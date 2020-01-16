應該在甚麼時候讓幼貓轉食成貓糧呢？

幼貓成長初期需要非常豐富的營養支持身體的急速成長，一旦長大後，隨著新陳代謝減慢和活動量減少，牠們每公斤體重所需的卡路里也會減少。很多寵物主人會疑惑究竟幼貓食品應該餵到甚麼時候。

幼貓和成貓食品其中一個主要分別是卡路里含量。假如繼續給成貓餵食幼貓糧，由於其卡路里含量偏高，有機會導致肥胖問題，增加貓咪患上糖尿病和關節炎等風險。

將近六成的貓被認為超重或肥胖，你不但應該給貓咪提供適齡的食物，也要了解幼貓和成貓的正確食量。

成貓的營養需求取決於多個因素，包括其大小、品種、活動量以及有否結紮。你的獸醫也能為貓咪的飲食需求提供建議。