砂盆外大小便，大聲咆哮或發出嘶嘶聲，甚至對人或其他動物展現侵略性的行為，或者過度整理毛髮。 有些貓還會因壓力過大而過度舔毛，導致脫毛。