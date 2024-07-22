健康體重始於貓生命的開始，伴隨著適當的平衡營養和活動。

小貓在生命的最初幾週內體重會增加一倍，因此需要更多卡路里和能量來促進如此快速的成長。 必須給你的小貓進食為他們的營養需求而特別配製的食物，直到大約 1 歲。因為小貓和貓是天然的食草動物，您可以在整天的小餐中提供推薦的部分食物或忽略完整的部分，讓你的小貓自我調節。

在這兩種情況下，我們皆建議使用數字食物秤來稱量小貓的食物部分並相應地劃分。 最後，獲得新鮮的淡水和安靜的吃飯的空間是您的小貓另一個關鍵的進餐時間部分！