雖然貓咪體重會隨著時間有所改變，但關鍵在於您能夠辨識出牠們是否出現體重健康問題，尤其是過重或過輕。若體重增減的速度緩慢，可能不容易發現，但有幾點您可加以注意。

透過本文您可以了解：

一、愛貓過重？哪些貓咪體重容易增加？

二、如何正確檢查幼貓與成貓體重？

三、觀察貓咪體重的重要訊號

一、愛貓過重？哪些貓咪體重容易增加？

體重最容易增加的貓咪包括：

歐洲短毛貓，而不是純種貓

5 到 10 歲大且活動量降低的貓咪

公貓體重增加幅度相較於母貓體重高

已絕育的貓咪，因為絕育可能促使貓體重快速增加

飲食無節制、超過建議量的貓咪更容易超過普通貓正常體重

家貓，因為運動和玩耍空間有限



（貓貓胖嘟嘟看似很可愛，但為了牠們的健康著想，體重控制是必要的！如想了解方法，可以參考這篇文章：如何助愛貓減重；以及這篇文章：讓貓咪保持健康體重）

二、如何正確檢查幼貓與成貓體重？

貓理想體重受到許多因素影響，包括貓咪獨特的體型、品種、性別以及年齡。因此，貓理想體重沒有固定的數值，拿您的貓咪實際體重與「理想體重」比較，這種方式並不一定準確。您可以透過幾個簡單的步驟，在家檢查您的貓咪體重。



1、視覺檢查

從上往下觀察您家貓咪時，應可清楚看見牠的骨骼輪廓，包括側面凹處，而且胸腔、腰部和腹腔（胸部和腹部）有明顯區別。如果身形非常明顯，那麼您家愛貓的體重可能過輕；如果身形擴大且輪廓模糊，看不到「腹部凹陷」，「或收腰的線條」表示可能超過貓標準體重。



2、觸覺檢查

撫摸您家貓咪感覺一下，能夠大致了解貓咪體重是否健康。輕輕觸摸牠的肋骨、背脊和肌肉，以及腹部的脂肪量。您可以利用這種方式來判斷貓咪是否有體重問題：

如果您能摸到貓咪的肋骨/脊椎，但不明顯，表示符合愛貓體重標準

如果您可以摸到肋骨/脊椎，但無法清晰摸到，表示您家的貓咪過重

如果您無法摸到肋骨/脊椎，表示您家的貓咪屬於肥胖體型

如果您對牠的健康有所疑慮，特別是愛貓平均體重超標，請務必帶貓咪去看獸醫，獸醫可能會進行相關檢查，來判斷貓咪體重並提供相應的建議。



若您的貓咪體重持續下降，可能有其他原因。您可以參考這些文章：

為甚麼我的愛貓體重下降？

如何幫助貓咪增重