貓咪的飲食如何影響他們的泌尿健康
世界上有許多貓咪罹患下泌尿道疾病，而且時常找不出任何明顯的原因。 這可能對您愛貓的健康造成重大影響，因此務必要了解如何幫助他們維持健康、功能良好的泌尿系統。
為甚麼貓咪的泌尿健康如此重要？貓咪的泌尿系統包含腎臟和膀胱在內，負責處理和排出體內廢物。 若腎臟出現問題，系統可能無法再排出這些廢物。 膀胱問題可能包括發炎、結石，甚至出現最糟的狀況如泌尿系統阻塞。 這些問題都會造成貓咪不適，並影響整體健康。
貓咪常見的泌尿問題有哪些？
貓咪常見的下泌尿道問題，由幾種不同的原因所引起。
尿石症是貓咪泌尿系統內積聚結晶或結石的過程，最常發生在膀胱。 這些是由礦物質結晶所引起，這些礦物質自然存在貓咪體內，但未經過泌尿系統適當處理，或在尿液中濃度高於正常水準。 尿液濃度增加亦可能導致這種情況發生。 這些結石會引起發炎，甚至阻塞尿道。
貓咪亦可能出現與結石或感染無關的發炎情形。 這種發炎情形通常原因不明，因此稱為「特發性」，亦即是說，找不到根本原因。
貓咪亦可能受到細菌感染，而導致泌尿系統受到刺激，較少情況下會發展成腫瘤或黏液栓塞，而引發泌尿系統疾病。
貓咪為甚麼會有泌尿問題？
貓咪是沙漠哺乳動物的後裔，不需要喝太多水。 這種天生的本能行為是貓咪容易有泌尿問題的一個關鍵因素 ─ 因為他們喝水少、排尿次數亦較低，所以他們的生活方式非常適合在現代化環境中做寵物。
但是，其他因素亦會對貓咪罹患泌尿問題的可能性造成影響。 體重超重或肥胖的貓咪，比較容易罹患膀胱炎 (泌尿器官發炎)、尿結石和尿道阻塞。 貓咪在絕育後結石的風險亦會增加。
貓的間質性膀胱炎 (目前尚未有明確的發病原因) 可能受一種或多種不同的生活方式因素影響，包括壓力、久坐不動或室內生活、對於貓咪幾乎沒有任何刺激的環境，甚至是放置位置不合適或不容易使用的貓砂盆。
如何透過飲食方式維持貓咪泌尿系統的健康？
如果您的愛貓出現尿結石等急症，獸醫首先會給藥或進行手術治療，以最合適的方式解決問題。 治療後，獸醫可能會建議您改變愛貓的飲食，以改善貓咪的泌尿系統健康。
飲食可以改善貓咪的體內環境，減少結石的形成並維持他們的泌尿系統健康，而且您亦可以鼓勵愛貓多多排尿來清除泌尿系統中可能累積成結石的物質。 如果您的愛貓有尿結石，提供特殊飲食可協助避免出現更多結石。
濕食中含有高比例的水份，這可能有助於增加貓咪的排尿次數。 部分處方飼料都是經過特別設計，可以稀釋尿液並降低尿液濃度。
如果貓咪的排尿行為有了變化，請務必帶他們去看獸醫，讓獸醫為您提供最好的解決方式建議。 此外，請一定要記得隨時為貓咪提供充足的新鮮、乾淨飲用水，協助維持貓咪的泌尿系統健康。
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