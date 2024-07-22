健康份量比您想像的要小
很多寵物主人都覺得，他們的貓咪需要更多食物，但實際上並不然。 這意味著很多貓都吃得過量，這不但會引致體重增加，更會引起其他健康問題。
甚麼是貓咪的正確食物份量？
在貓咪從食物攝取的能量與貓咪消耗的能量之間維持正確的平衡，便能達到健康體重。
首先，請遵循您為貓咪所選食物的餵食指南。 不過，要確定食物份量，亦需要將幾項因素納入考慮之中 — 建議的貓咪餵食份量往往只是參考用。
第一，請考慮您貓咪的運動量 — 他們是否經常活動、他們是否經常留在戶外，或他們是否久在家中的室內貓？ 貓咪的運動量將決定他們全日所需的能量。
第二，您的愛貓是否已被切除卵巢或已被閹割？ 這些程序會影響貓咪所需的食物份量。 絕育手術會改變貓咪的新陳代謝，亦即是說，他們將會以不同的方式消化食物。 請務必密切注意其體型或活動變化，從而調整他們的食物份量。
比貓需要吃多少？
健康體重始於貓生命的開始，伴隨著適當的平衡營養和活動。
小貓在生命的最初幾週內體重會增加一倍，因此需要更多卡路里和能量來促進如此快速的成長。 必須給你的小貓進食為他們的營養需求而特別配製的食物，直到大約 1 歲。因為小貓和貓是天然的食草動物，您可以在整天的小餐中提供推薦的部分食物或忽略完整的部分，讓你的小貓自我調節。
在這兩種情況下，我們皆建議使用數字食物秤來稱量小貓的食物部分並相應地劃分。 最後，獲得新鮮的淡水和安靜的吃飯的空間是您的小貓另一個關鍵的進餐時間部分！
貓咪的飲食習慣如何影響其食物份量
貓咪的食物、進食方式、生活習慣，均對於其身心健康有著莫大影響。
家貓與人類或狗隻的餵飼習慣明顯不同。 相比兩至三餐大餐，某些貓咪更喜歡一天多次淺嘗幾口。 因此，請務必避免在其每餐過度餵食。 相反，您可以為貓咪量度每天的正確食物份量，然後將該份量分成多份小餐，視乎貓咪的偏好將食物留在碗中，讓他們隨時自由進食。
益智餵飼玩具是讓您的愛貓發揮其捕獵天性的好方法，從而鼓勵他們在用餐時間變得更活躍。
為甚麼我的愛貓會討吃？
您的貓咪是否一直要您將自己的食物分一口給他？ 表面上他們餓了，實際不然。 相反，這可能只是一種習慣、感到無聊，或只是想要引起您注意。 因此，如果您對這些行為讓步，就只會讓他們變本加厲。
話雖如此，不斷討吃亦可能是患病徵兆，表示您的貓咪可能沒有從食物中獲取所需營養。 而寄生蟲感染 (例如蛔蟲) 會導致食欲增加、持續飢餓、甚至同時會體重減少。
如果討吃行為或持續飢餓的情況繼續，請咨詢獸醫，讓他們找出或排除任何潛在問題，或是讓貓咪接受全面的營養評估。
話雖如此，不斷討吃亦可能是患病徵兆，表示您的貓咪可能沒有從食物中獲取所需營養。 而寄生蟲感染 (例如蛔蟲) 會導致食欲增加、持續飢餓、甚至同時會體重減少。
如果討吃行為或持續飢餓的情況繼續，請咨詢獸醫，讓他們找出或排除任何潛在問題，或是讓貓咪接受全面的營養評估。
維持貓咪正確食物份量的貼士
雖然要維持貓咪的健康食物份量似乎有點困難，不過，有幾點您可以注意，以避免過度餵食。
首先，請將食物分成小份多餐。 如果您餵乾糧給貓咪，請使用食物秤小心量度每餐份量，將食物放下讓他們下餐回來再吃。
第二，如果您的貓咪在下餐之前已經吃完所有食物，請避免在食物盤沒食物的時候又再增添食物。 此舉可避免過度餵食。 同樣，請避免將人類食物餵給貓咪 — 即使份量小，對於他們日常能量需要亦佔了一大百分比。
如果您要給貓咪餵零食，請務必將這些額外卡路里納入其日常分量的計算之內。 零食應不應超出貓咪日常食物份量的 10%。 將貓咪日常食物份量的粗粒食物作為小食的話，您便可以放心貓咪獲得的營養均衡，同時可以維持卡路里攝取量正確。
首先，請將食物分成小份多餐。 如果您餵乾糧給貓咪，請使用食物秤小心量度每餐份量，將食物放下讓他們下餐回來再吃。
第二，如果您的貓咪在下餐之前已經吃完所有食物，請避免在食物盤沒食物的時候又再增添食物。 此舉可避免過度餵食。 同樣，請避免將人類食物餵給貓咪 — 即使份量小，對於他們日常能量需要亦佔了一大百分比。
如果您要給貓咪餵零食，請務必將這些額外卡路里納入其日常分量的計算之內。 零食應不應超出貓咪日常食物份量的 10%。 將貓咪日常食物份量的粗粒食物作為小食的話，您便可以放心貓咪獲得的營養均衡，同時可以維持卡路里攝取量正確。