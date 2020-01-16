應該在甚麼時候讓幼貓轉食成貓糧呢？
貓咪初來你家報到，肯定需要一些時間熟悉環境。如果能夠把家裡整理得舒適溫馨，適應的過程相信會更加順利。 除了生活環境，你也要為幼貓的營養需求做好準備。在每個成長階段以至牠的一生，優良的飲食擔當著重要的角色，幫助牠發育成為一隻強壯的成貓。
在本文中，我們將拆解 幼貓成為成貓的每個階段、幼貓食品與成貓食品的主要分別，以及階段性營養的重要性。
何時是轉餵成貓食品的好時機？
幼貓的營養需求與成貓不同，為確保幼貓能健康成長，你需要因應牠的年齡而提供適當的食物。
貓的成長期分為3個主要階段：
- 出生至1個月大： 剛出生的幼貓需要特殊照顧，最重要的任務還是讓幼貓可以待在一個乾淨、穩定的空間。
- 1至4個月大 ： 在這階段，幼貓的身體正急速成長，同時也開始建立免疫力。
- 4個月至12個月大* ： 生長速度和能量消耗開始下降，但仍需要容易消化的膳食。
*以上生長期不適用於需要15個月才能完全成長的緬因貓。
因此，幼貓的膳食需具備以下條件：
- 高熱量
- 含豐富易消化的蛋白質
- 含支持免疫系統發展的營養素
- 含最佳比例的維他命和礦物質
多數幼貓在10至12個月大(緬因貓15個月大)就可以開始進食成貓食品了，主要因為牠們的體重已達至成貓標準體型的90%，算是長大成人了。
轉食成貓糧的重要性
幼貓成長初期需要非常豐富的營養支持身體的急速成長，一旦長大後，隨著新陳代謝減慢和活動量減少，牠們每公斤體重所需的卡路里也會減少。很多寵物主人會疑惑究竟幼貓食品應該餵到甚麼時候。
幼貓和成貓食品其中一個主要分別是卡路里含量。假如繼續給成貓餵食幼貓糧，由於其卡路里含量偏高，有機會導致肥胖問題，增加貓咪患上糖尿病和關節炎等風險。
將近六成的貓被認為超重或肥胖，你不但應該給貓咪提供適齡的食物，也要了解幼貓和成貓的正確食量。
成貓的營養需求取決於多個因素，包括其大小、品種、活動量以及有否結紮。你的獸醫也能為貓咪的飲食需求提供建議。
如何讓幼貓轉食成貓糧？
首先，應避免突然改變幼貓的糧食，當你為幼貓轉換為成貓糧時，應慢慢地轉，以免影響其消化系統。
但你可以放心：如果幼貓誤食了成貓的猫糧，牠們的健康是不會立即受到影響的。不過最好可免則免，因為幼貓進食成貓糧並不能獲得健康成長所需的營養。
貓咪一天少食多餐，無論你換糧的節奏如何，也請小心管理幼貓進食的份量，並確保牠們在24小時內吃完。
Having said that, it really depends on the cat. There are three options to consider:
食物全天候都有供應。這種方式適合不太容易發胖、習慣吃乾糧並有自制能力的貓。
有限的進食時間和/或份量。這方法讓你控制貓咪可以吃什麼，但實際上不太適合貓的習性，因為牠們比較喜歡愛食就食，你也可以嘗試用餵食玩具協助。
將隨意食的食物與乾糧和濕糧混合，於不同時間餵食。這方法最大的目的是控制卡路里攝取量及食物份量，以免貓咪過重。
順利轉換成貓糧的5個步驟
你將會負責貓咪一生中各個階段於飲食上的調整，從幼貓轉換到成貓糧只是第一步，貓咪將來老了也可能需要不同的飲食來支持其老化的身體。
無論如何，都不應該一下子改變貓咪的飲食，很有機會導致腸胃不適或食慾不振。.
以下是五個轉糧的重要步驟，說明如何逐步調整貓咪的飲食，讓彼此也開心滿足。
請教獸醫
當愛貓逐漸長大成成貓並需要不同的貓糧時，你應該咨詢你的家庭獸醫。他們是最了解貓咪健康狀況的人，能夠提供最適合的建議，還可以介紹貓糧牌子、用餐次數及份量。
見獸醫時，順便讓貓咪進行健康檢查，確保幼貓的體重和生長狀況正常，獸醫可根據貓咪的情況提出最適合的換糧建議。
年齡是關鍵
對很多第一次養貓的人來說，他們會不太清楚幼貓食品應該餵食到甚麼時候。其實通常幼貓在10至12個月左右就可以換成成貓食品了。
有些體型較大的貓則是例外，如緬因貓，牠們需要多幾個月才能成長到成熟的體型，所以如果你不確定該何時轉餵成貓食品，請務必向獸醫請教。
如果你的貓是領養的，更加建議你先咨詢獸醫。因為牠有可能是混合品種，甚至不確認牠的實際年齡。對於貓咪的日常飲食，準確性十分重要。
Royal Canin提供多種高品質的貓食品，根據貓的大小和品種以及營養需求而設計。
放慢腳步
Y獸醫必定會建議你慢慢地從幼貓糧轉換到成貓糧，所以應聽醫生的話。同時，也要考慮到貓咪可能需要一定的時間來適應新食物的味道和口感。
轉換貓糧的過程也非常重要，以免對牠們的消化系統造成任何不適。
以下是一個理想的七天轉糧時間表，逐步將更多的成貓糧加到牠們的碗裡：
- 第一天和第二天：75％幼貓食品和25％成貓食品
- 第三天和第四天：各占50％
- 第五天和第六天：25％幼貓食品和75％成貓食品
- 第七天：100％成貓食品
如果你發現貓咪有任何腸胃問題，例如嘔吐或腹瀉，請將七天計劃延長到十天。
如果貓咪對新糧感到抗拒，嘗試找出一個牠們能適應的轉糧節奏。例如延長食物比例分配的日數（75/25），或者將濕糧混入貓糧中，以吸引貓咪進食。
仔細觀察貓咪狀況
轉換到成貓食品期間，你應該細心觀察幼貓，注意其行為有沒有異樣。
在這關鍵時期，你還可以順勢觀察貓咪的如廁習慣和大便，這個時期出現的變化很大機會是由轉換貓糧造成的，也有可能是因為貓咪的腸胃本身比較敏感，甚至是有需要轉換現在的貓糧。
如果發現有任何不妥，應盡快跟獸醫聯絡。
從試驗中學習
你的貓咪是獨一無二的，所以牠的用餐時間、口味、喜歡的口感和份量都跟其他貓有所不同，以下分享一些挑選貓糧的條件：
你的貓可能很喜歡隨便食的餵食方法。但對於室內貓來說，控制每餐的份量可能更加適合，以維持其體重。無論如何，你給予貓咪一天的食物份量應該等於牠們一天所需的份量。
不同口感的食物：乾濕混餵對任何年齡的貓都有好處，因為：
- 混合濕糧和乾糧提供貓咪多一個選擇。畢竟你的愛貓正在成長，為何不讓用餐時間成為牠鼻子和味蕾的有趣體驗呢？
- 混合濕糧和乾糧還提供了最豐富的營養。濕糧有助於滋潤貓咪，增加其水分攝取量。乾糧則有助於保持幼貓的牙齒清潔。
- 如果你的幼貓特別挑食，乾濕混餵更可吸引貓咪在用餐時間進食其所需的食物。
在這過渡期間，你必須對幼貓保持高度的耐性。成熟期對牠們來說是一個關鍵時刻，有時甚至會令牠們感到壓力。
飲食的變化可能導致牠們的排泄不正常或嘔吐，這時候你需要冷靜地清潔。積極面對非常時期絕對有助推進成果。
只要你跟貓咪同心協力，即使過程不完美，但你們必定可以渡過一個順利的轉糧期。不要抱太高的期望，好好利用這五個簡單的步驟便能協助你的愛貓順利轉糧。
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