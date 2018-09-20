貓咪的標準體重應是多少？
雖然貓咪體重會隨著時間有所改變，但關鍵在於您能夠辨識出牠們是否出現體重健康問題，尤其是過重或過輕。若體重增減的速度緩慢，可能不容易發現，但有幾點您可加以注意。
透過本文您可以了解：
一、愛貓過重？哪些貓咪體重容易增加？
體重最容易增加的貓咪包括：
- 歐洲短毛貓，而不是純種貓
- 5 到 10 歲大且活動量降低的貓咪
- 公貓體重增加幅度相較於母貓體重高
- 已絕育的貓咪，因為絕育可能促使貓體重快速增加
- 飲食無節制、超過建議量的貓咪更容易超過普通貓正常體重
- 家貓，因為運動和玩耍空間有限
（貓貓胖嘟嘟看似很可愛，但為了牠們的健康著想，體重控制是必要的！如想了解方法，可以參考這篇文章：如何助愛貓減重；以及這篇文章：讓貓咪保持健康體重）
二、如何正確檢查幼貓與成貓體重？
貓理想體重受到許多因素影響，包括貓咪獨特的體型、品種、性別以及年齡。因此，貓理想體重沒有固定的數值，拿您的貓咪實際體重與「理想體重」比較，這種方式並不一定準確。您可以透過幾個簡單的步驟，在家檢查您的貓咪體重。
1、視覺檢查
從上往下觀察您家貓咪時，應可清楚看見牠的骨骼輪廓，包括側面凹處，而且胸腔、腰部和腹腔（胸部和腹部）有明顯區別。如果身形非常明顯，那麼您家愛貓的體重可能過輕；如果身形擴大且輪廓模糊，看不到「腹部凹陷」，「或收腰的線條」表示可能超過貓標準體重。
2、觸覺檢查
撫摸您家貓咪感覺一下，能夠大致了解貓咪體重是否健康。輕輕觸摸牠的肋骨、背脊和肌肉，以及腹部的脂肪量。您可以利用這種方式來判斷貓咪是否有體重問題：
- 如果您能摸到貓咪的肋骨/脊椎，但不明顯，表示符合愛貓體重標準
- 如果您可以摸到肋骨/脊椎，但無法清晰摸到，表示您家的貓咪過重
- 如果您無法摸到肋骨/脊椎，表示您家的貓咪屬於肥胖體型
如果您對牠的健康有所疑慮，特別是愛貓平均體重超標，請務必帶貓咪去看獸醫，獸醫可能會進行相關檢查，來判斷貓咪體重並提供相應的建議。
若您的貓咪體重持續下降，可能有其他原因。您可以參考這些文章：
三、觀察貓咪體重的重要訊號
如果您發現貓體重出現明顯增減，表示可能意味著存在更嚴重的潛在健康問題。貓體重下降或增加通常會伴隨貓嘔吐、消化問題、嘔吐、腹瀉、皮膚或毛髮狀態改變，甚至可能影響牠們情緒狀態。因此，必定要咨詢獸醫，進行全面檢查。
當貓貓體重呈現理想狀態時，將有助於牠們享受良好的飲食、運動及陪伴，從而維護健康滿足的生活品質。當牠們的體重可能出現問題時，您需要快速找出問題並加以解決，讓您的愛貓可以健康並快樂地生活。
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