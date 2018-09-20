貓咪的飲食如何影響他們的泌尿健康

世界上有許多貓咪罹患下泌尿道疾病，而且時常找不出任何明顯的原因。 這可能對您愛貓的健康造成重大影響，因此務必要了解如何幫助他們維持健康、功能良好的泌尿系統。

為甚麼貓咪的泌尿健康如此重要？

貓咪常見的泌尿問題有哪些？

貓咪的泌尿系統包含腎臟和膀胱在內，負責處理和排出體內廢物。 若腎臟出現問題，系統可能無法再排出這些廢物。 膀胱問題可能包括發炎、結石，甚至出現最糟的狀況如泌尿系統阻塞。 這些問題都會造成貓咪不適，並影響整體健康。

貓咪常見的下泌尿道問題，由幾種不同的原因所引起。

尿石症是貓咪泌尿系統內積聚結晶或結石的過程，最常發生在膀胱。 這些是由礦物質結晶所引起，這些礦物質自然存在貓咪體內，但未經過泌尿系統適當處理，或在尿液中濃度高於正常水準。 尿液濃度增加亦可能導致這種情況發生。 這些結石會引起發炎，甚至阻塞尿道。

貓咪亦可能出現與結石或感染無關的發炎情形。 這種發炎情形通常原因不明，因此稱為「特發性」，亦即是說，找不到根本原因。

貓咪亦可能受到細菌感染，而導致泌尿系統受到刺激，較少情況下會發展成腫瘤或黏液栓塞，而引發泌尿系統疾病。